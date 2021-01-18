911 служба спасения 2018, 4 сезон

9-1-1 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «911 служба спасения»

В 4 сезоне сериала «911 служба спасения» действие разворачивается вокруг сотрудников срочных служб — простых работяг, которые каждый день спасают жизни десятков, а то и сотен обычных людей. Каждый из героев работает в правоохранительных органах, пожарной части или службе скорой помощи. Их священный долг — защитить сограждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Так, в первой серии команда пытается спасти людей, которые были в районе голливудской плотины во время ее обрушения. Они даже не подозревают, что это только начало их проблем...

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 26 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала 911 служба спасения

График выхода всех сериалов
Новые аномалии The New Abnormal
Сезон 4 Серия 1
18 января 2021
Отдельно вместе Alone Together
Сезон 4 Серия 2
25 января 2021
Будущее время Future Tense
Сезон 4 Серия 3
1 февраля 2021
911, на что жалуетесь? 9-1-1, What's Your Grievance?
Сезон 4 Серия 4
8 февраля 2021
Начало пути Бака Buck Begins
Сезон 4 Серия 5
15 февраля 2021
Сглаз Jinx
Сезон 4 Серия 6
22 февраля 2021
А вот и соседи There Goes the Neighborhood
Сезон 4 Серия 7
1 марта 2021
Переломный момент Breaking Point
Сезон 4 Серия 8
8 марта 2021
Ошеломлённые Blindsided
Сезон 4 Серия 9
19 апреля 2021
Родительство Parenthood
Сезон 4 Серия 10
26 апреля 2021
Первая помощь First Responders
Сезон 4 Серия 11
3 мая 2021
Охота за сокровищами Treasure Hunt
Сезон 4 Серия 12
10 мая 2021
Подозрение Suspicion
Сезон 4 Серия 13
17 мая 2021
Выжившие Survivors
Сезон 4 Серия 14
24 мая 2021
