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Постер к 10-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 10

One Piece 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 23 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 189
Продолжительность сезона 78 часов 45 минут
О чем 10-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 10-м сезоне сериала «Ван-Пис» Луффи сражается с Катакури. В это время младшая сестра Катакури стреляет в него обезболивающим. Овен приказывает жителям острова какао уничтожить или потопить все зеркала. Катакури замечает, что Флампе стреляет в Луффи. Луффи вспоминает те дни, когда он тренировался с Рэйли. Многие из пиратов Большой Мамочки собираются на острове какао. Пекомс помогает Луффи. У него появляется план, который поможет Луффи сбежать. Санджи берет Луффи и пытается подняться на солнце. На пиратов Большой Мамочки неожиданно нападает враг, которого они, как им казалось, успешно одолели.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Marco! The Keeper of Whitebeard's Last Memento!
Сезон 10 Серия 1
23 июня 2019
Climbing Up a Waterfall! A Great Journey Through the Land of Wano's Sea Zone!
Сезон 10 Серия 2
30 июня 2019
The Land of Wano! To the Samurai Country where Cherry Blossoms Flutter!
Сезон 10 Серия 3
7 июля 2019
Otama Appears! Luffy vs. Kaido's Army!
Сезон 10 Серия 4
14 июля 2019
He'll Come! The Legend of Ace in the Land of Wano!
Сезон 10 Серия 5
21 июля 2019
Side Story! The World's Greatest Bounty Hunter, Cidre!
Сезон 10 Серия 6
28 июля 2019
Side Story! Clash! Luffy vs. the King of Carbonation!
Сезон 10 Серия 7
4 августа 2019
Save Otama! Straw Hat, Bounding through the Wasteland!
Сезон 10 Серия 8
11 августа 2019
The Headliner! Hawkings the Magician Appears!
Сезон 10 Серия 9
18 августа 2019
Defeat is Inevitable! The Strawman's Fierce Attack!
Сезон 10 Серия 10
25 августа 2019
The Greatest Day of My Life! Otama and Her Sweet Red-bean Soup!
Сезон 10 Серия 11
1 сентября 2019
Charging into the Enemy's Territory! Bakura Town - Where Officials Thrive!
Сезон 10 Серия 12
8 сентября 2019
The Yokozuna Appears! The Invincible Urashima Goes After Okiku!
Сезон 10 Серия 13
15 сентября 2019
A Climatic Sumo Battle! Straw Hat vs. the Strongest Ever Yokozuna!
Сезон 10 Серия 14
22 сентября 2019
Luffy Rages! Rescue Otama from Danger!
Сезон 10 Серия 15
29 сентября 2019
Taking Back Otama! A Fierce Fight Against Holdem!
Сезон 10 Серия 16
6 октября 2019
Duel! The Magician and the Surgeon of Death!
Сезон 10 Серия 17
13 октября 2019
Romance Dawn
Сезон 10 Серия 18
20 октября 2019
The Coming of the Treasure Ship! Luffytaro Returns the Favor!
Сезон 10 Серия 19
27 октября 2019
Mysterious Grave Markers! A Reunion at the Ruins of Oden Castle!
Сезон 10 Серия 20
10 ноября 2019
A Legendary Samurai! The Man Who Roger Admired!
Сезон 10 Серия 21
17 ноября 2019
Bringing Down the Emperor of the Sea! A Secret Raid Operation Begins!
Сезон 10 Серия 22
24 ноября 2019
The Strongest Man in the World! Shutenmaru, the Thieves Brigade Chief!
Сезон 10 Серия 23
1 декабря 2019
Everyone is Annihilated! Kaido's Furious Blast Breath!
Сезон 10 Серия 24
8 декабря 2019
Finally Clashing! The Ferocious Luffy vs. Kaido!
Сезон 10 Серия 25
15 декабря 2019
Destructive! One Shot, One Kill - Thunder Bagua!
Сезон 10 Серия 26
22 декабря 2019
A Living Hell! Luffy, Humiliated in the Great Mine!
Сезон 10 Серия 27
5 января 2020
The Holyland in Tumult! Emperor of the Sea Blackbeard Cackles!
Сезон 10 Серия 28
12 января 2020
It's On! The Special Operation to Bring Down Kaido!
Сезон 10 Серия 29
19 января 2020
Rampage! The Prisoners - Luffy and Kid!
Сезон 10 Серия 30
26 января 2020
A Great Sensation! Sanji's Special Soba!
Сезон 10 Серия 31
2 февраля 2020
Luxurious and Gorgeous! Wano's Most Beautiful Woman - Komurasaki!
