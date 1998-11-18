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Постер к 6-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 6

Ох уж эти детки!, 6 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 18 ноября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 19
Продолжительность сезона 6 часов 58 минут
О чем 6-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 6-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» Чаки решил усыновить утку, которая убежала со строительной площадки, но спустя некоторое время ухаживать за питомцем оказывается затруднительно. Спайк стремится помочь Дилу и оградить пса от неминуемой опасности, но у него возникают сложности со Стю и Диди. Чаки вновь пытается быть лапочкой, поэтому его поведение резко меняется. Анжелика делает вид, что у нее есть сестра-двойняшка по имени Балина, чтобы раздобыть побольше сладостей. Томми и остальные ребята занимаются дрессировкой Дила, который, по их мнению, отстает от них по степени умственного развития.

Список серий 6-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Утенок Чаки/Собачья жизнь Chuckie's Duckling / A Dog's Life
Сезон 6 Серия 1
18 ноября 1998
Чаки-бабочка/Близняшка Анжелики Chuckerfly / Angelica's Twin
Сезон 6 Серия 2
23 ноября 1998
Отчаянье Дила/Не спать Raising Dil / No Naps
Сезон 6 Серия 3
6 декабря 1998
Томми остается за старшего/Совсем другой Стью Man of the House / A Whole New Stu
Сезон 6 Серия 4
12 декабря 1998
Подводная лодка/Чаки левша Submarine / Chuckie's a Lefty
Сезон 6 Серия 5
19 декабря 1998
Торт от Дила/Волосы Baking Dil / Hair!
Сезон 6 Серия 6
27 декабря 1998
ЗООистория/Я согласен Zoo Story / I Do
Сезон 6 Серия 7
7 января 1999
Волшебный ребенок/И снова Дил The Magic Baby / Dil We Meet Again
Сезон 6 Серия 8
15 января 1999
Наследство/Балет Анжелики Hand Me Downs / Angelica's Ballet
Сезон 6 Серия 9
30 января 1999
Противоположности притягиваются/Музей искусств Opposites Attract / The Art Museum
Сезон 6 Серия 10
13 февраля 1999
Крути педали/Музыка Pedal Pusher / Music
Сезон 6 Серия 11
6 марта 1999
Джунгли/Родина The Jungle / The Old Country
Сезон 6 Серия 12
20 марта 1999
Страшная история/Жалоба Чаки Ghost Story / Chuckie's Complaint
Сезон 6 Серия 13
27 марта 1999
Молчание Анжелики/Завяжи мне шнурки Silent Angelica / Tie My Shoes
Сезон 6 Серия 14
7 апреля 1999
Холостятское жилище Чаки/Школьный бал Chuckie's Bachelor Pad / Junior Prom
Сезон 6 Серия 15
10 апреля 1999
Хорош тот, кто хорошо притворяется/Большие детки All's Well That Pretends Well / Big Babies
Сезон 6 Серия 16
14 апреля 1999
Призвание/Каждой твари по паре Whats Your Line? / Two by Two
Сезон 6 Серия 17
17 апреля 1999
Дедушка – борец/Чаки коллекционер Wrestling Grandpa / Chuckie Collects
Сезон 6 Серия 18
1 мая 1999
Непонятный Рептар Runaway Reptar
Сезон 6 Серия 19
27 мая 1999
График выхода всех сериалов
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