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Постер к 1-му сезону сериала Цикады
Киноафиша Сериалы Цикады Сезоны Сезон 1

Цикады 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цикады»

В 1-м сезоне сериала «Цикады» вчерашние подростки сталкиваются со взрослыми проблемами. Это история о представителях потерянного поколения, которые встают перед непростым выбором — вступить в борьбу с существующей системой координат или менять их. История начинается с того, что несколько молодых людей во время вечеринки переживают настоящую трагедию. Теперь Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катерина оказываются связаны случившимся. Они отправляются на допрос, в ходе которого раскрывается немало секретов. Ребята растеряны и испуганы, а их родители с ужасом понимают, что совсем не знали своих детей.

График выхода новых серий Цикады 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2023
График выхода всех сериалов
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