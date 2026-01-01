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Скоро в прокате «Одиссея»
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S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
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Награды и номинации «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
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