S.W.A.T. 2017, season 2

Season premiere 27 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"S.W.A.T." season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» сержант Дэниел Харрельсон и его ребята вступают в противостояние с бандой торговцев людьми. Они держат в заложниках нескольких детей, которых собираются продать в рабство, на органы или для незаконного усыновления за границей. Когда команда S.W.A.T. переходит в наступление, на Лос-Анджелес обрушивается сильное землетрясение, усложняющее работу ребят. Для поиска одного из пропавших детей отряду приходится вновь восстановить сотрудничество с одним из своих бывших бойцов. Тем временем пост окружного прокурора занимает Ниа Уэллс.

7.2 IMDb
Shaky Town
Season 2 Episode 1
27 September 2018
Gasoline Drum
Season 2 Episode 2
4 October 2018
Fire and Smoke
Season 2 Episode 3
11 October 2018
Saving Face
Season 2 Episode 4
18 October 2018
S.O.S.
Season 2 Episode 5
25 October 2018
Never Again
Season 2 Episode 6
1 November 2018
Inheritance
Season 2 Episode 7
8 November 2018
The Tiffany Experience
Season 2 Episode 8
15 November 2018
Day Off
Season 2 Episode 9
29 November 2018
1000 Joules
Season 2 Episode 10
6 December 2018
School
Season 2 Episode 11
3 January 2019
Los Huesos
Season 2 Episode 12
10 January 2019
Encore
Season 2 Episode 13
31 January 2019
The B-Team
Season 2 Episode 14
7 February 2019
Fallen
Season 2 Episode 15
14 February 2019
Pride
Season 2 Episode 16
21 February 2019
Jack
Season 2 Episode 17
7 March 2019
Cash Flow
Season 2 Episode 18
4 April 2019
Invisible
Season 2 Episode 19
18 April 2019
Rocket Fuel
Season 2 Episode 20
25 April 2019
Day of Dread
Season 2 Episode 21
2 May 2019
Trigger Creep
Season 2 Episode 22
9 May 2019
Kangaroo
Season 2 Episode 23
16 May 2019
