Season premiere 2 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 3 minutes
"S.W.A.T." season 3 description

В 3-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» команда Хондо работает с лейтенантом Пайпером Линчем, чтобы выследить серийного взрывателя. Преступник прикрепляет бомбы к беспилотникам и запускает их на стратегически важные городские объекты. Из-за этого его оказывается очень сложно отследить, ведь он может управлять взрывами, находясь за много километров. Тем временем сержант Харрельсон пытается официально оформить опекунство над Дэррилом, но дело осложняется, когда в город возвращается родной отец мальчика. А в городе появляется печально известная Секта судного дня, вербующая людей в свои ряды.

7.2 IMDb
Fire in the Sky
Season 3 Episode 1
2 October 2019
Bad Faith
Season 3 Episode 2
9 October 2019
Funny Money
Season 3 Episode 3
16 October 2019
Immunity
Season 3 Episode 4
23 October 2019
The LBC
Season 3 Episode 5
30 October 2019
Kingdom
Season 3 Episode 6
6 November 2019
Track
Season 3 Episode 7
13 November 2019
Lion's Den
Season 3 Episode 8
20 November 2019
Sea Legs
Season 3 Episode 9
27 November 2019
Monster
Season 3 Episode 10
11 December 2019
Bad Cop
Season 3 Episode 11
15 January 2020
Good Cop
Season 3 Episode 12
22 January 2020
Ekitai Rashku
Season 3 Episode 13
29 January 2020
Animus
Season 3 Episode 14
4 March 2020
Knockout
Season 3 Episode 15
11 March 2020
Gunpowder Treason
Season 3 Episode 16
18 March 2020
Hotel L.A.
Season 3 Episode 17
25 March 2020
Stigma
Season 3 Episode 18
8 April 2020
Vice
Season 3 Episode 19
22 April 2020
Wild Ones
Season 3 Episode 20
29 April 2020
Diablo
Season 3 Episode 21
20 May 2020
