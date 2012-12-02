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Постер к 8-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 8

One Piece 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 2 декабря 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 172
Продолжительность сезона 71 час 40 минут
О чем 8-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 8-м сезоне сериала «Ван-Пис» пиратов Соломенной Шляпы приглашают во дворец король Нептун и Мегало. Вандер Деккен IX сообщает, что собирается взять в жены принцессу и использовать проклятие Марк-Марк Фрут. Зоро готовится сразиться с Нептуном. Луффи выводит Сирахоси из башни, в то время как Брук и Правый министр приказывают им остановиться. Нептун умоляет кого-нибудь защитить его дочь. Зоро просит помощи у Нептуна, чтобы сбежать из дворца. Ходи, который был без сознания, приходит в себя после приема энергетического стероида и успешно останавливает Нептуна и Пиратов Соломенной Шляпы.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Z's Ambition Arc - The Little Giant Lily!
Сезон 8 Серия 1
2 декабря 2012
Z's Ambition Arc - Introduction of the Mystery of the Strongest Army Corps!
Сезон 8 Серия 2
9 декабря 2012
Z's Ambition Arc - A Desperate Big Escape Strategy!
Сезон 8 Серия 3
16 декабря 2012
Z's Ambition Arc - Luffy vs. Shuzo!
Сезон 8 Серия 4
23 декабря 2012
Arriving! A Burning Island - Punk Hazard!
Сезон 8 Серия 5
6 января 2013
A Battle In The Heat! Luffy Vs. The Giant Dragon!
Сезон 8 Серия 6
13 января 2013
The Straw Hats Stunned! Enter: A Samaura's Horrifying Severed Head!
Сезон 8 Серия 7
20 января 2013
Startling! The Secret of the Island is Finally Revealed!
Сезон 8 Серия 8
27 января 2013
Save the Children! The Straw Hats Start To Fight!
Сезон 8 Серия 9
3 февраля 2013
A Swordplay Showdown! Brook Vs. The Mysterious Torso Samurai!
Сезон 8 Серия 10
10 февраля 2013
The Warlord! Trafalgar Law!
Сезон 8 Серия 11
17 февраля 2013
A Big Pinch - Luffy Sinks Into the Cold Lake
Сезон 8 Серия 12
3 марта 2013
A Collision! Law vs. Vice Admiral Smoker!
Сезон 8 Серия 13
17 марта 2013
First Meeting in Two Years! Luffy and Law
Сезон 8 Серия 14
24 марта 2013
Worst of the World - The Scary Scientist Caesar
Сезон 8 Серия 15
31 марта 2013
History's Strongest Collaboration vs. Glutton of the Sea
Сезон 8 Серия 16
7 апреля 2013
Chopper's Fury! The Master's Inhumane Experiment!
Сезон 8 Серия 17
14 апреля 2013
Gang Obliteration! Legendary Hitmen Attack!
Сезон 8 Серия 18
21 апреля 2013
Save Nami! Luffy's Snow Mountain Battle
Сезон 8 Серия 19
28 апреля 2013
Formation! The Pirate Alliance Luffy-Law!
Сезон 8 Серия 20
5 мая 2013
Capture Master ! The Pirate Alliance's Operation Begins!
Сезон 8 Серия 21
12 мая 2013
Destruction Crisis - The Monster of Death Flies in
Сезон 8 Серия 22
19 мая 2013
An Intense Battle! Caesar Exercises His True Power!
Сезон 8 Серия 23
26 мая 2013
The Samurai that Cuts the Fire! Kin'emon of Foxfire
Сезон 8 Серия 24
2 июня 2013
Shock! Identity of Vergo, the Mysterious Man
Сезон 8 Серия 25
9 июня 2013
Protect the Children! Reach of Master's Evil Hand!
Сезон 8 Серия 26
16 июня 2013
New World's Severe Earthquake ! Caesar's Nightmare Experiment
Сезон 8 Серия 27
23 июня 2013
The Deadliest Weapon of Mass Destruction in History! Shinokuni!
