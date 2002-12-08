В 3-м сезоне сериала «Ван-Пис» Луффи и его команде удается сбежать от Смокера. Они встречают Эйса, и он временно присоединяется к команде Луффи. Герои отправляются в Зеленый город Эрумалу. Команда Соломенной Шляпы спешит в Алубарн, где состоится решающее противостояние. Луффи оказывается взят в плен. Он приказывает остальным продолжить путь без него. Начинается борьба между Луффи и Крокодайлом. Остальная часть команды Соломенной Шляпы достигает Алубарны, в то время как в Рейнбейсе Крокодайл наносит сокрушительный удар Луффи и бросает его одного погибать. Однако загадочная мисс Олл Сандей приходит на помощь Луффи.