Сезон 10 Серия 32
9 февраля 2020
A Tale of Chivalry! Zoro and Tonoyasu's Little Trip!
Сезон 10 Серия 33
16 февраля 2020
A State of Emergency! Big Mom Closes in!
Сезон 10 Серия 34
23 февраля 2020
The Capital in an Uproar! Another Assassin Targets Sanji!
Сезон 10 Серия 35
15 марта 2020
Dashing! The Righteous Soba Mask!
Сезон 10 Серия 36
22 марта 2020
A Desperate Situation! Orochi's Menacing Oniwabanshu!
Сезон 10 Серия 37
29 марта 2020
Pandemonium! The Monster Snake, Shogun Orochi!
Сезон 10 Серия 38
5 апреля 2020
The Flower Falls! The Final Moment of the Most Beautiful Woman in the Land of Wano!
Сезон 10 Серия 39
12 апреля 2020
The Bond Between Prisoners! Luffy and Old Man Hyo!
Сезон 10 Серия 40
19 апреля 2020
A Lead Performer! Queen the Plague Emerges!
Сезон 10 Серия 41
28 июня 2020
Climb Up! Luffy's Desperate Escape!
Сезон 10 Серия 42
5 июля 2020
Dead or Alive! Queen's Sumo Inferno!
Сезон 10 Серия 43
12 июля 2020
Gyukimaru! Zoro Fights a Duel on Bandit's Bridge
Сезон 10 Серия 44
19 июля 2020
A Big Turnover! The Three-Sword Style Overcomes Danger!
Сезон 10 Серия 45
26 июля 2020
Zoro, Stunned! The Shocking Identity of the Mysterious Woman!
Сезон 10 Серия 46
2 августа 2020
Get the Hang of It! The Land of Wano's Haki - Ryuo!
Сезон 10 Серия 47
9 августа 2020
Tonoyasu! Ebisu Town's Most Loved!
Сезон 10 Серия 48
16 августа 2020
Shaking the Nation! The Identity of Ushimitsu Kozo The Chivalrous Thief!
Сезон 10 Серия 49
23 августа 2020
The Straw Hats Run! Save the Captive Tonoyasu!
Сезон 10 Серия 50
30 августа 2020
Zoro's Fury! The Truth About the Smile!
Сезон 10 Серия 51
6 сентября 2020
Toko's Tears! Orochi's Pitiless Bullets!
Сезон 10 Серия 52
13 сентября 2020
The Straw Hats Step In! An Uproarious Deadly Battle at the Execution Ground!
Сезон 10 Серия 53
20 сентября 2020
Luffy's Determination! Win Through the Sumo Inferno!
Сезон 10 Серия 54
27 сентября 2020
The Storm Has Come! A Raging Big Mom!
Сезон 10 Серия 55
4 октября 2020
A Grudge Over Red-bean Soup! Luffy Gets into a Desperate Situation!
Сезон 10 Серия 56
11 октября 2020
Stop the Emperor of the Sea! Queen's Secret Plan!
Сезон 10 Серия 57
18 октября 2020
Brutal Ammunition! The Plague Rounds Aim at Luffy!
Сезон 10 Серия 58
25 октября 2020
Start Fighting Back! Luffy and the Akazaya Samurai!
Сезон 10 Серия 59
1 ноября 2020
We're Here to Win! Luffy's Desperate Scream
Сезон 10 Серия 60
8 ноября 2020
Warriors' Dream! Luffy's Conquer of Udon!
Сезон 10 Серия 61
15 ноября 2020
Orochi's Hunting Party! The Ninja Group vs. Zoro!
Сезон 10 Серия 62
22 ноября 2020
Tension Rises in Onigashima! Two Emperors of the Sea Meet?!
Сезон 10 Серия 63
29 ноября 2020
Hiyori's Confession! A Reunion at Bandit's Bridge!
Сезон 10 Серия 64
6 декабря 2020
Its Name is Enma! Oden's Great Swords!
Сезон 10 Серия 65
13 декабря 2020
A New Alliance?! Kaido's Army Gathers!
Сезон 10 Серия 66
20 декабря 2020
Ticking Down to the Great Battle! The Straw Hats Go into Combat Mode!
Сезон 10 Серия 67
27 декабря 2020
Big News! An Incident That Will Affect the Seven Warlords!
Сезон 10 Серия 68
10 января 2021
A Legendary Battle! Garp and Roger!
Сезон 10 Серия 69
17 января 2021
The Rendezvous Port! The Land of Wano Act Three Begins!
