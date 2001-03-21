Во 2-м сезоне сериала «Ван-Пис» во время шторма с корабля морской пехоты сбежала девушка. Отчет был отправлен адмиралу Нельсону Ройалу, который оказался весьма раздосадован тем, что морские пехотинцы допустили такую оплошность. Он объяснил им, что с помощью этой девушки они должны были добыть Рюукоцу, эликсир бессмертия. Слуге Эрику было поручено любой ценой отыскать беглянку. Прошло два дня с тех пор, как Пираты Соломенной Шляпы покинули Логтаун. Усопп заметил стаю птиц, окружающих объект в море. Санджи объяснил, что обычно так делают птицы, когда вокруг косяк рыб. Луффи решил использовать эту информацию в собственных целях.