В 3-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» команда Хондо работает с лейтенантом Пайпером Линчем, чтобы выследить серийного взрывателя. Преступник прикрепляет бомбы к беспилотникам и запускает их на стратегически важные городские объекты. Из-за этого его оказывается очень сложно отследить, ведь он может управлять взрывами, находясь за много километров. Тем временем сержант Харрельсон пытается официально оформить опекунство над Дэррилом, но дело осложняется, когда в город возвращается родной отец мальчика. А в городе появляется печально известная Секта судного дня, вербующая людей в свои ряды.