Сезон 10 Серия 70
24 января 2021
The Number-One Samurai in the Land of Wano! Here comes Kozuki Oden!
Сезон 10 Серия 71
31 января 2021
Tearfully Swearing Allegiance! Oden and Kin'emon!
Сезон 10 Серия 72
7 февраля 2021
Changing Destiny - The Whitebeard Pirates Cast Ashore!
Сезон 10 Серия 73
14 февраля 2021
Oden's Determination! Whitebeard's Test!
Сезон 10 Серия 74
21 февраля 2021
Whitebeard's Little Brother! Oden's Great Adventure!
Сезон 10 Серия 75
28 февраля 2021
Blades Crossed! Roger and Whitebeard!
Сезон 10 Серия 76
7 марта 2021
Roger's Wish! A New Journey!
Сезон 10 Серия 77
21 марта 2021
The Bet of a Lifetime! Roger's Adventure!
Сезон 10 Серия 78
28 марта 2021
The Birth of the Pirate King - Arrival! "The Last Island"
Сезон 10 Серия 79
4 апреля 2021
To the Land of Wano! The Roger Pirates Disband!
Сезон 10 Серия 80
11 апреля 2021
Sad News! The Opening of the Great Pirate Era!
Сезон 10 Серия 81
18 апреля 2021
Raid! Oden and the Akazaya Nine
Сезон 10 Серия 82
25 апреля 2021
The Moment of Conclusion! Oden vs. Kaido!
Сезон 10 Серия 83
2 мая 2021
Boiled to Death! Oden's One-hour Struggle!
Сезон 10 Серия 84
9 мая 2021
Oden Wouldn't Be Oden If It Wasn't Boiled!
Сезон 10 Серия 85
16 мая 2021
The Burning Castle! The Fate of the Kozuki Clan!
Сезон 10 Серия 86
23 мая 2021
Back to the Present Day! 20 Years Later
Сезон 10 Серия 87
30 мая 2021
Pirates at Sea! Raid! Onward to Onigashima
Сезон 10 Серия 88
6 июня 2021
The Worst Generation Charges in! The Battle of the Stormy Sea!
Сезон 10 Серия 89
13 июня 2021
Good Luck?! Leader Kin'emon's Plot!
Сезон 10 Серия 90
20 июня 2021
A Tearful Promise! The Kidnapped Momonosuke!
Сезон 10 Серия 91
27 июня 2021
A New Member! 'First Son of the Sea' Jimbei!
Сезон 10 Серия 92
4 июля 2021
Kaido's Trump Card! The Tobi Roppo Appear!
Сезон 10 Серия 93
11 июля 2021
The Samurai Warriors' Earnestness! The Straw Hats Land at Onigashima
Сезон 10 Серия 94
18 июля 2021
Luffy Goes Out of Control?! Sneaking into Kaido's Banquet
Сезон 10 Серия 95
25 июля 2021
Thinking of Otama! Luffy's Furious Strike!
Сезон 10 Серия 96
1 августа 2021
Fighting Music! An Ability That Harms Luffy!
Сезон 10 Серия 97
8 августа 2021
His Dream Broken?! The Trap That Lures Sanji!
Сезон 10 Серия 98
15 августа 2021
Reinforcements Arrive! The Commander of the Whitebeard Pirates!
Сезон 10 Серия 99
22 августа 2021
Oath of Man! Fierce Battle of the Brachio-Tank
Сезон 10 Серия 100
29 августа 2021
Thunder Bagua! Here Comes Kaido's Son!
Сезон 10 Серия 101
5 сентября 2021
Enemy or Ally? Luffy and Yamato!
Сезон 10 Серия 102
12 сентября 2021
Desire to be Oden! Yamato's Dream!
Сезон 10 Серия 103
19 сентября 2021
Explosive?! The Handcuffs that Shackle Yamato's Freedom!
Сезон 10 Серия 104
26 сентября 2021
The Akazaya Face-off! Kikunojo vs. Kanjuro!
Сезон 10 Серия 105
3 октября 2021
Raid! Inheriting Oden's Will
Сезон 10 Серия 106
10 октября 2021
Onigashima in Tumult! Luffy's All-Out War Begins!
Сезон 10 Серия 107
24 октября 2021
The Battle Under the Moon! The Berserker, Sulong the Moon Lion!
Сезон 10 Серия 108
31 октября 2021
The Rebellion of Zeus?! Nami's Desperate Situation!