Сезон 8 Серия 28
30 июня 2013
The Counterattack Begins! Luffy and Law's Great Escape
Сезон 8 Серия 29
7 июля 2013
The Aim is Building R! The Pirate Alliance's Great Assault!
Сезон 8 Серия 30
14 июля 2013
Tashigi's Tears - G5's Suicidal Breakthrough Strategy
Сезон 8 Серия 31
21 июля 2013
Vice Admiral's Betrayal! Demon Bamboo Vergo
Сезон 8 Серия 32
28 июля 2013
Incandescent Fierce Battle Luffy vs. Caesar
Сезон 8 Серия 33
11 августа 2013
The Mastermind in the Shadows! Doflamingo Moves!
Сезон 8 Серия 34
18 августа 2013
Luffy Dies from Exposure?! The Spine-chilling Snow Woman Monet!
Сезон 8 Серия 35
25 августа 2013
Fist Fight! Two Vice Admirals Fight
Сезон 8 Серия 36
1 сентября 2013
The Small Dragon! Momonosuke Appears
Сезон 8 Серия 37
8 сентября 2013
Deadly Combat in Snowstorm The Straw Hats vs. the Snow Woman
Сезон 8 Серия 38
15 сентября 2013
Showing Off His Techniques! Zoro's Formidable One-Sword Style!
Сезон 8 Серия 39
22 сентября 2013
I'll Protect My Friends! Mocha's Desperate Escape
Сезон 8 Серия 40
29 сентября 2013
Brownbeard's Bitterness! Luffy's Anger Attack
Сезон 8 Серия 41
6 октября 2013
Shocking Conclusion! White Hunter vs. Vergo!
Сезон 8 Серия 42
13 октября 2013
Caesar Defeated! The Strongest Grizzly Magnum
Сезон 8 Серия 43
20 октября 2013
Invasion! The Assassin From Dressrosa
Сезон 8 Серия 44
27 октября 2013
Rampage! The Invincible Franky Shogun
Сезон 8 Серия 45
3 ноября 2013
Desperate Situation! Punk Hazard's Big Explosion
Сезон 8 Серия 46
10 ноября 2013
Capture Caesar - General Cannon Blast
Сезон 8 Серия 47
17 ноября 2013
Emotional Meeting! Momonosuke and Kin'emon
Сезон 8 Серия 48
24 ноября 2013
Regretful Departure - Leaving Punk Hazard
Сезон 8 Серия 49
1 декабря 2013
G-5's Annihilation! Doflamingo's Assault!
Сезон 8 Серия 50
8 декабря 2013
Tension! Aokiji vs. Doflamingo
Сезон 8 Серия 51
15 декабря 2013
Caesar has Disappeared! The Pirate Alliance Sallies
Сезон 8 Серия 52
22 декабря 2013
Luffy Dies in the Sea!? The Collapse of the Pirate Alliance
Сезон 8 Серия 53
5 января 2014
A Major Turnaround! Luffy's Angry Iron Fist Strikes!
Сезон 8 Серия 54
12 января 2014
Startling! The Big News Shakes Up The New World!
Сезон 8 Серия 55
19 января 2014
Adventure! The Country of Love and Passion, Dressrosa
Сезон 8 Серия 56
26 января 2014
Swirling Madness - Corrida Colosseum
Сезон 8 Серия 57
2 февраля 2014
Dangerous Love - Dancing Girl Violet
Сезон 8 Серия 58
9 февраля 2014
A Formidable, Unknown Warrior! Here Comes Lucy!
Сезон 8 Серия 59
16 февраля 2014
The Pirate Prince Cavendish
Сезон 8 Серия 60
23 февраля 2014
The Fated Reunion - Bellamy the Hyena
Сезон 8 Серия 61
2 марта 2014
Supernova! Bartolomeo the Cannibal
Сезон 8 Серия 62
16 марта 2014
Rivalry of Warriors! B Block on Fire!
