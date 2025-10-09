911 служба спасения 2018, 9 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
9-1-1
16+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
9 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
18
Продолжительность сезона
18 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
26
голосов
7.9
IMDb
Список серий сериала 911 служба спасения
Съешь богатых
Eat the Rich
Сезон 9
Серия 1
9 октября 2025
Спираль
Spiraling
Сезон 9
Серия 2
16 октября 2025
Небо падает
The Sky is Falling
Сезон 9
Серия 3
23 октября 2025
Возвращение
Reentry
Сезон 9
Серия 4
30 октября 2025
День мертвых
Día de los Muertos
Сезон 9
Серия 5
6 ноября 2025
Семейная история
Family History
Сезон 9
Серия 6
13 ноября 2025
Секреты
Secrets
Сезон 9
Серия 7
8 января 2026
Война
War
Сезон 9
Серия 8
15 января 2026
Ответный удар
Fighting Back
Сезон 9
Серия 9
22 января 2026
Обращайтесь с осторожностью
Handle with Care
Сезон 9
Серия 10
29 января 2026
Раз, два, три
Going Once, Going Twice
Сезон 9
Серия 11
26 февраля 2026
Папы и кавалеры
Dads and Cads
Сезон 9
Серия 12
5 марта 2026
Маменькин сынок
Mother's Boy
Сезон 9
Серия 13
12 марта 2026
Сделай сам
D.I.Y.
Сезон 9
Серия 14
19 марта 2026
Выбери свое яд
Pick Your Poison
Сезон 9
Серия 15
26 марта 2026
Где дым
Where There's Smoke
Сезон 9
Серия 16
2 апреля 2026
Я с тобой, детка
I Got You Babe
Сезон 9
Серия 17
30 апреля 2026
Сердца и цветы
Hearts and Flowers
Сезон 9
Серия 18
7 мая 2026
