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Постер к 5-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 5

Ох уж эти детки!, 5 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 29 ноября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 5-м сезоне сериала «Ох, уж эти детки!» малыши боятся, что в кровати дедушки появился «опасный жук», и пытаются достать его. Дедушка берет ребят на игру в бинго в «Центре для людей преклонного возраста». Томми страдает от приступа икоты. Друзья пытаются напугать его, но у них ничего не происходит. Смена времен года заставляет крошек думать, что деревья заболели. Они отчаянно хотят помочь им поправиться. Тем временем Анжелика рассказывает детям, что полиция задерживает плохих ребят, в то время как Час встречается с сотрудниками правоохранительных органов. Чаки случайно разбивает очки Часа и боится, что за ним придут полицейские.

Список серий 5-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Плохое насекомое дедушки/Леди Удача Grandpa's Bad Bug / Lady Luck
Сезон 5 Серия 1
29 ноября 1997
Икота/Осенние листья Hiccups / Autumn Leaves
Сезон 5 Серия 2
6 декабря 1997
Преступление и наказание/Желанный малыш Crime and Punishment / Baby Maybe
Сезон 5 Серия 3
13 декабря 1997
Загадочное слово/Джонатан-нянька Word of the Day / Johnathan Babysits
Сезон 5 Серия 4
20 декабря 1997
Он видел, она видела/Пицца-кафе у свинки He Saw, She Saw / Piggy's Pizza Palace
Сезон 5 Серия 5
27 декабря 1997
Няня Пушистый / Проблемы со сном Babysitting Fluffy / Sleep Trouble
Сезон 5 Серия 6
15 августа 1998
У Томми неприятности/Визит к тете Мириам Fugitive Tommy / Visiting Aunt Miriam
Сезон 5 Серия 7
22 августа 1998
Первая царапина/Чаки растет The First Cut / Chuckie Grows
Сезон 5 Серия 8
16 августа 1998
Дикий Запад/Хоть один день побыть Анжеликой The Wild Wild West / Angelica for a Day
Сезон 5 Серия 9
17 августа 1998
Непростой водитель / Где дедушка? Uneasy Rider / Where's Grandpa?
Сезон 5 Серия 10
29 августа 1998
Путешествие в подвал/Очень веселый День Рождения Journey to the Center of the Basement / A Very McNulty Birthday
Сезон 5 Серия 11
19 сентября 1998
Фамильное древо: Часть 1 The Family Tree
Сезон 5 Серия 12
21 сентября 1998
График выхода всех сериалов
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