Сезон 8 Серия 63
23 марта 2014
One-hit Knockout! The Astounding King Punch
Сезон 8 Серия 64
30 марта 2014
Fighting Fish Attack! Break through the Iron Bridge of Death
Сезон 8 Серия 65
6 апреля 2014
Adventure! The Island of Fairies, Green Bit
Сезон 8 Серия 66
13 апреля 2014
The Unknown World - Tontatta Kingdom
Сезон 8 Серия 67
20 апреля 2014
Scheme of the Century - Doflamingo Gets Moving
Сезон 8 Серия 68
27 апреля 2014
Heaven and Earth Shakes! The True Power of Admiral Fujitora
Сезон 8 Серия 69
4 мая 2014
A Blow of Anger! A Giant vs. Lucy!
Сезон 8 Серия 70
11 мая 2014
The Destructive Cannon Explodes! A Close Call for Lucy
Сезон 8 Серия 71
18 мая 2014
The Legendary Pirate - Boss Chinjao
Сезон 8 Серия 72
25 мая 2014
Light and Shadow - The Darkness Lurking in Dressrosa!
Сезон 8 Серия 73
1 июня 2014
Sortie - The Legendary Hero, Usoland
Сезон 8 Серия 74
8 июня 2014
The Fierce Battle's Conclusion - Lucy vs. Chinjao
Сезон 8 Серия 75
15 июня 2014
Luffy and the Fated Gladiator Rebecca
Сезон 8 Серия 76
22 июня 2014
Protect Her 'til the End! Rebecca and the Toy Soldier
Сезон 8 Серия 77
29 июня 2014
Final Battleground - D Block Battle Begins
Сезон 8 Серия 78
6 июля 2014
A Decisive Battle! Giolla vs. the Straw Hats
Сезон 8 Серия 79
13 июля 2014
Blade of Beauty! Cavendish of the White Horse
Сезон 8 Серия 80
20 июля 2014
The Great Clash! Sanji vs. Doflamingo
Сезон 8 Серия 81
3 августа 2014
Rebecca's Sword of Death! Backwater Sword Dance
Сезон 8 Серия 82
10 августа 2014
The Strongest Warrior! Logan vs. Rebecca
Сезон 8 Серия 83
17 августа 2014
Shock! The Toy Soldier's True Identity
Сезон 8 Серия 84
24 августа 2014
A Chilling Past! The Secret Behind Dressrosa
Сезон 8 Серия 85
31 августа 2014
Nightmare! That One Tragic Evening in Dressrosa
Сезон 8 Серия 86
7 сентября 2014
A Showdown Between the Warlords! Law vs. Doflamingo!
Сезон 8 Серия 87
14 сентября 2014
Two Great Forces Face-off! Straw Hat and Heavenly Yaksha
Сезон 8 Серия 88
21 сентября 2014
Luffy, Startled - The Man Who Will Inherit Ace's Will
Сезон 8 Серия 89
28 сентября 2014
Operation SOP Starts - Usoland Charges Forth
Сезон 8 Серия 90
5 октября 2014
A Burning Passion! Rebecca vs. Suleiman!
Сезон 8 Серия 91
12 октября 2014
Winner Decided!? The End to the D-Block Bash
Сезон 8 Серия 92
19 октября 2014
The Admiral's Decision! Fujitora vs. Doflamingo!
Сезон 8 Серия 93
26 октября 2014
The Final Round Starts - Diamante the Hero Shows Up
Сезон 8 Серия 94
2 ноября 2014
The Castle Moves! Elite Officer Pica Emerges
Сезон 8 Серия 95
9 ноября 2014
Dragon Claw Strikes! Lucy's Intimidating Attack!
Сезон 8 Серия 96
16 ноября 2014
Defeat Sugar - The Dwarf Soldiers Charge In!
Сезон 8 Серия 97
23 ноября 2014
The Last Light - The Secret of Our Captain!
Сезон 8 Серия 98
30 ноября 2014
The Rupture Human - Gladius' Big Explosion!
Сезон 8 Серия 99
7 декабря 2014
A Liar! Usoland on the Run!
Сезон 8 Серия 100
14 декабря 2014
A Fateful Encounter – Kyros and King Riku
Сезон 8 Серия 101
21 декабря 2014
Operation Failed! Hero Usoland Dies!?
