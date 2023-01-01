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Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны

Ван-Пис, список сезонов

One Piece 16+
Год выпуска 1999
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Список сезонов сериала «Ван-Пис»
Ван-Пис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
61 эпизод 20 октября 1999 - 7 марта 2001
 
Ван-Пис - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
74 эпизода 21 марта 2001 - 1 декабря 2002
 
Ван-Пис - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
71 эпизод 8 декабря 2002 - 10 октября 2004
 
Ван-Пис - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
119 эпизодов 31 октября 2004 - 23 сентября 2007
 
Ван-Пис - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
59 эпизодов 14 октября 2007 - 11 января 2009
 
Ван-Пис - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
132 эпизода 18 января 2009 - 25 сентября 2011
 
Ван-Пис - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
58 эпизодов 2 октября 2011 - 25 ноября 2012
 
Ван-Пис - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
172 эпизода 2 декабря 2012 - 19 июня 2016
 
Ван-Пис - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
143 эпизода 26 июня 2016 - 16 июня 2019
 
Ван-Пис - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
189 эпизодов 23 июня 2019 - 1 октября 2023
 
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