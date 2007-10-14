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Постер к 5-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 5

One Piece 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 59
Продолжительность сезона 24 часа 35 минут
О чем 5-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 5-м сезоне сериала «Ван-Пис» Зоро побеждает двух братьев-пиратов. Тем временем команда Луффи оказывается на острове Рулука, где они встречают старого профессора Хэндзо, который занимается исследованием Радужного Тумана. Санджи сражается с сыном нынешнего мэра Веттона. Луффи, Зоро, Уссоп, Нико и профессор Хэндзо входят в Радужный Туман, где находят Тыквенных пиратов. Тем временем Нами, Чоппер и Санджи узнают, что Гоинг Мерри пропал, и решают отправиться за ним. Хэндзо заводит дружбу с Тыквенными пиратами. Луффи и его друзья пытаются найти выход из Радужного Тумана, пока Нами спешит к ним на помощь.  

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Mysterious Party of Pirates! The Sunny and a Dangerous Trap
Сезон 5 Серия 1
14 октября 2007
Sunny in a Pinch! Roar, Secret Superspeed Mecha
Сезон 5 Серия 2
21 октября 2007
The Dream Sinking in the New World! The Pirate of Despair, Puzzle
Сезон 5 Серия 3
28 октября 2007
The Assassins Attack! The Great Battle Above the Ice Begins
Сезон 5 Серия 4
4 ноября 2007
The Hard Fights of the Straw Hat Crew! The Pirate Soul Banking it All on the Flag!
Сезон 5 Серия 5
11 ноября 2007
Hot Full Throttle! The Twins' Magnetic Power Draws Near
Сезон 5 Серия 6
18 ноября 2007
The Great Chaos Mansion! The Angry Don and the Imprisoned Crew
Сезон 5 Серия 7
25 ноября 2007
The Phoenix Returns! The Dream of the Pirate Flag Sworn to a Friend
Сезон 5 Серия 8
2 декабря 2007
The Red Hot Decisive Battle! Luffy vs. the Scorching Don
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 2007
Waiting in the New World! Farewell to the Courageous Pirates
Сезон 5 Серия 10
16 декабря 2007
Chopperman Departs! Protect the TV Station by the Shore
Сезон 5 Серия 11
23 декабря 2007
Venture Into the Devil's Sea! The Mysterious Skeleton Floating Through the Fog
Сезон 5 Серия 12
6 января 2008
The Delight of Having Met People! The Gentleman Skeleton's True Colors
Сезон 5 Серия 13
13 января 2008
One Phenomenon After Another! Disembarking at Thriller Bark
Сезон 5 Серия 14
20 января 2008
The Man Called a Genius! Hogback Appears!
Сезон 5 Серия 15
27 января 2008
Nami in Big Trouble! The Zombie Mansion and the Invisible Man
Сезон 5 Серия 16
3 февраля 2008
Mystery of the Zombies! Hogback's Nightmarish Research Laboratory
Сезон 5 Серия 17
10 февраля 2008
His Name is Moria! Trap of the Great Shadow-Stealing Pirate
Сезон 5 Серия 18
17 февраля 2008
Feast of the Zombie Song! The Bell of the Night Raid is a Sound of Darkness
Сезон 5 Серия 19
24 февраля 2008
A Bunch of Animals? Perona's Wonder Garden!
Сезон 5 Серия 20
2 марта 2008
Disappearing Strawhat Crew! The Mysterious Swordsman Appears!
Сезон 5 Серия 21
9 марта 2008
Leftover Chivalry! The Traitorous Zombie who Protects Nami
Сезон 5 Серия 22
16 марта 2008
Coming from the Sky! That Man is the Humming Swordsman
Сезон 5 Серия 23
23 марта 2008
Luffy in an Emergency! The Living Place of the Strongest Shadow!
Сезон 5 Серия 24
30 марта 2008
The Warrior Known as the Devil!! The Moment of Oars' Revival!
Сезон 5 Серия 25
20 апреля 2008
Awakening After 500 Years!! Oars Opens His Eyes!!