Сезон 8 Серия 102
28 декабря 2014
The Legend is Back! Kyros' All-Out Attack!
Сезон 8 Серия 103
11 января 2015
The Fire Fist Strikes! - The Flare Flare Fruit Power Returns!
Сезон 8 Серия 104
18 января 2015
Dashing onto the Scene - The Chief of Staff of the Revolutionary Army, Sabo!
Сезон 8 Серия 105
25 января 2015
The Devil's Trap - Dressrosa Annihilation Plan
Сезон 8 Серия 106
1 февраля 2015
The 500 Million Berry Man! Target: Usoland!
Сезон 8 Серия 107
8 февраля 2015
Breakthrough the Enemy Lines - Luffy and Zoro's Counterattack!
Сезон 8 Серия 108
15 февраля 2015
With a Rumbling of the Ground! The God of Destruction - Giant Pica Descends!
Сезон 8 Серия 109
1 марта 2015
Gathering into a Powerful Front! Luffy and a Group of Brutal Warriors!
Сезон 8 Серия 110
15 марта 2015
Steady Progress! Luffy's Army vs. Pica!
Сезон 8 Серия 111
22 марта 2015
A Shocking Confession! Law's Soulful Vow!
Сезон 8 Серия 112
29 марта 2015
A Big Collision! Chief of Staff Sabo vs. Admiral Fujitora
Сезон 8 Серия 113
5 апреля 2015
A Desperate Situation - Luffy Gets Caught in a Trap!
Сезон 8 Серия 114
12 апреля 2015
Great Escape! Luffy's Miraculous Elephant Gun!
Сезон 8 Серия 115
19 апреля 2015
A United Front – Luffy's Breakthrough to Victory
Сезон 8 Серия 116
26 апреля 2015
The Second Samurai – Evening Shower Kanjuro Appears
Сезон 8 Серия 117
3 мая 2015
The Struggle with Pica – Zoro's One Finishing Move
Сезон 8 Серия 118
10 мая 2015
The Little People's Princess - Captive Mansherry
Сезон 8 Серия 119
17 мая 2015
Invulnerable! The Terrifying Headcracker Doll Army
Сезон 8 Серия 120
24 мая 2015
Life-Risking! Luffy is the Trump Card to Victory
Сезон 8 Серия 121
31 мая 2015
A Tearful Reunion – Rebecca and Kyros!
Сезон 8 Серия 122
7 июня 2015
One Shot One Kill - The Man Who Will Save Dressrosa
Сезон 8 Серия 123
14 июня 2015
Anger Explosion - Luffy and Laws's Ultimate Secret Plan
Сезон 8 Серия 124
21 июня 2015
Noble Family - Doflamingo's True Identity!
Сезон 8 Серия 125
28 июня 2015
Ultimate Power - The Secret of the Ope Ope no Mi!
Сезон 8 Серия 126
5 июля 2015
Sad Memories - Law the Boy from the White City!
Сезон 8 Серия 127
12 июля 2015
Celestial Dragon! Doffy's Stormy Past!
Сезон 8 Серия 128
19 июля 2015
A Rocky Road! – Law and Corazon's Journey of Life!
Сезон 8 Серия 129
2 августа 2015
The Time is Ticking Down! Seize the Op-Op Fruit!
Сезон 8 Серия 130
9 августа 2015
The Moment of Resolution: Corazon's Farewell Smile!
Сезон 8 Серия 131
16 августа 2015
Advance, Law! The Kindhearted Man's Final Fight!
Сезон 8 Серия 132
23 августа 2015
To Be Free! Law's Injection Shot Blasts!
Сезон 8 Серия 133
30 августа 2015
An Intense Battle! Law vs. Doflamingo!
Сезон 8 Серия 134
6 сентября 2015
A Decisive Battle Against the Executives! Proud Hajrudin!
Сезон 8 Серия 135
13 сентября 2015
The Battle of Love! The New Leader Sai vs. Baby 5!
Сезон 8 Серия 136
20 сентября 2015
The Man's Pride - Bellamy's Last Charge!
