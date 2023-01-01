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Постер к 1-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 1

Ох уж эти детки!, 1 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 1-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» в центре событий оказываются несколько годовалых малышей, одного из которых зовут Томми. Его родители, Стю и Диди, хотят сделать первый день рождения своего крохи незабываемым. Они вкладываются в это, но допускают ряд ошибок. В это время Томми увлечен идеей попробовать собачий корм, чтобы стать таким же, как Спайк. В конечном счете он заразил этой идеей своих друзей. Кроме того, малышу досталась лучшая игрушка на свете – мяч. Анжелика, которая всегда полна решимости испортить малышам веселье, забирает мяч и бросает его во двор к соседям. Дети готовы к риску, чтобы добыть мяч назад.

Список серий 1-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Первый день рождения Томми Tommy's First Birthday
Сезон 1 Серия 1
11 августа 1991
История с Барбекью/Официант, у меня в супе ребенок Barbecue Story / Waiter, There's a Baby in My Soup
Сезон 1 Серия 2
18 августа 1991
В кинотеатре/Посиделки заполночь At the Movies / Slumber Party
Сезон 1 Серия 3
25 августа 1991
Близнецы в рекламном бизнесе/Маленький стиляга Baby Commercial / Little Dude
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 1991
Конкурс красоты/Бейсбол Little Miss Lovely / Tommy at Bat
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 1991
Беспощадный Томми/Страна лосей Ruthless Tommy / Moose Country
Сезон 1 Серия 6
6 октября 1991
Дедушкины зубы/Семейная травма Grandpa's Teeth / Momma Trauma
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 1991
Человек или робот?/Заказная бандероль Real or Robots / Special Delivery
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 1991
Шоколадный кошмар/Чудовище в гараже Candy Bar Creep Show / Monsters in the Garage
Сезон 1 Серия 9
5 января 1992
Томми взрослеет/Случай в седьмой секции Weaning Tommy / Incident in Aisle Seven
Сезон 1 Серия 10
16 февраля 1992
Бей, Томми!/Процесс Touchdown Tommy / The Trial
Сезон 1 Серия 11
29 марта 1992
Флаффи против Спайка/На карнавале Fluffy vs. Spike / Reptar's Revenge
Сезон 1 Серия 12
12 апреля 1992
Каньон Грекхема/Эльфы помогают Стью Graham Canyon / Stu-Makers' Elves
Сезон 1 Серия 13
24 мая 1992
График выхода всех сериалов
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