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Постер к 4-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 4

Ох уж эти детки!, 4 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 декабря 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 14 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 4-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главным героям предстоит отметить много праздников. Малыши отмечают Хануку. Борис вступает в отчаянную борьбу со своим конкурентом. Анжелика пытается отыскать телевизор, чтобы посмотреть рождественскую программу, а Стю хочет доехать до синагоги. Кроме того, наступает День матери, и Чаки предается размышлениям о своей погибшей матери. Также детям предстоит провести отпуск в Лас-Вегасе, где они по обыкновению учиняют хаос. Томми заинтересовывается «котятами» – так малыш называет белых тигров. Чаки заражается ветряной оспой и становится угрозой для приятелей.

Список серий 4-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Ханука Chanukah
Сезон 4 Серия 1
6 декабря 1996
День Матери Mother's Day
Сезон 4 Серия 2
9 мая 1997
Отпуск Vacation
Сезон 4 Серия 3
29 мая 1997
Дети Спайка/Цыплячьи пузырики Spike's Babies / Chicken Pops
Сезон 4 Серия 4
23 августа 1997
Радиодурман/Анжелика-ясновидящая Radio Daze / Psycho Angelica
Сезон 4 Серия 5
30 августа 1997
Самые забавные любительские фильмы Америки/Олимпиада America's Wackiest Home Movies / The 'Lympics
Сезон 4 Серия 6
6 сентября 1997
Мойка/Жара The Carwash / Heatwave
Сезон 4 Серия 7
13 сентября 1997
Игра с огнём/Запах успеха Faire Play / The Smell of Sucess
Сезон 4 Серия 8
20 сентября 1997
Пыльные кролики/Анжелика идет в школу Dust Bunnies / Educating Angelica
Сезон 4 Серия 9
27 сентября 1997
Последняя выдумка Анжелики/Клан утенка Angelica's Last Stand / Clan of the Duck
Сезон 4 Серия 10
4 октября 1997
Спайк для приучения к горшку / Ярмарка искусств Potty Training Spike / The Art Fair
Сезон 4 Серия 11
11 октября 1997
Прогулка по небесам/На рыбалке Send in the Clouds / In the Naval
Сезон 4 Серия 12
18 октября 1997
Индюшка, которая пришла на ужин The Turkey Who Came to Dinner
Сезон 4 Серия 13
21 октября 1997
Матрас/В поисках Джека The Matress / Looking for Jack
Сезон 4 Серия 14
1 ноября 1997
Выкуп за Синтию/Возвращение черепахи Ransom of Cynthia / Turtle Recall
Сезон 4 Серия 15
8 ноября 1997
Анжелика делает заказ/Устроим снег Angelica Orders Out / Let It Snow
Сезон 4 Серия 16
15 ноября 1997
Анжелика и ее нос/Пиратская штука Angelica Nose Best / Pirate Light
Сезон 4 Серия 17
22 ноября 1997
График выхода всех сериалов
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