«911 служба спасения» — многосерийное остросюжетное шоу, повествующее о буднях сотрудников срочных служб — врачей «скорой», полицейских и пожарных. Каждый день они сталкиваются с самыми неожиданными происшествиями и пытаются помочь людям спастись. Все герои вынуждены работать бок о бок в тяжелых условиях большого города, преодолевая постоянные проблемы с транспортным сообщением, сложную коммуникацию и непогоду. Кроме того, иногда им приходится принимать крайне тяжелые решения, от которых чаще всего зависят жизни многих людей.