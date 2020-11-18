Меню
Я знаю твои секреты 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Хамелеон
Премьера сезона 18 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 3 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Хамелеон» Скворцов и Нина теперь женаты и живут вместе. Мужчина расследует новое дело: кто-то знакомится с девушками через интернет, а затем приглашает их на свидания и убивает. Тем временем жена полицейского устраивается «детектором лжи» в офис сайта знакомств Paso. Она проводит интервью с соискателями и проверяет, серьезные ли у них намерения и не женаты ли они. Вскоре выясняется, что новая должность Нины связана с расследованием Евгения. Им снова приходится работать в паре.

Серия 1
18 ноября 2020
Серия 2
18 ноября 2020
Серия 3
18 ноября 2020
Серия 4
18 ноября 2020
