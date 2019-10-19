Меню
Я знаю твои секреты 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Киноафиша Сериалы Я знаю твои секреты Сезоны Сезон 2

Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты 2
Премьера сезона 19 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

Во 2 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» Скворцов и Нина берутся за новое совместное расследование. За помощью профессионального верификатора обращается крупный предприниматель Дмитрий Царев. Он просит Нину проверить слова одной из своих знакомых. Та без труда справляется с заданием, но едва Царев узнает правду, как его находят мертвым. Все выглядит как банальное самоубийство, однако Евгений уверен, что это инсценировка. Им с Ниной предстоит выяснить, какое отношение гибель бизнесмена имеет к ее заданию.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Я знаю твои секреты» График выхода всех сериалов
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
19 октября 2019
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
19 октября 2019
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2019
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
19 октября 2019
