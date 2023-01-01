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Постер к 3-му сезону сериала Ох уж эти детки!
Киноафиша Сериалы Ох уж эти детки! Сезоны Сезон 3

Ох уж эти детки!, 3 сезон

Rugrats 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Ох уж эти детки!»

В 3-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» становится известно, что Рэнди Кармайкл позвал на обед автора «Медведей Дамми». В тот момент, когда взрослые отчаянно хотят произвести впечатление, у малышей рождается план все испортить. Сьюзи боится возможного переезда. Фил и Лил устали от своей схожести. Они хотят максимально отличаться друг от друга, поэтому решают поменять свои личности. В то время как Фил подражает Чаки, Лил избирает Анжелику в качестве кумира. Волосы Чаки становятся все длиннее, и он нуждается в стрижке. Но ножницы слишком пугают малыша. Однако взрослые и дети всячески изощряются, чтобы помочь ему перебороть страх.

Список серий 3-го сезона сериала «Ох уж эти детки!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Медвежий обед/Близнецы сердятся Dummi Bear Dinner Disaster / Twins Pique
Сезон 3 Серия 1
26 сентября 1993
Первая стрижка Чаки/Анжелика приобретает друзей Chuckie's First Haircut / Cool Hand Angelica
Сезон 3 Серия 2
3 октября 1993
Похититель велосипедов/Носорогия Tricycle Thief / Rhinoceritis!
Сезон 3 Серия 3
10 октября 1993
Дедушка съезжает/Легенда о Сачбаче Grandpa Moves Out / The Legend of Satchmo
Сезон 3 Серия 4
17 октября 1993
Цирк Анжелики/Аист Circus Angelicus / The Stork
Сезон 3 Серия 5
24 октября 1993
Малышка исчезает/Прощай, мой друг The Baby Vanishes / Farewell, My Friend
Сезон 3 Серия 6
31 октября 1993
Когда желания сбываются/Анжелика сломала ногу When Wishes Come True / Angelica Breaks a Leg
Сезон 3 Серия 7
7 ноября 1993
Важное поручение/Семейная традиция The Last Babysitter / Sour Pickles
Сезон 3 Серия 8
14 ноября 1993
Динозавр в 2010 году/Стю начинает работать Reptar 2010 / Stu Gets a Job
Сезон 3 Серия 9
21 ноября 1993
Дать и взять/Золотая монетка Give and Take / The Gold Rush
Сезон 3 Серия 10
28 ноября 1993
Домашнее кино/Загадочный мистер Френд Home Movies / The Mysterious Mr. Friend
Сезон 3 Серия 11
5 декабря 1993
В наручниках/Снежный буран Cuffed / The Blizzard
Сезон 3 Серия 12
12 декабря 1993
Полет на Луну/День роджения Анжелики Destination: Moon / Angelica's Birthday
Сезон 3 Серия 13
19 декабря 1993
Принцесса Анжелика/Лучшие друзья Princess Angelica / The Odd Couple
Сезон 3 Серия 14
26 декабря 1993
Голенький Томми/Томми и тайный клуб Naked Tommy / Tommy and the Secret Club
Сезон 3 Серия 15
2 января 1994
Под кроватью у Чаки/Чаки разбогател Under Chuckie's Bed / Chuckie Is Rich
Сезон 3 Серия 16
9 января 1994
Мамин просчет/Прекрасная жизнь Чаки Mommy's Little Assets / Chuckie's Wonderful Life
Сезон 3 Серия 17
13 февраля 1994
В волшебных снах/Незадачливые двойняшки In the Dreamtime / The Unfair Pair
Сезон 3 Серия 18
20 февраля 1994
Рыжие волосы Чаки/Спайк убежал Chuckie's Red Hair / Spike Runs Away
Сезон 3 Серия 19
27 февраля 1994
Пришелец/Мистер чистюля The Alien / Mr. Clean
Сезон 3 Серия 20
6 марта 1994
Ночной кошмар Анжелики/Мега памперс малыши Angelica's Worst Nightmare / The Mega Diaper Babies
Сезон 3 Серия 21
13 марта 1994
В городе новый парень/Пикалз против Пикалз New Kid in Town / Pickles vs. Pickles
Сезон 3 Серия 22
10 апреля 1994
Теледетки/Небо падает Kid TV / The Sky Is Falling
Сезон 3 Серия 23
8 мая 1994
Я помню Мелвилла/Долой печенье I Remember Melville / No More Cookies
Сезон 3 Серия 24
15 мая 1994
Первая любовь/ Переезд Cradle Attraction / Moving Away
Сезон 3 Серия 25
22 мая 1994
Пейсах A Rugrats Passover
Сезон 3 Серия 26
29 мая 1994
График выхода всех сериалов
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