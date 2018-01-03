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Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Постер к сериалу 911 служба спасения
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
10 постеров
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы 911 служба спасения
911 служба спасения (2018 - …) 9-1-1 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 79 часов 0 минут
О чем сериал

«911 служба спасения» — многосерийное остросюжетное шоу, повествующее о буднях сотрудников срочных служб — врачей «скорой», полицейских и пожарных. Каждый день они сталкиваются с самыми неожиданными происшествиями и пытаются помочь людям спастись. Все герои вынуждены работать бок о бок в тяжелых условиях большого города, преодолевая постоянные проблемы с транспортным сообщением, сложную коммуникацию и непогоду. Кроме того, иногда им приходится принимать крайне тяжелые решения, от которых чаще всего зависят жизни многих людей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
Брэд Фалчук
Брэд Фалчук
Тим Майнир
Тим Майнир
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Madeline "Maddie" Buckley
Конни Бриттон
Конни Бриттон Abigail "Abby" Clark
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт Athena Grant
Райан Гузман
Райан Гузман Edmundo "Eddie" Diaz
Питер Краузе
Питер Краузе Robert "Bobby" Nash
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 6-го сезона сериала «911 служба спасения»
TBA
Сезон 6 Серия 1
19 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
911 служба спасения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
911 служба спасения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 18 эпизодов
 
911 служба спасения - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 18 эпизодов
 
911 служба спасения - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 14 эпизодов
 
911 служба спасения - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 18 эпизодов
 
Сезон 6 / Season 6
2022, 1 эпизод
 
Слушать саундтрек сериала 911 служба спасения
Кадры из сериала
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