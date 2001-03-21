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Постер к 2-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 2

One Piece 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 марта 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 74
Продолжительность сезона 30 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ван-Пис»

Во 2-м сезоне сериала «Ван-Пис» во время шторма с корабля морской пехоты сбежала девушка. Отчет был отправлен адмиралу Нельсону Ройалу, который оказался весьма раздосадован тем, что морские пехотинцы допустили такую оплошность. Он объяснил им, что с помощью этой девушки они должны были добыть Рюукоцу, эликсир бессмертия. Слуге Эрику было поручено любой ценой отыскать беглянку. Прошло два дня с тех пор, как Пираты Соломенной Шляпы покинули Логтаун. Усопп заметил стаю птиц, окружающих объект в море. Санджи объяснил, что обычно так делают птицы, когда вокруг косяк рыб. Луффи решил использовать эту информацию в собственных целях.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
The First Obstacle? Giant Whale Laboon Appears
Сезон 2 Серия 1
21 марта 2001
A Man's Promise, Luffy and the Whale Vow to Meet Again
Сезон 2 Серия 2
21 марта 2001
A Pirate-Loving Town? Arrival at Whiskey Peak
Сезон 2 Серия 3
15 апреля 2001
Exploding Santouryu! Zoro vs. Baroque Works!
Сезон 2 Серия 4
15 апреля 2001
A Serious Fight! Luffy vs. Zoro: The Unexpected Duel!
Сезон 2 Серия 5
21 апреля 2001
Deliver Princess Vivi! Luffy Pirates Depart
Сезон 2 Серия 6
29 апреля 2001
Try Hard, Koby! Diary of Koby-Meppo's Marine Struggles
Сезон 2 Серия 7
13 мая 2001
Koby-Meppo's Determination! Vice Admiral Garp's Fatherly Pride
Сезон 2 Серия 8
20 мая 2001
Prehistoric Island! The Shadow Lurking in Little Garden!
Сезон 2 Серия 9
27 мая 2001
Humongous Battle! The Giants Dorry and Brogy!
Сезон 2 Серия 10
3 июня 2001
Luffy's Anger! A Dirty Trick in a Sacred Battle
Сезон 2 Серия 11
17 июня 2001
Brogy Wails in Victory! Elbaf's Judgement
Сезон 2 Серия 12
24 июня 2001
The Devil's Candle! Tears of Regret and Tears of Anger
Сезон 2 Серия 13
15 июля 2001
Luffy Attacked by Magic! Colors Trap
Сезон 2 Серия 14
12 августа 2001
Critical Counterattack! Usopp's Quick Wit and Kaenboshi!
Сезон 2 Серия 15
19 августа 2001
Farewell to the Giants' Island! On to Alabasta
Сезон 2 Серия 16
19 августа 2001
Nami is Sick? Beyond the Snow that Falls on the Ocean!
Сезон 2 Серия 17
26 августа 2001
Ambush! The Bliking and Wapol the Tin-man
Сезон 2 Серия 18
2 сентября 2001
A Doctorless Island? Adventure in the Country Without a Name!
Сезон 2 Серия 19
9 сентября 2001
Ya Happy? The Doctor who is Called a Witch!
Сезон 2 Серия 20
16 сентября 2001
Dalton's Resolve! Wapol's Forces Land
Сезон 2 Серия 21
7 октября 2001
Island that Lives in Snow! Ascend The Drum Rockies!
Сезон 2 Серия 22
7 октября 2001
The Blue-Nosed Reindeer! Chopper's Secret
Сезон 2 Серия 23
21 октября 2001
Dream of the Outcasts! The Quack Doctor Hiruluk
Сезон 2 Серия 24
28 октября 2001
Hiruluk's Cherry Blossoms and Inherited Will
Сезон 2 Серия 25
4 ноября 2001
VS. Wapol's Army Corps! The Abilities of the Baku Baku Fruit!
Сезон 2 Серия 26
11 ноября 2001
Devil's Fruit of the Zoan Family! Chopper's Seven-Level Transformation
Сезон 2 Серия 27
18 ноября 2001
When the Kingdom's Rule is Over! The Flag of Conviction Lasts Forever
Сезон 2 Серия 28
25 ноября 2001
Hiruluk's Cherry Blossoms! Miracle of the Drum Rockies
Сезон 2 Серия 29
2 декабря 2001
Farewell, Drum Island! I'm Going Out to Sea!
Сезон 2 Серия 30
9 декабря 2001
The Hero of Alabasta and the Ballerina on Deck
Сезон 2 Серия 31
9 декабря 2001
Coming to the Desert Kingdom! The Rain-Calling Powder and the Rebel Army
Сезон 2 Серия 32
16 декабря 2001
Reunion of the Powerful! His Name is Fire Fist Ace
Сезон 2 Серия 33
23 декабря 2001
Ace and Luffy! Warm Memories and Brotherly Bonds
Сезон 2 Серия 34
6 января 2002
The Green City, Erumalu and the Kung Fu Dugongs
Сезон 2 Серия 35
13 января 2002
Adventure in the Country of Sand! The Demons that Live in the Scorching Earth
Сезон 2 Серия 36
20 января 2002
Here Come the Desert Pirates! The Men who Live Free
Сезон 2 Серия 37
27 января 2002
Spirit of the Fakes! Heart of the Rebel Army, Kamyu!
