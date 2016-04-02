Я знаю твои секреты 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Я знаю твои секреты»
Сезон 1 / Серия 12 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 22 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 32 апреля 2016
Сезон 1 / Серия 42 апреля 2016
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Я знаю твои секреты» кто-то сообщает о минировании одной из московских школ, но информация не подтверждается. Тем временем в отделение полиции приглашают на лекцию специалиста по верификации Нину Лучникову.
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