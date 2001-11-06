В 9-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка», расследуя убийства четырех девочек-подростков, члены команды 15-го отряда выясняют шокирующую правду об исчезновении детектива Дэнни Соренсона. Сиповица провозглашают героем после того, как он застрелил человека, ответственного за убийство Соренсона. В то время как лейтенант Родригес объединяется с сотрудниками другого отделения, чтобы расследовать ограбление своей матери, команда ищет убийцу двух мужчин, которые работали в Нью-Йоркском университете. В команде появляется новый детектив, Джон Кларк – младший. Он пытается вписаться в коллектив, несмотря на вмешательство со стороны отца.