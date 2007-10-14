В 5-м сезоне сериала «Ван-Пис» Зоро побеждает двух братьев-пиратов. Тем временем команда Луффи оказывается на острове Рулука, где они встречают старого профессора Хэндзо, который занимается исследованием Радужного Тумана. Санджи сражается с сыном нынешнего мэра Веттона. Луффи, Зоро, Уссоп, Нико и профессор Хэндзо входят в Радужный Туман, где находят Тыквенных пиратов. Тем временем Нами, Чоппер и Санджи узнают, что Гоинг Мерри пропал, и решают отправиться за ним. Хэндзо заводит дружбу с Тыквенными пиратами. Луффи и его друзья пытаются найти выход из Радужного Тумана, пока Нами спешит к ним на помощь.