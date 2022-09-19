911 служба спасения 2018, 6 сезон

9-1-1 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «911 служба спасения»

В 6 сезоне сериала «911» продолжается история о жизни и карьере спасателей — сотрудников правоохранительных органов, парамедиков и пожарных. В центре событий вновь оказываются люди, которые рискуют своими жизнями, чтобы прийти на помощь другим. Каждый день они подвергают свою жизнь риску. Напомним, в финале предыдущего сезона Мэдди переживает, что она пропустила много новинок Джи-Юн, а Хен и Карен пытаются вернуть в свои отношения былую непринужденность. Тем временем кол-центр горит: Бобби рискует своей жизнью, желая помочь Мэй и Клодетт, а Бак и Эдди объединяют усилия, чтобы помочь раненому электрику.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 26 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала 911 служба спасения

График выхода всех сериалов
Да начнутся игры Let the Games Begin
Сезон 6 Серия 1
19 сентября 2022
Терпи неудачи и учись Crash and Learn
Сезон 6 Серия 2
26 сентября 2022
Инстинкты животных Animal Instincts
Сезон 6 Серия 3
3 октября 2022
Зло Evil
Сезон 6 Серия 4
10 октября 2022
Вторжение в дом Home Invasion
Сезон 6 Серия 5
17 октября 2022
Henren Begins Henren Begins
Сезон 6 Серия 6
24 октября 2022
Проклятый Cursed
Сезон 6 Серия 7
7 ноября 2022
Какая у тебя фантазия? What's Your Fantasy?
Сезон 6 Серия 8
14 ноября 2022
Красный флаг Red Flag
Сезон 6 Серия 9
28 ноября 2022
В мгновение ока In a Flash
Сезон 6 Серия 10
6 марта 2023
В другой жизни In Another Life
Сезон 6 Серия 11
13 марта 2023
Восстановление Recovery
Сезон 6 Серия 12
20 марта 2023
Новая сенсация New Sensation
Сезон 6 Серия 13
10 апреля 2023
Тревога производительности Performance Anxiety
Сезон 6 Серия 14
17 апреля 2023
Смерть и налоги Death and Taxes
Сезон 6 Серия 15
24 апреля 2023
Потерянные Lost
Сезон 6 Серия 16
1 мая 2023
Любовь витает в воздухе Love Is In The Air
Сезон 6 Серия 17
8 мая 2023
Cделай добро другому Pay It Forward
Сезон 6 Серия 18
15 мая 2023
