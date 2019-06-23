В 10-м сезоне сериала «Ван-Пис» Луффи сражается с Катакури. В это время младшая сестра Катакури стреляет в него обезболивающим. Овен приказывает жителям острова какао уничтожить или потопить все зеркала. Катакури замечает, что Флампе стреляет в Луффи. Луффи вспоминает те дни, когда он тренировался с Рэйли. Многие из пиратов Большой Мамочки собираются на острове какао. Пекомс помогает Луффи. У него появляется план, который поможет Луффи сбежать. Санджи берет Луффи и пытается подняться на солнце. На пиратов Большой Мамочки неожиданно нападает враг, которого они, как им казалось, успешно одолели.