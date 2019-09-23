911 служба спасения 2018, 3 сезон

9-1-1 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «911 служба спасения»

В 3 сезоне сериала «911 служба спасения» сотрудники службы безопасности вынуждены действовать без промедления, а порой экстренно принимать самостоятельные решения, поскольку инструкций на все случаи не предусмотрено. Ситуации бывают не только трагическими, но и комичными. Команде предстоит справиться с последствиями опаснейшего природного явления – цунами, обрушившегося на пирс Санта-Моники. Бак окажется невольным свидетелем чрезвычайного происшествия, поскольку именно в этот день у него был выходной.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 26 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала 911 служба спасения

График выхода всех сериалов
Дети в наше время Kids Today
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 2019
Плыви или утонешь Sink or Swim
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2019
Поиски The Searchers
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2019
Толчки Triggers
Сезон 3 Серия 4
14 октября 2019
Ярость Rage
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2019
Монстры Monsters
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2019
Начало пути Афины Athena Begins
Сезон 3 Серия 7
4 ноября 2019
Неисправность Malfunction
Сезон 3 Серия 8
11 ноября 2019
Осадки Fallout
Сезон 3 Серия 9
25 ноября 2019
Дух Рождества Christmas Spirit
Сезон 3 Серия 10
2 декабря 2019
Жить одним днём Seize the Day
Сезон 3 Серия 11
16 марта 2020
Дураки Fools
Сезон 3 Серия 12
23 марта 2020
Прикреплённый Pinned
Сезон 3 Серия 13
30 марта 2020
Захват направления 9-1-1 The Taking of Dispatch 9-1-1
Сезон 3 Серия 14
13 апреля 2020
Начало пути Эдди Eddie Begins
Сезон 3 Серия 15
20 апреля 2020
Ушедший The One That Got Away
Сезон 3 Серия 16
27 апреля 2020
Бессильные Powerless
Сезон 3 Серия 17
4 мая 2020
Что дальше? What's Next?
Сезон 3 Серия 18
11 мая 2020
