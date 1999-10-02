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Постер к 7-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 7

Ох уж эти детки!, 7 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 2 октября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 2 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 7-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» Анжелика становится великаном из глазах малышей из-за нового домика на дереве. Чаки пытается защитить своего старшего брата Кими от опасности. Стю помещает на обои рабочего стола фотографию Дила. Из-за этого малыши думают, что пса заперли в компьютере. Фил и Лил пробуют себя в качестве кулинаров и готовят пирог по собственному уникальному рецепту, а Анжелике снится сон, в котором она обретает могущество после того, как съела торт. Кроме того, она наполняется ревностью, заметив, как дети проводят время со своими братьями и сестрами. Анжелика настаивает, чтобы папа с мамой родили еще одного ребенка.

Список серий 7-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Нет места лучше дома No Place Like Home
Сезон 7 Серия 1
2 октября 1999
Поделись и поделись шипом / Томми на пост мэра Share and Share a Spike / Tommy for Mayor
Сезон 7 Серия 2
2 октября 1999
Братья-монстры / Готовим со Сьюзи Brothers Are Monsters / Cooking with Susie
Сезон 7 Серия 3
9 октября 1999
Посадка Дила / Шутка над тобой Planting Dil / The Joke's on You
Сезон 7 Серия 4
16 октября 1999
Офицер Чаки / Дедушка с аукциона Officer Chuckie / Auctioning Grandpa
Сезон 7 Серия 5
16 октября 1999
Соучастники преступления / Большой палец вверх Partners in Crime / Thumb's Up
Сезон 7 Серия 6
6 ноября 1999
Большое противостояние / Доктор Сьюзи The Big Showdown / Doctor Susie
Сезон 7 Серия 7
20 ноября 1999
Несчастные случаи случаются / Пи-Ви Скауты Accidents Happen / Pee Wee Scouts
Сезон 7 Серия 8
18 декабря 1999
Невероятные уменьшающиеся младенцы / Мисс Маннерс The Incredible Shrinking Babies / Miss Manners
Сезон 7 Серия 9
29 января 2000
Новая рубашка Чаки / Cavebabies Chuckie's New Shirt / Cavebabies
Сезон 7 Серия 10
1 марта 2000
Доза Дила / Знаменитые дети A Dose of Dil / Famous Babies
Сезон 7 Серия 11
13 мая 2000
График выхода всех сериалов
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