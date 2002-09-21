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Постер к 9-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 9

Ох уж эти детки!, 9 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 21 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 9-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 9-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главные герои отправляются в деревню, где Анжелика выгоняет Санту, а взрослые застревают в хижине Стю. Кира и Час вместе отмечают свое первое Рождество. Также дети вместе со своими родителями отправляются на семейный отдых на курорт, который оформлен в пиратском стиле. Малыши увлеченно ищут сокровища, а Анжелика начинает пользоваться кредитной картой. Британские кузены Бетти разительно отличаются от Фила и Лил. Кроме того, дети отправляются в цирк, увлекаются игровыми автоматами, боятся вторжения пришельцев и наблюдают, как Анжелика и Тэффи меняются местами. У Кими появляется актерский опыт.

Список серий 9-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Хэппи Таффи / Представь, что Happy Taffy/Imagine That
Сезон 9 Серия 1
21 сентября 2002
Bug Off / Пространство для обхода Bug Off / The Crawl Space
Сезон 9 Серия 2
21 сентября 2002
Starstruck / Кто такая Таффи? Starstruck / Who's Taffy?
Сезон 9 Серия 3
28 сентября 2002
Подгузники и драконы / Baby Power Diapies and Dragons / Baby Power
Сезон 9 Серия 4
5 октября 2002
Они пришли с заднего двора / Lil's Phil of Trash They Came from the Backyard / Lil's Phil of Trash
Сезон 9 Серия 5
5 октября 2002
Фонтан молодости / Кими берет торт Fountain of Youth / Kimi Takes the Cake
Сезон 9 Серия 6
5 октября 2002
Лучшее шоу / Держи огурцы Bestest of Show / Hold the Pickles
Сезон 9 Серия 7
16 ноября 2002
Дворняги в имени / Ураган Алиса Mutts in a Name / Hurricane Alice
Сезон 9 Серия 8
22 ноября 2002
Идеальные близнецы The Perfect Twins
Сезон 9 Серия 9
30 ноября 2002
Младенцы в стране игрушек Babies in Toyland
Сезон 9 Серия 10
9 декабря 2002
Шаг за шагом / Помощник Анжелики A Step at a Time / Angelica's Assistant
Сезон 9 Серия 11
10 января 2003
Снова в школу / Сладких снов Back to School / Sweet Dreams
Сезон 9 Серия 12
13 января 2003
Клоун вокруг / Награды для младенцев Clown Around / The Baby Rewards
Сезон 9 Серия 13
28 января 2003
Детская распродажа / Стив Baby Sale / Steve
Сезон 9 Серия 14
26 февраля 2003
Клуб Фред Club Fred
Сезон 9 Серия 15
9 сентября 2003
Самый храбрый ребенок / Дай мне пятерку The Bravliest Baby / Gimme an "A"
Сезон 9 Серия 16
8 июня 2004
График выхода всех сериалов
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