Сезон 10 Серия 109
7 ноября 2021
The Fate That Protects You - Yamato and Momonosuke
Сезон 10 Серия 110
14 ноября 2021
Overwhelming Strength! The Straw Hat Pirates Gather
Сезон 10 Серия 111
21 ноября 2021
A Risky Invitation! A Plot to Eliminate Queen
Сезон 10 Серия 112
28 ноября 2021
A New Rivalry! Nami and Ulti!
Сезон 10 Серия 113
5 декабря 2021
A Heroic Blade! Akazaya vs. Kaido, Again Once More!
Сезон 10 Серия 114
12 декабря 2021
An Inherited Technique! Unleashing Oden's Secret Swordplay!
Сезон 10 Серия 115
19 декабря 2021
The Power of the Ice Oni! The New Plague Rounds
Сезон 10 Серия 116
9 января 2022
I Won't Forgive Him! Chopper's Determination!
Сезон 10 Серия 117
16 января 2022
Zoro's Pursuit! Ice Oni Tag
Сезон 10 Серия 118
23 января 2022
Nami Surrenders?! Ulti's Fierce Headbutt!
Сезон 10 Серия 119
30 января 2022
Sasaki's Onslaught - Armored Division vs. Yamato
Сезон 10 Серия 120
6 февраля 2022
Eliminate the Ice Oni! Chopper's Fire Trick!
Сезон 10 Серия 121
13 февраля 2022
It's Not Okay! The Spider lures Sanji!
Сезон 10 Серия 122
20 февраля 2022
A Turnaround Move! The Flames of Marco the Phoenix!
Сезон 10 Серия 123
27 февраля 2022
Yamato's Past - The Man Who Came for an Emperor of the Sea
Сезон 10 Серия 124
6 марта 2022
Marco's Tears! The Bond of the Whitebeard Pirates!
Сезон 10 Серия 125
17 апреля 2022
Straw Hat Luffy! The Man Who Will Become the King of the Pirates!
Сезон 10 Серия 126
24 апреля 2022
The Battle of the Monsters! The Three Stubborn Captains
Сезон 10 Серия 127
8 мая 2022
A Barrage of Powerful Techniques! The Fierce Attacks of the Worst Generation!
Сезон 10 Серия 128
15 мая 2022
Kaido Laughs! The Emperors of the Sea vs. the New Generation!
Сезон 10 Серия 129
22 мая 2022
O-Tama's Secret Plan! Operation Kibi Dango
Сезон 10 Серия 130
29 мая 2022
Sanji's Scream! An SOS Echoes Over the Island!
Сезон 10 Серия 131
5 июня 2022
Spank Strikes! Sanji's Woman-trouble!
Сезон 10 Серия 132
12 июня 2022
No Regrets! Luffy and Boss, a Master-Disciple Bond!
Сезон 10 Серия 133
19 июня 2022
All Set! Chopperphage Nebulizer!
Сезон 10 Серия 134
3 июля 2022
Oden Appears! The Confused Hearts of the Akazaya Members!
Сезон 10 Серия 135
10 июля 2022
The Worst Generation Gets Wiped Out?! The Emperors' Deadly Attack!
Сезон 10 Серия 136
17 июля 2022
The Supernovas Strike Back! The Mission to Tear Apart the Emperors!
Сезон 10 Серия 137
24 июля 2022
Protect Luffy! Zoro and Law's Sword Technique
Сезон 10 Серия 138
31 июля 2022
Surpass the Emperor of the Sea! Luffy Strikes Back with an Iron Fist!
Сезон 10 Серия 139
7 августа 2022
A Faint Memory - Luffy and Red-Haired's Daughter Uta!
Сезон 10 Серия 140
14 августа 2022
A Pledge for the Next Genesis! Luffy and Uta!
Сезон 10 Серия 141
21 августа 2022
Nami's Scream - The Desperate Death Race!
Сезон 10 Серия 142
4 сентября 2022
The Dawn of the Land of Wano - The All-Out Battle Heats Up!
Сезон 10 Серия 143
11 сентября 2022
The Conclusion! Luffy, Accelerating Fist of the Supreme King
Сезон 10 Серия 144
18 сентября 2022
Luffy Defeated! The Straw Hats in Jeopardy?!
Сезон 10 Серия 145
25 сентября 2022
The Animal Kingdom Pirates Trample Down! The End of the Kozuki Clan!
Сезон 10 Серия 146
2 октября 2022
Fight Against the Dark Night – The Commander-in-chief of the Land of Wano Sounds Off
Сезон 10 Серия 147
16 октября 2022
Believe in Luffy! The Alliance's Counterattack Begins!
Сезон 10 Серия 148
23 октября 2022
Nami's Lethal Attack! Otama's Desperate Challenge!
