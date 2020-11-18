В 3 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Хамелеон» Скворцов и Нина теперь женаты и живут вместе. Мужчина расследует новое дело: кто-то знакомится с девушками через интернет, а затем приглашает их на свидания и убивает. Тем временем жена полицейского устраивается «детектором лжи» в офис сайта знакомств Paso. Она проводит интервью с соискателями и проверяет, серьезные ли у них намерения и не женаты ли они. Вскоре выясняется, что новая должность Нины связана с расследованием Евгения. Им снова приходится работать в паре.