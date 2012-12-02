В 8-м сезоне сериала «Ван-Пис» пиратов Соломенной Шляпы приглашают во дворец король Нептун и Мегало. Вандер Деккен IX сообщает, что собирается взять в жены принцессу и использовать проклятие Марк-Марк Фрут. Зоро готовится сразиться с Нептуном. Луффи выводит Сирахоси из башни, в то время как Брук и Правый министр приказывают им остановиться. Нептун умоляет кого-нибудь защитить его дочь. Зоро просит помощи у Нептуна, чтобы сбежать из дворца. Ходи, который был без сознания, приходит в себя после приема энергетического стероида и успешно останавливает Нептуна и Пиратов Соломенной Шляпы.