Сезон 8 Серия 137
27 сентября 2015
Storm and Stress! Hakuba vs. Dellinger!
Сезон 8 Серия 138
4 октября 2015
Barrier-Barrier! Homage God Fist Strikes!
Сезон 8 Серия 139
11 октября 2015
The Healing Princess! Save Mansherry
Сезон 8 Серия 140
18 октября 2015
The Manly Duel! Señor's Elegy of Love!
Сезон 8 Серия 141
25 октября 2015
Stardust of Death! Diamante's Storm of Vicious Attacks!
Сезон 8 Серия 142
1 ноября 2015
Trueno Bastardo! Kyros' Furious Strike!
Сезон 8 Серия 143
8 ноября 2015
Moving Across the Ground! The Giant Statue Pica's Surprise Maneuver!
Сезон 8 Серия 144
15 ноября 2015
A Decisive Battle in Midair! Zoro's New Special Secret Technique Blasts!
Сезон 8 Серия 145
22 ноября 2015
So Long! Bellamy's Farewell Blow!
Сезон 8 Серия 146
29 ноября 2015
Law Dies - Luffy's Raging Onslaught!
Сезон 8 Серия 147
6 декабря 2015
A Blade of Tenacity! The Gamma Knife Counterattack!
Сезон 8 Серия 148
13 декабря 2015
A Collision of Haki! Luffy vs. Doflamingo!
Сезон 8 Серия 149
20 декабря 2015
Unassailable! The Stunning Secret of Trebol
Сезон 8 Серия 150
27 декабря 2015
Anger Erupts! I Will Take Everything upon Myself!
Сезон 8 Серия 151
10 января 2016
Fourth Gear! The Phenomenal Bounce-man!
Сезон 8 Серия 152
17 января 2016
A Massive Counterattack! Doflamingo's Awakening!
Сезон 8 Серия 153
24 января 2016
Luffy! An All-Out Leo Bazooka!
Сезон 8 Серия 154
31 января 2016
Flame Dragon King! Protect Luffy's Life!
Сезон 8 Серия 155
14 февраля 2016
Tears of Miracles! Mansherry's Fight!
Сезон 8 Серия 156
21 февраля 2016
As Long as We Breathe! Stop the Deadly Birdcage
Сезон 8 Серия 157
28 февраля 2016
Dead or Alive! A Fateful Countdown
Сезон 8 Серия 158
6 марта 2016
Strike the Heavens - Luffy's King Kong Gun of Rage
Сезон 8 Серия 159
20 марта 2016
To Freedom! Dressrosa Overjoyed!
Сезон 8 Серия 160
27 марта 2016
Unprecedented - The Shocking Decision of Admiral Fujitora!
Сезон 8 Серия 161
3 апреля 2016
The World Trembles - The Worst Generation Advances!
Сезон 8 Серия 162
10 апреля 2016
The Birth of a Legend - The Adventure of Sabo the Revolutionary!
Сезон 8 Серия 163
17 апреля 2016
The Brother's Bond - The Story of Luffy and Sabo's Reunion
Сезон 8 Серия 164
24 апреля 2016
The Strongest Creature - Kaido of the Beasts
Сезон 8 Серия 165
1 мая 2016
Fujitora on the Move - The Straw Hats Completely Surrounded
Сезон 8 Серия 166
8 мая 2016
A State of Emergency! Rebecca Is Kidnapped!
Сезон 8 Серия 167
15 мая 2016
The Bond Between Father and Daughter! Kyros and Rebecca!
Сезон 8 Серия 168
22 мая 2016
Manly Spirit - Luffy vs. Fujitora in a Head-to-Head Clash
Сезон 8 Серия 169
29 мая 2016
No Way Out! Admiral Fujitora's Ruthless Pursuit!
Сезон 8 Серия 170
5 июня 2016
Sons' Cups - Straw Hat Fleet is Formed!
Сезон 8 Серия 171
12 июня 2016
The Numerous Rivals Struggle Amongst Themselves - The Raging Monsters of the New World
Сезон 8 Серия 172
19 июня 2016
График выхода всех сериалов
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