911 служба спасения 2018, 5 сезон

9-1-1 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «911 служба спасения»

В 5 сезоне сериала «911 служба спасения» события фокусируются на группе сотрудников государственных служб, среди которых скорая помощь, полиция, пожарные, спасатели и многие другие. Ежедневно главные герои попадают в весьма опасные и непредсказуемые ситуации – они спасают жизни людей, но почти всегда рискуют собственными. И, увы, далеко не каждый раз все их задания проходят успешно. Параллельно все персонажи стараются разобраться с собственными жизненными проблемами, которые, как правило, совсем не отличаются от проблем обычных людей.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 26 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала 911 служба спасения

Блэкаут The Blackout
Сезон 5 Серия 1
20 сентября 2021
Отчаянные времена Desperate Times
Сезон 5 Серия 2
27 сентября 2021
Дома и в отъезде Home and Away
Сезон 5 Серия 3
4 октября 2021
Дома и в гостях Home and Away
Сезон 5 Серия 4
11 октября 2021
Давление со стороны сверстников Peer Pressure
Сезон 5 Серия 5
18 октября 2021
Драка в тюремном блоке 9-1-1 Brawl in Cell Block 9-1-1
Сезон 5 Серия 6
1 ноября 2021
Истории о привидениях Ghost Stories
Сезон 5 Серия 7
8 ноября 2021
Защищаться на месте Defend in Place
Сезон 5 Серия 8
15 ноября 2021
Пролог о прошлом Past Is Prologue
Сезон 5 Серия 9
29 ноября 2021
Завернутый в красное Wrapped in Red
Сезон 5 Серия 10
6 декабря 2021
Заглядывая внутрь Outside Looking In
Сезон 5 Серия 11
21 марта 2022
Бостон Boston
Сезон 5 Серия 12
28 марта 2022
Глупая удача Dumb Luck
Сезон 5 Серия 13
11 апреля 2022
Слепая удача Dumb Luck
Сезон 5 Серия 14
18 апреля 2022
Фомо Fomo
Сезон 5 Серия 15
25 апреля 2022
Первое мая May Day
Сезон 5 Серия 16
2 мая 2022
Комплекс героя Hero Complex
Сезон 5 Серия 17
9 мая 2022
Начать сначала Starting Over
Сезон 5 Серия 18
16 мая 2022
