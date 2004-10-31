Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 4

One Piece 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 31 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 119
Продолжительность сезона 49 часов 35 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 4-м сезоне сериала «Ван-Пис» Луффи и Коби прибывают на остров Шелл, где встречают Ророноа Зоро, охотника за головами, арестованного капитаном Морганом. Луффи размышляет о своем прошлом и о том, как он завладел Соломенной Шляпой. Нами обманом заставляет Луффи столкнуться с Багги, после чего начинается бой. После поражения Багги Модзи и Ричи стремятся отомстить, а Луффи встречает маленькую собаку, охраняющую магазин своего хозяина. Мэр города спешит сразиться с Багги. Пираты Соломенной Шляпы не собираются оставаться в стороне. Зоро сражается с Каджаби, а Луффи – с самим Багги. Затем Луффи приходит в ярость, когда Багги срывает его шляпу.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Big Adventure in Long Ring Long Land
Сезон 4 Серия 1
31 октября 2004
The Foxy Pirate Crew and the Davy Back!
Сезон 4 Серия 2
7 ноября 2004
Round 1! One Lap of the Donut Race
Сезон 4 Серия 3
14 ноября 2004
Foxy the Silver Fox! A Violent Interference
Сезон 4 Серия 4
21 ноября 2004
Round 2! Shoot into the Groggy Ring!
Сезон 4 Серия 5
28 ноября 2004
Rapid-Fire Red Cards! Groggy Ring
Сезон 4 Серия 6
5 декабря 2004
Round 3! Round and Round Roller Race!
Сезон 4 Серия 7
12 декабря 2004
Burning Roller Race! Dash into the Final Round!
Сезон 4 Серия 8
19 декабря 2004
The Screaming Speed Serve! Pirate Dodgeball!
Сезон 4 Серия 9
9 января 2005
Final Match on the Edge! Dharma has Fallen!
Сезон 4 Серия 10
9 января 2005
Captain Confrontation! The Last Fight: Combat!
Сезон 4 Серия 11
16 января 2005
Full Power Noro Noro Beam vs The Invulnerable Luffy
Сезон 4 Серия 12
23 января 2005
Heroic Fierce Combat! The Fateful Last Battle
Сезон 4 Серия 13
30 января 2005
Lost? Stolen? Who are You?
Сезон 4 Серия 14
6 февраля 2005
The Mysterious Boy with the Whistle and Robin's Guess
Сезон 4 Серия 15
13 февраля 2005
Get Back the Memories! The Pirates Land
Сезон 4 Серия 16
20 февраля 2005
Zoro Sharpens His Fangs! A Fight with a Wild Animal
Сезон 4 Серия 17
27 февраля 2005
The Real Memory Thief's Final Counterattack!
Сезон 4 Серия 18
6 марта 2005
The Man of Pride! Foxy the Silver Fox
Сезон 4 Серия 19
13 марта 2005
The Unbeatable Power Draws Near? A Very Dangerous Man!
Сезон 4 Серия 20
20 марта 2005
Marine High Admiral Aokiji! The Threat of the Greatest Power
Сезон 4 Серия 21
27 марта 2005
Rubber and Ice One-On-One Fight! Luffy vs Aokiji!
Сезон 4 Серия 22
27 марта 2005
Running Sea Train! The City of Water, Water 7
Сезон 4 Серия 23
17 апреля 2005
The Adventure in the City of Water! Aim for the Giant Shipyard
Сезон 4 Серия 24
24 апреля 2005
The Franky Family and Iceburg!
Сезон 4 Серия 25
1 мая 2005
Galley-La Company! The Magnificent Dock #1
Сезон 4 Серия 26
15 мая 2005
The Pirate Kidnapping Incident and the Pirate Ship Waits for Death!
Сезон 4 Серия 27
22 мая 2005
Rescuing a Friend! The Raid on the Franky House
Сезон 4 Серия 28
5 июня 2005
Quarrel in the Moonlight! The Pirate Ship Trembles in Sadness
Сезон 4 Серия 29
12 июня 2005
Luffy vs Usopp! The Spirit of the Clashing Men
Сезон 4 Серия 30
19 июня 2005
The City of Water is Shaking! Iceburg was Targeted!
