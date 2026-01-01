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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Ох уж эти детки!
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Награды и номинации «Ох уж эти детки!»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
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