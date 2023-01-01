Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Ох уж эти детки!
Сезоны
Ох уж эти детки!, список сезонов
Rugrats
6+
Год выпуска
1991
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Nickelodeon
Список сезонов сериала «Ох уж эти детки!»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
11 августа 1991 - 24 мая 1992
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
6 сентября 1992 - 9 мая 1993
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
26 сентября 1993 - 29 мая 1994
Сезон 4 / Season 4
17 эпизодов
6 декабря 1996 - 22 ноября 1997
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
29 ноября 1997 - 21 сентября 1998
Сезон 6 / Season 6
19 эпизодов
18 ноября 1998 - 27 мая 1999
Сезон 7 / Season 7
11 эпизодов
2 октября 1999 - 13 мая 2000
Сезон 8 / Season 8
26 эпизодов
11 февраля 2000 - 28 октября 2002
Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов
21 сентября 2002 - 8 июня 2004
Related video
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Шуточный тест: какая вы акула?
Эти факты из прошлого Александра Михайлова ужасают: так ведут себя только подлецы
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации
Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь
Самые властные женщины носят эти имена
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили в неожиданном месте
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить