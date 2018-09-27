Во 2-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» сержант Дэниел Харрельсон и его ребята вступают в противостояние с бандой торговцев людьми. Они держат в заложниках нескольких детей, которых собираются продать в рабство, на органы или для незаконного усыновления за границей. Когда команда S.W.A.T. переходит в наступление, на Лос-Анджелес обрушивается сильное землетрясение, усложняющее работу ребят. Для поиска одного из пропавших детей отряду приходится вновь восстановить сотрудничество с одним из своих бывших бойцов. Тем временем пост окружного прокурора занимает Ниа Уэллс.