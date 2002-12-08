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Постер к 3-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 3

One Piece 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 декабря 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 71
Продолжительность сезона 29 часов 35 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 3-м сезоне сериала «Ван-Пис» Луффи и его команде удается сбежать от Смокера. Они встречают Эйса, и он временно присоединяется к команде Луффи. Герои отправляются в Зеленый город Эрумалу. Команда Соломенной Шляпы спешит в Алубарн, где состоится решающее противостояние. Луффи оказывается взят в плен. Он приказывает остальным продолжить путь без него. Начинается борьба между Луффи и Крокодайлом. Остальная часть команды Соломенной Шляпы достигает Алубарны, в то время как в Рейнбейсе Крокодайл наносит сокрушительный удар Луффи и бросает его одного погибать. Однако загадочная мисс Олл Сандей приходит на помощь Луффи.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Zenny Lives on Goat Island and There's a Pirate Ship on his Mountain!
Сезон 3 Серия 1
8 декабря 2002
How's That for Profit? Money Lender Zenny's Ambition!
Сезон 3 Серия 2
15 декабря 2002
Where the Island's Treasure Lies! Zenny Pirates Full Charge!
Сезон 3 Серия 3
22 декабря 2002
Legend of the Rainbow Mist! Ruluka Island and the Old Man Henzo
Сезон 3 Серия 4
5 января 2003
Inhabitants of Neverland! The Pumpkin Pirates!
Сезон 3 Серия 5
12 января 2003
A Longing for Home! The Inescapable Pirate Graveyard!
Сезон 3 Серия 6
19 января 2003
Frantic Struggle! Whetton's Plans and the Rainbow Tower
Сезон 3 Серия 7
26 января 2003
And Then the Legend Begins! To the End of the Rainbow
Сезон 3 Серия 8
2 февраля 2003
The Log is Taken! Salvage King, Masira!
Сезон 3 Серия 9
9 февраля 2003
Monsters Appear! Don't Touch the Whitebeard Pirates
Сезон 3 Серия 10
16 февраля 2003
Stop Dreaming! The City of Ridicule, Mock Town!
Сезон 3 Серия 11
23 февраля 2003
A Pirate's Height! The Man who Talks of Dreams and the King of Underwater Exploration
Сезон 3 Серия 12
9 марта 2003
The Legendary Family! 'Liar Norland'
Сезон 3 Серия 13
16 марта 2003
Hard Turn to the Clouds! Find the Southbird!
Сезон 3 Серия 14
23 марта 2003
Dreams Don't Come True!? Bellamy vs. The Saruyama Alliance
Сезон 3 Серия 15
13 апреля 2003
The 100 Million Man! The World's Greatest Authority and the Pirate Blackbeard
Сезон 3 Серия 16
20 апреля 2003
Sail into the Sky! Ride the Knock-Up Stream
Сезон 3 Серия 17
27 апреля 2003
This is the Sea of the Sky! The Knight of the Sky and Heaven's Gate
Сезон 3 Серия 18
4 мая 2003
Godland Skypiea! The Angels Of the Cloud Beach
Сезон 3 Серия 19
11 мая 2003
Forbidden Sacred Ground! The Island Where God Resides and Heaven's Judgement!
Сезон 3 Серия 20
18 мая 2003
Already Criminals?! Skypiea's Upholder of the Law!
Сезон 3 Серия 21
8 июня 2003
Is Escape Possible?!? God's Challenge is Set in Motion
Сезон 3 Серия 22
15 июня 2003
Trap on Lovely Street! Almighty God Enel
Сезон 3 Серия 23
22 июня 2003
Go Forth, Little Crow! To the Sacrificial Altar
Сезон 3 Серия 24
6 июля 2003
10 Percent Survival Rate! Satori, the Mantra Master!
Сезон 3 Серия 25
13 июля 2003
Peril of the Ordeal of Balls! Fight to the Death in the Lost Forest
Сезон 3 Серия 26
20 июля 2003
Chopper's in Danger! Former God vs. Shinto priest Shura
Сезон 3 Серия 27
3 августа 2003
Ever Mysterious! Ordeal of String and Ordeal of Love!?
Сезон 3 Серия 28
10 августа 2003
Light the Fire of Shandora! Wyper the Warrior
Сезон 3 Серия 29
17 августа 2003
Floating Land of Gold, Jaya! To God's Shrine!
Сезон 3 Серия 30
24 августа 2003
Eve of Gold Festival! Feelings Toward 'Vearth'!
