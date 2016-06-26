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Постер к 9-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 9

One Piece 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 26 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 143
Продолжительность сезона 59 часов 35 минут
О чем 9-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 9-м сезоне сериала «Ван-Пис» Кавендиш появляется вовремя, чтобы помешать Дофламинго поразить Робин. Луффи получает возможность сосредоточиться на борьбе с Дофламинго, пока Кавендиш бежит с плато со всеми. Луффи сбрасывает сандалии и активирует Четвертый Гир. Его тело раздувается и покрывается племенными отметинами. Жители Дресс Розы убегают из уменьшающейся Птичьей клетки в надежде спастись. Все гладиаторы Колизея выздоравливают благодаря исцеляющей способности Маншерри и пытаются сохранить Птичью клетку вместе с Зоро и остальными. Известие о поражении Дофламинго распространяется по всему миру. 

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
The Silver Fortress – The Great Adventures of Luffy and Bart
Сезон 9 Серия 1
26 июня 2016
An Underground Labyrinth – Luffy vs Mine Cart Man
Сезон 9 Серия 2
3 июля 2016
The Sword Technique Heats Up! Law and Zoro Finally Appear!
Сезон 9 Серия 3
10 июля 2016
A Desperate Situation! Luffy Fights a Battle in Extreme Heat!
Сезон 9 Серия 4
17 июля 2016
The Start of a New Adventure - Arrival at the Mysterious Island, 'Zou'!
Сезон 9 Серия 5
31 июля 2016
The New Shichibukai - Son of the Legendary Whitebeard Arrives
Сезон 9 Серия 6
7 августа 2016
A Deadly Elephant Climb - A Great Adventure on the Back of the Giant Elephant!
Сезон 9 Серия 7
21 августа 2016
Battle Starts! Luffy vs. the Mink Tribe!
Сезон 9 Серия 8
28 августа 2016
Garchu! The Straw Hat Crew Reunites
Сезон 9 Серия 9
4 сентября 2016
The Counterattack Begins! The Curly Hat Pirates moves out!
Сезон 9 Серия 10
11 сентября 2016
An Incoming Threat - Jack of the Beasts Pirates!
Сезон 9 Серия 11
25 сентября 2016
Ruler of Day - Enter Duke Inuarashi!
Сезон 9 Серия 12
2 октября 2016
Ruler of Night - Nekomamushi Appears
Сезон 9 Серия 13
9 октября 2016
The Exterminated Capital! The Twirly Hat Crew Arrive!
Сезон 9 Серия 14
16 октября 2016
The Time Limit Closes in! The Bond Between the Mink Tribe and the Crew!
Сезон 9 Серия 15
23 октября 2016
The Delinquent Comes Home! Emperor Big Mom's Assassins!
Сезон 9 Серия 16
30 октября 2016
The Truth Behind His Disappearance – Sanji's Shocking Invitation
Сезон 9 Серия 17
6 ноября 2016
To My Buds! Sanji's Farewell Note!
Сезон 9 Серия 18
13 ноября 2016
Let's Go See Master Nekomamushi
Сезон 9 Серия 19
20 ноября 2016
Luffy's Decision - The Sanji Abdication Crisis!
Сезон 9 Серия 20
27 ноября 2016
An Explosive Situation – Dog, Cat, and Samurai!
Сезон 9 Серия 21
4 декабря 2016
The Third One! Raizo of the Mist, the Ninja, Appears!
Сезон 9 Серия 22
11 декабря 2016
A Red Stone! A Guide to the One Piece!
Сезон 9 Серия 23
18 декабря 2016
The Secret of the Land of Wano! The Kozuki Family and the Ponegliffs!
Сезон 9 Серия 24
25 декабря 2016
A Vow Between Two Men - Luffy and Kozuki Momonosuke
Сезон 9 Серия 25
8 января 2017
The Legendary Journey! The Dog and the Cat and the Pirate King!
Сезон 9 Серия 26
15 января 2017
Returning Nightmare - Assault of the Invulnerable Jack
Сезон 9 Серия 27
22 января 2017
Defensive Battle of Zou - Luffy and Zunisha!
Сезон 9 Серия 28
29 января 2017
Save Zunesha! The Straw Hat's Rescue Operation!
Сезон 9 Серия 29
5 февраля 2017
Saying Goodbye and Descending from the Elephant! Setting Out to Take Back Sanji!
