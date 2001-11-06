Menu
NYPD Blue 1993 - 2005 season 9

Season premiere 6 November 2001
Production year 2001
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"NYPD Blue" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка», расследуя убийства четырех девочек-подростков, члены команды 15-го отряда выясняют шокирующую правду об исчезновении детектива Дэнни Соренсона. Сиповица провозглашают героем после того, как он застрелил человека, ответственного за убийство Соренсона. В то время как лейтенант Родригес объединяется с сотрудниками другого отделения, чтобы расследовать ограбление своей матери, команда ищет убийцу двух мужчин, которые работали в Нью-Йоркском университете. В команде появляется новый детектив, Джон Кларк – младший. Он пытается вписаться в коллектив, несмотря на вмешательство со стороны отца.

Lie Like a Rug (1)
Season 9 Episode 1
6 November 2001
Johnny Got His Gold (2)
Season 9 Episode 2
6 November 2001
Two Clarks in a Bar
Season 9 Episode 3
13 November 2001
Hit the Road, Clark
Season 9 Episode 4
20 November 2001
Cops and Robber
Season 9 Episode 5
27 November 2001
Baby Love
Season 9 Episode 6
4 December 2001
Mom's Away
Season 9 Episode 7
11 December 2001
Puppy Love
Season 9 Episode 8
18 December 2001
Here Comes the Son
Season 9 Episode 9
8 January 2002
Jealous Hearts
Season 9 Episode 10
15 January 2002
Humpty Dumped
Season 9 Episode 11
5 February 2002
Oh, Mama
Season 9 Episode 12
19 February 2002
Safari, So Good
Season 9 Episode 13
26 February 2002
Hand Job
Season 9 Episode 14
5 March 2002
Guns & Hoses
Season 9 Episode 15
12 March 2002
A Little Dad'll Do Ya
Season 9 Episode 16
19 March 2002
Gypsy Woe's Me
Season 9 Episode 17
26 March 2002
Less is Morte
Season 9 Episode 18
16 April 2002
Low Blow
Season 9 Episode 19
30 April 2002
Oedipus Wrecked
Season 9 Episode 20
7 May 2002
Dead Meat in New Deli
Season 9 Episode 21
14 May 2002
Better Laid Than Never (1)
Season 9 Episode 22
21 May 2002
Better Laid Than Never (2)
Season 9 Episode 23
21 May 2002