Сезон 10 Серия 149
30 октября 2022
A Dramatic Increase of Allies! Straw Hats Fight Back!
Сезон 10 Серия 150
6 ноября 2022
The Pride of a Helmsman – The Enraged Jimbei!
Сезон 10 Серия 151
13 ноября 2022
Showdown Battles of the Monsters! Yamato and Franky
Сезон 10 Серия 152
20 ноября 2022
The Predator's Trap - Black Maria's Temptation
Сезон 10 Серия 153
27 ноября 2022
Slash the Nightmare - Brook Draws His Freezing Sword!
Сезон 10 Серия 154
4 декабря 2022
Clutch! A Demon Incarnate, Robin!
Сезон 10 Серия 155
11 декабря 2022
A Spell! Kid and Zoro Facing Threats!
Сезон 10 Серия 156
18 декабря 2022
Taking a Chance! The Two Arms Go into Battle!
Сезон 10 Серия 157
8 января 2023
Ascend to the Dawn! A Pink Dragon Gets Agitated
Сезон 10 Серия 158
15 января 2023
For the Future! Yamato and the Great Swordsmen's Pledge
Сезон 10 Серия 159
22 января 2023
Luffy Soars! Revenge Against the King of the Beasts
Сезон 10 Серия 160
29 января 2023
Two Dragons Face Off! Momonosuke's Determination!
Сезон 10 Серия 161
5 февраля 2023
A Legend All Over Again! Luffy's Fist Roars in the Sky
Сезон 10 Серия 162
12 февраля 2023
The Situation Has Grown Tense! The End of Onigashima!
Сезон 10 Серия 163
19 февраля 2023
Sanji's Mutation - The Two Arms in Crisis!
Сезон 10 Серия 164
26 февраля 2023
Death to Your Partner! Killer's Deadly Gamble!
Сезон 10 Серия 165
19 марта 2023
A Shadowy Figure Pulls the Strings! Onigashima in Flames
Сезон 10 Серия 166
26 марта 2023
Strike Back! Law and Kid's Counterattack Alliance
Сезон 10 Серия 167
2 апреля 2023
For Luffy - Sanji and Zoro's Oath
Сезон 10 Серия 168
9 апреля 2023
The Onslaught of Kazenbo - Orochi's Evil Clutches Close in
Сезон 10 Серия 169
16 апреля 2023
Zoro's Hardship - A Monster! King the Wildfire
Сезон 10 Серия 170
23 апреля 2023
Secrets of Enma! The Cursed Sword Entrusted to Zoro
Сезон 10 Серия 171
30 апреля 2023
Attack of the Devil! Sanji vs. Queen
Сезон 10 Серия 172
7 мая 2023
King of Hell Three Sword Style - Zoro vs. King
Сезон 10 Серия 173
21 мая 2023
Luffy Accelerates! The Turning Point of a New Era!
Сезон 10 Серия 174
28 мая 2023
Shuron Hakke! A Lawless Dragon Approaches Luffy!
Сезон 10 Серия 175
4 июня 2023
The Destruction of the Alliance?! Fire up, the Will of the New Generation!
Сезон 10 Серия 176
11 июня 2023
The Main Attraction is Coming! Ultimate Attack of Shockwave and Magnetism
Сезон 10 Серия 177
25 июня 2023
To the New Era! Settled! The Determination of the Brats
Сезон 10 Серия 178
2 июля 2023
Moon Princess Echoes! Wano Country's Final Phase!
Сезон 10 Серия 179
9 июля 2023
There is Only One Winner - Luffy vs. Kaido
Сезон 10 Серия 180
16 июля 2023
Luffy, Defeated? Resolving of the Left Behind!
Сезон 10 Серия 181
30 июля 2023
Luffy's Peak Attained! Gear 5
Сезон 10 Серия 182
6 августа 2023
The Ridiculous Power! Gear Five in Full Play
Сезон 10 Серия 183
13 августа 2023
Nowhere to Run! Hell on Onigashima!
Сезон 10 Серия 184
20 августа 2023
Believe in Momo - Luffy's Final Powerful Technique!
Сезон 10 Серия 185
3 сентября 2023
Twenty Years of Prayer! Reclaim Wano Country
Сезон 10 Серия 186
10 сентября 2023
The World That Luffy Wants!
Сезон 10 Серия 187
17 сентября 2023
Closing the Curtain! Winner - Straw Hat Luffy!
Сезон 10 Серия 188
24 сентября 2023
Return! Shogun of Wano Country - Kozuki Momonosuke
Сезон 10 Серия 189
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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