В 9-м сезоне сериала «Ван-Пис» Кавендиш появляется вовремя, чтобы помешать Дофламинго поразить Робин. Луффи получает возможность сосредоточиться на борьбе с Дофламинго, пока Кавендиш бежит с плато со всеми. Луффи сбрасывает сандалии и активирует Четвертый Гир. Его тело раздувается и покрывается племенными отметинами. Жители Дресс Розы убегают из уменьшающейся Птичьей клетки в надежде спастись. Все гладиаторы Колизея выздоравливают благодаря исцеляющей способности Маншерри и пытаются сохранить Птичью клетку вместе с Зоро и остальными. Известие о поражении Дофламинго распространяется по всему миру.