Сезон 3 Серия 31
7 сентября 2003
God Enel Appears! Aubade to the Survivors
Сезон 3 Серия 32
21 сентября 2003
The Python Strikes! The Survival Game Begins
Сезон 3 Серия 33
12 октября 2003
The Life-Threatening Reject! War Demon Wiper's Resolve
Сезон 3 Серия 34
19 октября 2003
Fierce Sky Battle! Pirate Zoro vs. Fighter Braham
Сезон 3 Серия 35
19 октября 2003
The Roaring Burn Bazooka! Luffy vs. War Demon Wyper!
Сезон 3 Серия 36
26 октября 2003
Ordeal of Swamp! Pirate Chopper vs Gedatsu!!
Сезон 3 Серия 37
2 ноября 2003
The Invincible Ability! Enel's True Nature Revealed
Сезон 3 Серия 38
9 ноября 2003
The Vanished City! The Magnificent Ruins of Shandora!!
Сезон 3 Серия 39
16 ноября 2003
Chance of Survival: 0%!! Pirate Chopper vs. Shinto Priest Ohm
Сезон 3 Серия 40
21 декабря 2003
Climb Giant Jack! Deadly Combat in the Upper Ruins
Сезон 3 Серия 41
11 января 2004
Ultimate Test of the Ordeal of Iron! The White-Barbed Death Match!!
Сезон 3 Серия 42
18 января 2004
Gushing Blade Attack! Pirate Zoro vs Shinto Priest Ohm!!
Сезон 3 Серия 43
25 января 2004
The Upper Ruins Crumble! The Quintet Finale!!
Сезон 3 Серия 44
1 февраля 2004
Battle in the Ancient Ruins! God Enel's Desire!!
Сезон 3 Серия 45
8 февраля 2004
Ambitions of Fairy Vearth - The Ark, Maxim!!
Сезон 3 Серия 46
15 февраля 2004
Finally Clashing! Pirate Luffy vs God Enel!!
Сезон 3 Серия 47
22 февраля 2004
Maxim Rises! The Start of Deathpiea!!
Сезон 3 Серия 48
29 февраля 2004
Luffy's Fall! God's Judgement and Nami's Desire!!
Сезон 3 Серия 49
7 марта 2004
Two People Awaken! A Rescue in Front of Burning Love!!
Сезон 3 Серия 50
14 марта 2004
Capriccio to Destruction! The Impending Doom of Sky Island!!
Сезон 3 Серия 51
21 марта 2004
Guidance from the Sound of a Bell! The Great Warrior and Tales of an Explorer
Сезон 3 Серия 52
28 марта 2004
Released from Disgrace! The Tears of the Great Warrior!!
Сезон 3 Серия 53
28 марта 2004
Eternal Friendship! The Bell of Oath Echoes Throughout the Giant Ocean!!
Сезон 3 Серия 54
4 апреля 2004
The Destruction of Angel Island! Terror of The Descending Raigou!!
Сезон 3 Серия 55
25 апреля 2004
Chop Down Giant Jack! The Last Hope of Escaping
Сезон 3 Серия 56
2 мая 2004
The Miracle in God's Country! A Love Song Heard by Angels
Сезон 3 Серия 57
9 мая 2004
The Battle Ends! Proud Fantasia Echoes Far!
Сезон 3 Серия 58
23 мая 2004
I Have Come Here! The Weaving of the Poneglyphs
Сезон 3 Серия 59
6 июня 2004
Now Heading Towards the Blue Sea! Memories of an Interwoven Finale
Сезон 3 Серия 60
13 июня 2004
Emergency Announcement! An Infamous Pirate Ship has Invaded!
Сезон 3 Серия 61
20 июня 2004
Sanji the Chef! Demonstrating True Pride at the Marine Mess Hall!
Сезон 3 Серия 62
4 июля 2004
Zoro's Imprisonment and Chopper's Emergency Operation!
Сезон 3 Серия 63
11 июля 2004
The Marine Search Party Draws Near! Another of the Crew is Captured!
Сезон 3 Серия 64
18 июля 2004
Luffy and Sanji's Determination! The Great Escape Plan!
Сезон 3 Серия 65
8 августа 2004
The Squadron of Burning Souls Attack! Battle on the Bridge!
Сезон 3 Серия 66
5 сентября 2004
Breaking Through Enemy Lines! The Rescue of the Going Merry!
Сезон 3 Серия 67
12 сентября 2004
The Pirate Ship Disappears! Stronghold Battle, Round 2
Сезон 3 Серия 68
19 сентября 2004
Operation Gold Recovery and Operation Waver Retrieval!
Сезон 3 Серия 69
3 октября 2004
The Pirate Round-Up Plan! Jonathon's Secret Winning Strategy!
Сезон 3 Серия 70
3 октября 2004
So Long, Marine Base! The Final Battle for Freedom
Сезон 3 Серия 71
10 октября 2004
График выхода всех сериалов
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