Сезон 9 Серия 30
12 февраля 2017
To the Reverie - Princess Vivi and Princess Shirahoshi
Сезон 9 Серия 31
19 февраля 2017
To the Reverie - Rebecca and the Sakura Kingdom
Сезон 9 Серия 32
26 февраля 2017
Kaido Returns - The Worst Generation Threatened!
Сезон 9 Серия 33
5 марта 2017
A Hungry Front - Luffy and the Marine Rookies!
Сезон 9 Серия 34
19 марта 2017
The Persistent Trio – The Great Pursuit for the Straw Hats!
Сезон 9 Серия 35
26 марта 2017
Fist of the Devil – Showdown! Luffy vs. Grant
Сезон 9 Серия 36
2 апреля 2017
Sanji's Homecoming! Into Big Mom's Territory!
Сезон 9 Серия 37
9 апреля 2017
Zero and Four! Encountering Germa 66!
Сезон 9 Серия 38
16 апреля 2017
A Deadly Poison Crisis - Luffy and Reiju!
Сезон 9 Серия 39
23 апреля 2017
Totto Land! Emperor Big Mom Appears
Сезон 9 Серия 40
30 апреля 2017
The Yonko's Daughter – Sanji's Fiancée "Pudding"
Сезон 9 Серия 41
7 мая 2017
A Massive Attack! Mom's Hunger Pangs
Сезон 9 Серия 42
14 мая 2017
The Capital City Falls?! Big Mom and Jimbei
Сезон 9 Серия 43
21 мая 2017
The Yonko's Castle – Arrival on Whole Cake Island
Сезон 9 Серия 44
28 мая 2017
A Mysterious Forest Full of Candies - Luffy vs. Luffy?!
Сезон 9 Серия 45
4 июня 2017
Mom's Assassin! Luffy and the Seducing Woods!
Сезон 9 Серия 46
11 июня 2017
A Seafaring Kingdom! Germa's King Judge!
Сезон 9 Серия 47
18 июня 2017
A Battle Between Father and Son - Judge vs. Sanji!
Сезон 9 Серия 48
25 июня 2017
A Giant Ambition - Big Mom and Caesar
Сезон 9 Серия 49
2 июля 2017
The Land of Souls! Mom's Fatal Ability!
Сезон 9 Серия 50
9 июля 2017
A Top Executive! One of the Three Commanders "Cracker" Appears
Сезон 9 Серия 51
16 июля 2017
An Enemy With 800 Million Bounty – Luffy vs. Thousand Arms Cracker
Сезон 9 Серия 52
23 июля 2017
Full Force Showdown – Gear Fourth vs. Bisu Bisu Ability
Сезон 9 Серия 53
30 июля 2017
The First and the Second Join! The Vinsmoke Family
Сезон 9 Серия 54
6 августа 2017
The Benefactor's Life! Sanji and Owner Zeff!
Сезон 9 Серия 55
13 августа 2017
An Angry Sanji! The Secret of Germa 66!
Сезон 9 Серия 56
20 августа 2017
The Past that He Let Go of! Vinsmoke Sanji!
Сезон 9 Серия 57
27 августа 2017
To the East Blue! Sanji's Resolute Departure!
Сезон 9 Серия 58
3 сентября 2017
A Battle of Limits! Luffy and the Infinite Biscuits!
Сезон 9 Серия 59
17 сентября 2017
Power of Fullness - New Gear Fourth Tankman!
Сезон 9 Серия 60
24 сентября 2017
A Heartbreaking Duel! Luffy vs Sanji! - Part 1
Сезон 9 Серия 61
1 октября 2017
A Heartbreaking Duel! Luffy vs Sanji! - Part 2
Сезон 9 Серия 62
1 октября 2017
A Storm of Revenge! An Enraged Army Comes to Attack!
Сезон 9 Серия 63
15 октября 2017
The End of the Adventure - Sanji's Resolute Proposal
Сезон 9 Серия 64
22 октября 2017
I'll Wait Here - Luffy vs. the Enraged Army
Сезон 9 Серия 65
29 октября 2017
Infiltration Inside the Castle - Steal the Road Poneglyph
Сезон 9 Серия 66
5 ноября 2017
A Fateful Confrontation - Luffy and Big Mom
Сезон 9 Серия 67
12 ноября 2017
Shout of the Soul - Brook and Pedro's Lightning Operation
Сезон 9 Серия 68
19 ноября 2017
Goodbye! Pudding's Tearful Determination!