Сезон 4 Серия 31
3 июля 2005
Rubberman vs Fire-Breathing Cyborg
Сезон 4 Серия 32
10 июля 2005
The Criminals are the Straw Hat Pirates? The Bodyguards of Water 7
Сезон 4 Серия 33
31 июля 2005
An Eternal Farewell? Nico Robin, The Woman Who Bears Darkness
Сезон 4 Серия 34
7 августа 2005
Catch Robin! The Determination of the Straw Hat Pirates
Сезон 4 Серия 35
14 августа 2005
The Signal is the Explosion! CP9 Starts to Move
Сезон 4 Серия 36
21 августа 2005
CP9 Unmasked! Their Shocking True Faces
Сезон 4 Серия 37
4 сентября 2005
The Secret Bond! Franky and Iceburg
Сезон 4 Серия 38
11 сентября 2005
Come Back, Robin! The Confrontation with CP9
Сезон 4 Серия 39
18 сентября 2005
Destruction of the Straw Hat Pirates? The Terror of the Model Leopard!
Сезон 4 Серия 40
23 октября 2005
The Man who is Loved by his Ship! Usopp's Tears!
Сезон 4 Серия 41
30 октября 2005
Franky's Past! The Day the Sea Train Ran
Сезон 4 Серия 42
6 ноября 2005
Spandam's Conspiracy! The Day the Sea Train Shook
Сезон 4 Серия 43
13 ноября 2005
The End of the Legendary Man! The Day the Sea Train Cried
Сезон 4 Серия 44
20 ноября 2005
The Truth Behind the Betrayal! Robin's Sorrowful Decision!
Сезон 4 Серия 45
20 ноября 2005
The Steam Whistle Separates the Group! The Sea Train Begins to Run
Сезон 4 Серия 46
4 декабря 2005
Sanji Breaks In! The Sea Train Battle in the Storm!
Сезон 4 Серия 47
11 декабря 2005
The Shout of Nami's Soul! The Return of the Straw Hat!
Сезон 4 Серия 48
22 января 2006
Another Sea Train! Rocket Man Sortie
Сезон 4 Серия 49
29 января 2006
Rescue our Friends! The Oath that Links the Enemies
Сезон 4 Серия 50
5 февраля 2006
Smash the Wave! Luffy and Zoro, The Strongest Combo!
Сезон 4 Серия 51
26 февраля 2006
A Mysterious Man Appears?! His Name Is Sogeking!
Сезон 4 Серия 52
5 марта 2006
Cook Confrontation! Sanji vs Ramen Kenpo
Сезон 4 Серия 53
12 марта 2006
Duel on the Roof! Franky vs Nero!
Сезон 4 Серия 54
19 марта 2006
Crash! Demon-Cutting Zoro vs Ship-Cutting T-Bone!
Сезон 4 Серия 55
2 апреля 2006
Robin Struggles! Sogeking's Clever Scheme!!
Сезон 4 Серия 56
16 апреля 2006
The Judiciary Island! The Full Picture of Enies Lobby!
Сезон 4 Серия 57
30 апреля 2006
Operation Disembarkation Commences! The Straw Hat Crew Rushes In!
Сезон 4 Серия 58
21 мая 2006
Luffy Charges In! Great Decisive Battle on the Judiciary Island!
Сезон 4 Серия 59
4 июня 2006
Battle with the Giants! Open the Second Door!
Сезон 4 Серия 60
11 июня 2006
The Means of Escaping is Opened! Fly through the Sky, Rocketman!
Сезон 4 Серия 61
18 июня 2006
Catch Up with Luffy! The Straw Hat Pirates' All-Out War
Сезон 4 Серия 62
25 июня 2006
Robin was Betrayed! The Expectations of the World Government!
Сезон 4 Серия 63
25 июня 2006
Give Robin Back! Luffy vs. Blueno!
Сезон 4 Серия 64
2 июля 2006
Don't Stop! Raise the Signal Fire of a Counterattack!
Сезон 4 Серия 65
9 июля 2006
Luffy is in Sight! Gather at the Courthouse Plaza
Сезон 4 Серия 66
23 июля 2006
All for the Sake of Protecting My Friends! Gear Second in Motion
Сезон 4 Серия 67
30 июля 2006
Answer Us, Robin! The Outcries of the Straw Hat Crew!!
Сезон 4 Серия 68
6 августа 2006
Robin's Past! The Girl who was Called a Demon!
Сезон 4 Серия 69
13 августа 2006
The Fated Parent and Child! The Mother's Name is Olvia!
Сезон 4 Серия 70
10 сентября 2006
Tragedy of Ohara! Fear of Buster Call!
Сезон 4 Серия 71
24 сентября 2006
Say You Want to Live! We are Friends!!
Сезон 4 Серия 72
24 сентября 2006
Jump Into the Falls! Luffy's Feelings!!
Сезон 4 Серия 73
1 октября 2006
A Man's Way of Life! Zoro's Techniques, Usopp's Dream
Сезон 4 Серия 74
8 октября 2006
Tears Which Weaved the Bond of Comrades! Nami's World Map
Сезон 4 Серия 75
15 октября 2006
Separation Refines a Man! Sanji and Chopper
Сезон 4 Серия 76
22 октября 2006
All for my Comrades' Sake! The Darkness Within Robin!
