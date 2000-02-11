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Постер к 8-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 8

Ох уж эти детки!, 8 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 11 февраля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 8-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 8-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главные герои значительно повзрослели. Теперь они на 10 лет старше, посещают занятия в школе, ходят на концерты и другие мероприятия. Анжелика говорит ребятам, что в конце Хеллоуина они превратятся в наряды и единственный способ изменить это – отдать ей их сладости. Томми переживает, что у Спайка больше нет на него времени. Кира и Час отмечают первую Пасху. Чаки теряет свой первый читательский билет в библиотеку и получает первый штраф. Кроме того, мальчик считает, что у него аллергия на Кими, потому что он постоянно чихает, когда общается с ней или когда девочка проходит мимо.

Список серий 8-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Будь моей валентинкой Be My Valentine
Сезон 8 Серия 1
11 февраля 2000
Откройте для себя Америку Discover America
Сезон 8 Серия 2
29 марта 2000
Орехи желудей и окурки диапеи Acorn Nuts and Diapey Butts
Сезон 8 Серия 3
7 ноября 2000
Ох уж эти детки в Париже (мини-документальный фильм) Rugrats in Paris Mini-Documentary
Сезон 8 Серия 4
7 ноября 2000
Ангеликон / Бинки Дила / Большой Брат Чаки Angelicon / Dil's Binkie / Big Brother Chuckie
Сезон 8 Серия 5
15 января 2001
Финстерелла Finsterella
Сезон 8 Серия 6
15 января 2001
Акт о сестре / Ночной страх Спайка / Обниматься Кролик Sister Act / Spike's Nightscare / Cuddle Bunny
Сезон 8 Серия 7
26 января 2001
Изменения для Чаки / Волшебное шоу / Лулу времени Changes for Chuckie / The Magic Show / A Lulu of a Time
Сезон 8 Серия 8
2 февраля 2001
Детский сад / Великое неизвестное / Падающие звезды Dayscare / The Great Unknown / Falling Stars
Сезон 8 Серия 9
9 февраля 2001
Кошка вас поняла? / Комната войны / Внимание! Cat Got Your Tongue? / The War Room / Attention Please
Сезон 8 Серия 10
16 февраля 2001
И победителем становится… / Купание Дила / Больше, чем жизнь And the Winner Is... / Dil's Bathtime / Bigger Than Life
Сезон 8 Серия 11
9 марта 2001
День горшка / Телефон-обманка / Время их жизни Day of the Potty / Tell-Tale Cell Phone / The Time of Their Lives
Сезон 8 Серия 12
13 марта 2001
Мои волшебные малыши / Как все устроено / Дом, милый дом My Fair Babies / The Way Things Work / Home Sweet Home
Сезон 8 Серия 13
30 марта 2001
Dil Saver / Готовим с Филом и Лил / Кусок пирога Dil Saver / Cooking with Phil & Lil / Piece of Cake
Сезон 8 Серия 14
13 апреля 2001
Плохая обувь / Мир глазами Дила и Спайка / История стирки и сушки Bad Shoes / The World According to Dil & Spike / Wash-Dry Story
Сезон 8 Серия 15
20 апреля 2001
Команда приключений / Как работает больше вещей / Разговор города Adventure Squad / The Way More Things Work / Talk of the Town
Сезон 8 Серия 16
27 апреля 2001
Все выросли All Growed Up
Сезон 8 Серия 17
21 июля 2001
Ох уж эти детки Кванзаа A Rugrats Kwanzaa
Сезон 8 Серия 18
11 декабря 2001
Доктор дома / Большой чих The Doctor Is In / The Big Sneeze
Сезон 8 Серия 20
9 февраля 2002
День веселья / Эпоха Аквариума The Fun Way Day / The Age of Aquarium
Сезон 8 Серия 21
23 февраля 2002
Папины маленькие помощники / Привет, Дилли Daddy's Little Helpers / Hello Dilly
Сезон 8 Серия 22
9 марта 2002
Bow Wow Свадебные клятвы Bow Wow Wedding Vows
Сезон 8 Серия 23
25 марта 2002
Синтия оживает / Трейдинг Фила Cynthia Comes Alive / Trading Phil
Сезон 8 Серия 24
6 апреля 2002
Сказка о двух щенках / Окей-Доки Джонс и кольцо солнечных лучей A Tale of Two Puppies / Okey-Dokey Jones and the Ring of the Sunbeams
Сезон 8 Серия 25
1 июня 2002
Проклятие оборотня Curse of the Werewuff
Сезон 8 Серия 26
28 октября 2002
Тихо, пожалуйста / Ранний выход на пенсию Quiet, Please / Early Retirement
Сезон 8 Серия 27
9 февраля 2002
График выхода всех сериалов
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