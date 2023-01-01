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Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны

Ох уж эти детки!, список сезонов

Rugrats 6+
Год выпуска 1991
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Nickelodeon
Список сезонов сериала «Ох уж эти детки!»
Ох уж эти детки! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 11 августа 1991 - 24 мая 1992
 
Ох уж эти детки! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 6 сентября 1992 - 9 мая 1993
 
Ох уж эти детки! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 26 сентября 1993 - 29 мая 1994
 
Ох уж эти детки! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов 6 декабря 1996 - 22 ноября 1997
 
Ох уж эти детки! - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов 29 ноября 1997 - 21 сентября 1998
 
Ох уж эти детки! - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
19 эпизодов 18 ноября 1998 - 27 мая 1999
 
Ох уж эти детки! - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
11 эпизодов 2 октября 1999 - 13 мая 2000
 
Ох уж эти детки! - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
26 эпизодов 11 февраля 2000 - 28 октября 2002
 
Ох уж эти детки! - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов 21 сентября 2002 - 8 июня 2004
 
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