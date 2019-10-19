Во 2 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» Скворцов и Нина берутся за новое совместное расследование. За помощью профессионального верификатора обращается крупный предприниматель Дмитрий Царев. Он просит Нину проверить слова одной из своих знакомых. Та без труда справляется с заданием, но едва Царев узнает правду, как его находят мертвым. Все выглядит как банальное самоубийство, однако Евгений уверен, что это инсценировка. Им с Ниной предстоит выяснить, какое отношение гибель бизнесмена имеет к ее заданию.