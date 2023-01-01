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Ван-Пис
Сезоны
Ван-Пис, список сезонов
One Piece
16+
Год выпуска
1999
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Fuji TV
Список сезонов сериала «Ван-Пис»
Сезон 1 / Season 1
61 эпизод
20 октября 1999 - 7 марта 2001
Сезон 2 / Season 2
74 эпизода
21 марта 2001 - 1 декабря 2002
Сезон 3 / Season 3
71 эпизод
8 декабря 2002 - 10 октября 2004
Сезон 4 / Season 4
119 эпизодов
31 октября 2004 - 23 сентября 2007
Сезон 5 / Season 5
59 эпизодов
14 октября 2007 - 11 января 2009
Сезон 6 / Season 6
132 эпизода
18 января 2009 - 25 сентября 2011
Сезон 7 / Season 7
58 эпизодов
2 октября 2011 - 25 ноября 2012
Сезон 8 / Season 8
172 эпизода
2 декабря 2012 - 19 июня 2016
Сезон 9 / Season 9
143 эпизода
26 июня 2016 - 16 июня 2019
Сезон 10 / Season 10
189 эпизодов
23 июня 2019 - 1 октября 2023
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