Сезон 9 Серия 69
26 ноября 2017
Fate of the Left Eye – Pedro vs Baron Tamago
Сезон 9 Серия 70
3 декабря 2017
Moist Cigarette! The Night Before Sanji's Wedding!
Сезон 9 Серия 71
10 декабря 2017
The Undaunted Soul - Brook vs. Big Mom
Сезон 9 Серия 72
17 декабря 2017
Sora's Wish! Germa's Failure - Sanji!
Сезон 9 Серия 73
24 декабря 2017
To Reach Sanji! Luffy's Vengeful Hell-bent Dash!
Сезон 9 Серия 74
7 января 2018
The Chateau in Turmoil! Luffy, to the Rendezvous!
Сезон 9 Серия 75
14 января 2018
Deciding to Say Goodbye! Sanji and his Straw-Hat Bento!
Сезон 9 Серия 76
21 января 2018
Betraying One of the Four Emperors! The Great Brook Rescue Plan!
Сезон 9 Серия 77
28 января 2018
The Rendezvous! Luffy, a One-on-One at His Limit!
Сезон 9 Серия 78
4 февраля 2018
A Liar! Luffy and Sanji!!
Сезон 9 Серия 79
11 февраля 2018
Sanji Comes Back! Crash! The Tea Party from Hell!
Сезон 9 Серия 80
18 февраля 2018
A Secret Meeting! Luffy vs. The Fire Tank Pirates
Сезон 9 Серия 81
4 марта 2018
The Deadly Pact! Luffy & Bege's Allied Forces
Сезон 9 Серия 82
18 марта 2018
Luffy Engages in a Secret Maneuver! The Wedding Full of Conspiracies Starts Soon!
Сезон 9 Серия 83
25 марта 2018
The Family Gets Together! The Hellish Tea Party Starts!
Сезон 9 Серия 84
1 апреля 2018
The Broken Couple! Sanji and Pudding Enter!
Сезон 9 Серия 85
8 апреля 2018
A Deadly Kiss! The Mission to Assassinate the Emperor Kicks Off!
Сезон 9 Серия 86
15 апреля 2018
Returning the Sake Cup! The Manly Jimbei Pays His Debt!
Сезон 9 Серия 87
22 апреля 2018
The Mission Failed?! The Big Mom Pirates Strike Back!
Сезон 9 Серия 88
29 апреля 2018
Run Sanji! SOS Germa 66!
Сезон 9 Серия 89
6 мая 2018
Mom's Secret! The Giant's Island Elbaph and a Little Monster!
Сезон 9 Серия 90
13 мая 2018
The Birth of Mom - The Day That Carmel Vanished
Сезон 9 Серия 91
20 мая 2018
The Launcher Blasts! The Moment of Big Mom's Assassination!
Сезон 9 Серия 92
27 мая 2018
The Evil Army! Transform! Germa 66!
Сезон 9 Серия 93
3 июня 2018
Cutting the Father-Son Relationship! Sanji and Judge!
Сезон 9 Серия 94
10 июня 2018
Escape From the Tea Party! Luffy vs. Big Mom!
Сезон 9 Серия 95
17 июня 2018
The Execution Begins! Luffy's Allied Forces Are Annihilated?!
Сезон 9 Серия 96
24 июня 2018
The Chateau Collapses! The Straw Hat's Great Escape Begins!
Сезон 9 Серия 97
1 июля 2018
The Spear of Elbaph! Onslaught! The Flying Big Mom!
Сезон 9 Серия 98
8 июля 2018
Pudding's Determination - Ablaze! The Seducing Woods
Сезон 9 Серия 99
15 июля 2018
A Lightning Counterattack! Nami and Zeus the Thundercloud!
Сезон 9 Серия 100
22 июля 2018
A Coincidental Reunion - Sanji and the Lovestruck Evil Pudding
Сезон 9 Серия 101
29 июля 2018
Save the Sunny! Fighting Bravely! Chopper and Brook!
Сезон 9 Серия 102
5 августа 2018
Before the Dawn! Pedro, the Captain of the Guardians!
Сезон 9 Серия 103
12 августа 2018
I'll Be Back! Luffy, Deadly Departure!
Сезон 9 Серия 104
19 августа 2018
The Man with a Bounty of Billion! The Strongest Sweet General, Katakuri!
Сезон 9 Серия 105
26 августа 2018
A Hard Battle Starts! Luffy vs. Katakuri!
Сезон 9 Серия 106
2 сентября 2018
The Green Room! An Invincible Helmsman, Jimbei!