Сезон 5 Серия 26
27 апреля 2008
Conviction Strong Enough to Beg for One's Life!! Brook Protects his Afro
Сезон 5 Серия 27
4 мая 2008
A Man's Oath will Never Die! From Far Memories to the Waiting Friend
Сезон 5 Серия 28
11 мая 2008
We will Definately Meet Again! Brook and the Promise of the Cape
Сезон 5 Серия 29
18 мая 2008
Food, Nami, and Shadows!! Luffy's Enraged Counterattack
Сезон 5 Серия 30
25 мая 2008
Usopp the Strongest? Leave the Negatives to Me
Сезон 5 Серия 31
1 июня 2008
The General Zombies Are Down In A Flash!! Oars Feels Like An Adventure!!
Сезон 5 Серия 32
8 июня 2008
Blazing Knight Sanji!! Kick Down The Fake Wedding
Сезон 5 Серия 33
15 июня 2008
Invisibility Connection? Sanji's Stolen Dream
Сезон 5 Серия 34
22 июня 2008
Saving Hero!! The Enemy is the Invincible Princess
Сезон 5 Серия 35
29 июня 2008
Perona's Terror!! The U in Uso is the U in Usopp
Сезон 5 Серия 36
6 июля 2008
Slashes Dancing on the Roof!! Finale - Zoro vs. Ryuma
Сезон 5 Серия 37
13 июля 2008
Chopper is Furious!! Hogback's Evil Medical Practices
Сезон 5 Серия 38
20 июля 2008
Oars Roars!! Come Out Straw Hat Crew
Сезон 5 Серия 39
3 августа 2008
The Enemy is Luffy!! The Strongest Zombie vs. the Straw Hat Crew
Сезон 5 Серия 40
10 августа 2008
You're Going Down, Absalom!! Nami's Lightning Attack of Friendship!!
Сезон 5 Серия 41
17 августа 2008
One Down!! Sure Kill Straw Hat Docking?
Сезон 5 Серия 42
24 августа 2008
Soundless Invasion!! The Mysterious Visitor: Kuma the Tyrant
Сезон 5 Серия 43
31 августа 2008
Oars + Moria - The Greatest Combination of Brains and Brawn
Сезон 5 Серия 44
7 сентября 2008
A Crazy Strategy to Turn the Tables - The Creation of Nightmare Luffy
Сезон 5 Серия 45
14 сентября 2008
The Straw Hat Crew annihilated! Full-throttle Kage Kage abilities!
Сезон 5 Серия 46
21 сентября 2008
The Battle for Superiority Starts! Luffy vs. Luffy
Сезон 5 Серия 47
28 сентября 2008
The Conclusion Arrives! Deliver the Finishing Blow
Сезон 5 Серия 48
5 октября 2008
The Bodies Vanish! The Morning Sun Pierces Through the Nightmare Island!
Сезон 5 Серия 49
12 октября 2008
The Endless Crisis! Orders to Obliterate the Straw Hat Crew
Сезон 5 Серия 50
19 октября 2008
It Repels Everything! Kuma's Paw-Paw Power!
Сезон 5 Серия 51
9 ноября 2008
My Companions' Pain is My Pain - Zoro Prepares to Die
Сезон 5 Серия 52
16 ноября 2008
The Promise on that Distant Day - The Song of Pirates and a Small Whale
Сезон 5 Серия 53
23 ноября 2008
Brook's Past - Sad Farewell to the Cheerful Crew
Сезон 5 Серия 54
30 ноября 2008
Binks' Sake - The Song that Connects the Past and Present
Сезон 5 Серия 55
7 декабря 2008
A New Crewmate! Musician - The Hummer Brook
Сезон 5 Серия 56
14 декабря 2008
Noro Noro Menace - Return of Foxy the Silver Fox
Сезон 5 Серия 57
21 декабря 2008
The Great Treasure Contest! Collapse! Spa Island
Сезон 5 Серия 58
28 декабря 2008
Brook's Hard Struggle - The Difficult Path to Becoming a True Nakama
Сезон 5 Серия 59
11 января 2009
График выхода всех сериалов
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