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Постер к 2-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 2

Ох уж эти детки!, 2 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

Во 2-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» приключения малыша Томми и его друзей продолжаются. Убежав от своих папаш, Томми и Чаки предаются своим забавам в магазине игрушек, где они мечтают остаться навсегда. При этом ребят пугает электронная обезьяна по кличке Торг, которая одержима голодом. Чаки предстоит принять непростое решение: провести остаток жизни в подгузниках или освоить горшок. Во сне друзья заставляют его пойти в туалет. Пока Диди занята какими-то важными поручениями, она оставляет Томми в детском саду строгого режима. Отчаянно стремясь к свободе, мальчик думает о том, что нужно устроить побег.

Список серий 2-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Дворец игрушек/Сокровища Toy Palace / Sand Ho
Сезон 2 Серия 1
6 сентября 1992
Чаки против Потти/Наконец вместе Chuckie vs. the Potty / Together at Last
Сезон 2 Серия 2
13 сентября 1992
Большой дом/Укол The Big House / The Shot
Сезон 2 Серия 3
20 сентября 1992
Разборки на Диком Западе/Зазеркалье Showdown at Teeter-Totter Gulch / Mirrorland
Сезон 2 Серия 4
27 сентября 1992
Анжелика влюбилась/Гора мороженого Angelica's in Love / Ice Cream Mountain
Сезон 2 Серия 5
4 октября 1992
А это про Стю/Гаражная распродажа Regarding Stuie / Garage Sale
Сезон 2 Серия 6
11 октября 1992
Да будет свет!/Банковский фокус Let There Be Light / The Bank Trick
Сезон 2 Серия 7
18 октября 1992
Родные встретились/ Дедушкино свидание Family Reunion / Grandpa's Date
Сезон 2 Серия 8
25 октября 1992
Костлявая история/Дети на пляже No Bones About It / Beach Blanket Babies
Сезон 2 Серия 9
1 ноября 1992
Рептар на льду/Семейная вражда Reptar on Ice / Family Feud
Сезон 2 Серия 10
8 ноября 1992
Супергерой Чаки/Чистильщик собак Superhero Chuckie / The Dog Broomer
Сезон 2 Серия 11
15 ноября 1992
Тетя Мириам/Внутренние проблемы Aunt Miriam / The Inside Story
Сезон 2 Серия 12
22 ноября 1992
Визит Липшица/Что делают взрослые A Visit from Lipschitz / What the Big People Do
Сезон 2 Серия 13
29 ноября 1992
У Санты Клауса тоже бывают проблемы The Santa Experience
Сезон 2 Серия 14
6 декабря 1992
Гости из космоса/Томми потерялся Visitors from Outer Space / The Case of the Missing Rugrat
Сезон 2 Серия 15
13 декабря 1992
Чаки без очков/Чаки-вонючка Chuckie Loses His Glasses / Chuckie Gets Skunked
Сезон 2 Серия 16
20 декабря 1992
Верните моего мишку/Анжелика-волшебница Rebel Without a Teddy Bear / Angelica the Magnificent
Сезон 2 Серия 17
3 января 1993
Встреча новых соседей/Коробка Meet the Carmichaels / The Box
Сезон 2 Серия 18
10 января 1993
Коварная труба/Позвольте им съесть торт Down the Drain / Let Them Eat Cake
Сезон 2 Серия 19
7 февраля 1993
Семь путешествий Синтии/Мой друг Барни The Seven Voyages of Cynthia / My Friend Barney
Сезон 2 Серия 20
14 марта 1993
Как прокормить Хьюберта/Спайк – чудо-пес Feeding Hubert / Spike the Wonder Dog
Сезон 2 Серия 21
21 марта 1993
Горка/Как спустить воду The Slide / The Big Flush
Сезон 2 Серия 22
28 марта 1993
Решающий поединок/Анжелика сбежала King Ten Pin / Runaway Angelica
Сезон 2 Серия 23
4 апреля 1993
Телешоу Диди/Полуденная тьма Game Show Didi / Toys in the Attic
Сезон 2 Серия 24
11 апреля 1993
Мисс Анжелика на прогулке/Анжелика против Сьюзи Driving Miss Angelica / Susie vs. Angelica
Сезон 2 Серия 25
2 мая 1993
Зуб раздора/Домашний маскарад Tooth or Dare / Party Animals
Сезон 2 Серия 26
9 мая 1993
График выхода всех сериалов
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