Сезон 9 Серия 107
16 сентября 2018
The Threat of the Mole! Luffy's Silent Fight!
Сезон 9 Серия 108
23 сентября 2018
The End of the Deadly Battle?! Katakuri's Awakening in Anger!
Сезон 9 Серия 109
30 сентября 2018
The Forbidden Secret! Katakuri's Merienda!
Сезон 9 Серия 110
7 октября 2018
Luffy Fights Back! The Invincible Katakuri's Weak Point!
Сезон 9 Серия 111
14 октября 2018
Another Crisis! Gear 4 vs Unstoppable Donuts
Сезон 9 Серия 112
21 октября 2018
The Rebellious Daughter, Chiffon! Sanji's Big Plan for Transporting the Cake!
Сезон 9 Серия 113
28 октября 2018
A Man's Way of Life - Bege and Luffy's Determination as Captains
Сезон 9 Серия 114
4 ноября 2018
The Cake Sank?! Sanji and Bege's Getaway Battle!
Сезон 9 Серия 115
11 ноября 2018
Sulong! Carrot's Big Mystic Transformation!
Сезон 9 Серия 116
18 ноября 2018
Break Through! The Straw Hat's Mighty Sea Battle!
Сезон 9 Серия 117
25 ноября 2018
Finally, The Clash! The Emperor of the Sea vs. the Straw Hats!
Сезон 9 Серия 118
9 декабря 2018
Dark King's Direct Precepts! The Battle Against Katakuri Turns Around!
Сезон 9 Серия 119
16 декабря 2018
He Finally Returns - Sanji, the Man Who Stops the Yonko
Сезон 9 Серия 120
23 декабря 2018
Lurking in the Darkness! An Assassin Targeting Luffy!
Сезон 9 Серия 121
6 января 2019
A Man's Resolution - Katakuri's Life Risking Great Match
Сезон 9 Серия 122
13 января 2019
Wake Up - To Cross Over the Strongest Kenbunshoku
Сезон 9 Серия 123
20 января 2019
A Fist of Divine Speed! Another Gear Four Application Activated!
Сезон 9 Серия 124
27 января 2019
Finally, It's Over! The Climax of the Intense Fight against Katakuri!
Сезон 9 Серия 125
3 февраля 2019
A Desperate Situation - The Iron-Tight Entrapment of Luffy!
Сезон 9 Серия 126
10 февраля 2019
Pulling Back from the Brink! The Formidable Reinforcements - Germa!
Сезон 9 Серия 127
17 февраля 2019
The Last Hope! The Sun Pirates Emerge!
Сезон 9 Серия 128
24 февраля 2019
A Captivating Flavor! Sanji's Cake of Happiness!
Сезон 9 Серия 129
3 марта 2019
The Man of Humanity and Justice! Jimbei, a Desperate Massive Ocean Current
Сезон 9 Серия 130
17 марта 2019
The Parting Time! Pudding's Last Wish!
Сезон 9 Серия 131
24 марта 2019
The World is Stunned! The Fifth Emperor of the Sea Emerges!
Сезон 9 Серия 132
31 марта 2019
To the Reverie! The Straw Hats' Sworn Allies Come Together!
Сезон 9 Серия 133
7 апреля 2019
Sabo Goes into Action! All the Captains of the Revolutionary Army Appear!
Сезон 9 Серия 134
14 апреля 2019
Going into Action! The Implacable New Admiral of the Fleet - Sakazuki!
Сезон 9 Серия 135
21 апреля 2019
The Summit War - Pirate King's Inherited Will
Сезон 9 Серия 136
28 апреля 2019
One Step Ahead of the Dream - Shirahoshi's Path to the Sun!
Сезон 9 Серия 137
5 мая 2019
I Miss Him! Vivi and Rebecca's Sentiments!
Сезон 9 Серия 138
12 мая 2019
In the Dark Recesses of the Holyland! A Mysterious Giant Straw Hat!
Сезон 9 Серия 139
19 мая 2019
The Holyland in Tumult! The Targeted Princess Shirahoshi!
Сезон 9 Серия 140
26 мая 2019
An Explosive Situation! Two Emperors of the Sea Going After Luffy!
Сезон 9 Серия 141
2 июня 2019
Sabo Enraged! The Tragedy of the Revolutionary Army Officer Kuma!
Сезон 9 Серия 142
9 июня 2019
Finally, It Starts! The Conspiracy-filled Reverie!
Сезон 9 Серия 143
16 июня 2019
График выхода всех сериалов
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