Сезон 2 Серия 38
3 февраля 2002
Rebel Warrior Kohza! The Dream Sworn to Vivi!
Сезон 2 Серия 39
10 февраля 2002
Showdown in a Heat Haze! Ace vs. the Gallant Scorpion!
Сезон 2 Серия 40
17 февраля 2002
Ruins and Lost Ones! Vivi, Comrades, and the Shape of a Country
Сезон 2 Серия 41
24 февраля 2002
At Spiders Cafe: The Enemy Ringleaders Meet at 8 o'clock
Сезон 2 Серия 42
3 марта 2002
Luffy vs. Vivi! A Tearful Vow for Comrades
Сезон 2 Серия 43
10 марта 2002
The Alabasta War Front! City of Dreams, Rainbase
Сезон 2 Серия 44
17 марта 2002
Trap in a Desperate Situation! Breaking Into Rain Dinners
Сезон 2 Серия 45
25 марта 2002
Operation Utopia Commences! The Wave of Rebellion Begins to Move
Сезон 2 Серия 46
14 апреля 2002
The Fearsome Bananawani and Mr. Prince
Сезон 2 Серия 47
21 апреля 2002
The Key to Turning the Tide and a Great Escape! Doru Doru Ball!
Сезон 2 Серия 48
28 апреля 2002
Merciless Fight to the Death! Luffy vs. Crocodile
Сезон 2 Серия 49
6 мая 2002
The Miracle Sprint! Alabasta the Animal Land
Сезон 2 Серия 50
12 мая 2002
Rebel Army vs. Royal Army! The Battle will be in Alubarna!
Сезон 2 Серия 51
19 мая 2002
Alubarna Grieves! The Fierce Captain Karoo!
Сезон 2 Серия 52
3 июня 2002
Swear on Your Comrade's Dream! Battle at Molehill 4th Avenue
Сезон 2 Серия 53
9 июня 2002
Today's Grand Performance! Mane Mane Montage!
Сезон 2 Серия 54
16 июня 2002
Transforming Into Nami! Bon Clay's Hard-Hitting Ballet Kenpo
Сезон 2 Серия 55
23 июня 2002
Nami's Whirlwind Warning! Clima Tact Explosion
Сезон 2 Серия 56
30 июня 2002
Secret of the Royal Family! The Ancient Weapon, Pluton
Сезон 2 Серия 57
14 июля 2002
Essence of a Mighty Sword! The Power to Cut Steel and the Breath of All Things
Сезон 2 Серия 58
21 июля 2002
The Battle is Over! Kohza Flies the White Flag
Сезон 2 Серия 59
4 августа 2002
Vivi's Voice Goes Unheard! A Hero Descends!
Сезон 2 Серия 60
11 августа 2002
Sand Crocodile and Water Luffy! Death Match: Round 2
Сезон 2 Серия 61
18 августа 2002
Smells Like Croc! Run to the Tomb of the Royal Family, Luffy!
Сезон 2 Серия 62
25 августа 2002
The Nightmare Draws Near! Secret Base of the Sand Sand Clan
Сезон 2 Серия 63
1 сентября 2002
Magnificent Wings! My Name is Pell, Guardian Spirit of the Kingdom
Сезон 2 Серия 64
8 сентября 2002
I Will Surpass You! Rain Falls on Alabasta!
Сезон 2 Серия 65
15 сентября 2002
A Farewell to Arms! Pirates and a Little Justice
Сезон 2 Серия 66
6 октября 2002
The Pirates' Banquet and Operation Escape Alabasta!
Сезон 2 Серия 67
6 октября 2002
Everything Began that Day! Vivi Tells of her Adventures!
Сезон 2 Серия 68
20 октября 2002
Beware her Scent! The Seventh One is Nico Robin!
Сезон 2 Серия 69
27 октября 2002
The First Patient! Anecdote of the Rumble Ball
Сезон 2 Серия 70
3 ноября 2002
The Navigator's Mutiny! For an Unwavering Dream!
Сезон 2 Серия 71
10 ноября 2002
Inherited Recipe! Sanji the Curry Expert
Сезон 2 Серия 72
17 ноября 2002
I'll Make it Bloom! Manly Usopp's Eight-Shaku Ball
Сезон 2 Серия 73
24 ноября 2002
Infamous Pirate Hunter! The Wandering Swordsman, Zoro
Сезон 2 Серия 74
1 декабря 2002
График выхода всех сериалов
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