Сезон 4 Серия 77
29 октября 2006
The Blueprints Aren't Passed! Franky's Decision
Сезон 4 Серия 78
5 ноября 2006
Retrieve the 5 Keys! The Straw Hat Crew vs CP9
Сезон 4 Серия 79
12 ноября 2006
Power of the Devil Fruit! Kaku and Jyabura Transform
Сезон 4 Серия 80
19 ноября 2006
Even if I Die, I Won't Kick You! Sanji's Manly Chivalry
Сезон 4 Серия 81
26 ноября 2006
Fukurou's Miscalculation - My Cola is the Water of Life!
Сезон 4 Серия 82
3 декабря 2006
Zoro's New Technique Explodes! The Katana's Name is Sogeking?
Сезон 4 Серия 83
10 декабря 2006
Uncontrollable! Chopper's Forbidden Rumble
Сезон 4 Серия 84
17 декабря 2006
Boss Luffy Returns! A Dream or Reality Lottery Trouble
Сезон 4 Серия 85
24 декабря 2006
The Great Mochimaki Race to the Castle! Conspiracy of the Red Nose
Сезон 4 Серия 86
7 января 2007
Bubble User Kalifa! Nami Draws Near to the Soap's Trap
Сезон 4 Серия 87
14 января 2007
The Resounding Bad News! The Buster Call is Invoked
Сезон 4 Серия 88
21 января 2007
5 Namis? Counterattack with the Mirage!
Сезон 4 Серия 89
28 января 2007
Nami's Determination! Shoot the Rampaging Chopper!
Сезон 4 Серия 90
4 февраля 2007
Hunter Sanji Appears? Elegy to the Lying Wolf
Сезон 4 Серия 91
11 февраля 2007
Kick! Full Course of Sanji's Footwork
Сезон 4 Серия 92
25 февраля 2007
The Drawn Sword's Fierce Attack! Zoro vs. Kaku Powerful Slash Showdown
Сезон 4 Серия 93
4 марта 2007
Zoro the Fierce God! The Incarnation of Asura Revealed by His Soul
Сезон 4 Серия 94
11 марта 2007
Spandam's Shock! A Hero Stands on the Tower of Justice
Сезон 4 Серия 95
18 марта 2007
Robin's Liberation! Luffy vs. Lucci: Peak of the Decisive Battle
Сезон 4 Серия 96
25 марта 2007
The Criminal is Boss Luffy? Chase the Vanished Great Sakura Tree
Сезон 4 Серия 97
1 апреля 2007
If I Can't Win, I Can't Protect Anyone! Gear Third Activates
Сезон 4 Серия 98
8 апреля 2007
The Terrifying Past! Dark Justice and Rob Lucci
Сезон 4 Серия 99
15 апреля 2007
A Phantom Mermaid is Here? Within Fading Consciousness
Сезон 4 Серия 100
22 апреля 2007
The Island Sinking in Gunfire! Franky's Outcry of Regret
Сезон 4 Серия 101
29 апреля 2007
Wait for Luffy! Fight to the Death on the Bridge of Hesitation!
Сезон 4 Серия 102
6 мая 2007
Feelings Put Into Fists! Luffy's Full-Power Gatling
Сезон 4 Серия 103
13 мая 2007
A Friend Approaches from the Sea! The Straw Hat Crew's Strongest Bonds
Сезон 4 Серия 104
20 мая 2007
The Crew's Great Escape! The Victor's Path is for the Pirates
Сезон 4 Серия 105
27 мая 2007
Thank You Merry! The Sea of Separation in the Snow
Сезон 4 Серия 106
3 июня 2007
The Disturbance of Peace! The Vice-Admiral with the Fist of Love
Сезон 4 Серия 107
10 июня 2007
The Strongest Family Line? Luffy's Father Revealed!
Сезон 4 Серия 108
17 июня 2007
Its Name is The New World! The Whereabouts of the Great Grand Line!
Сезон 4 Серия 109
24 июня 2007
Shanks Moves! Ceremony to the Rampaging Age
Сезон 4 Серия 110
1 июля 2007
The Girl Searching for the Yagara! Great Investigation in the Water Metropolis!
Сезон 4 Серия 111
8 июля 2007
The Mother is Strong! Zoro's Slapstick Housework Help
Сезон 4 Серия 112
15 июля 2007
Sanji Crashes! The Mysterious Old Man and Intense Cooking
Сезон 4 Серия 113
22 июля 2007
Everyone's Finally Wanted! The Crew of Over Six Hundred Million!
Сезон 4 Серия 114
19 августа 2007
The King of Beasts that will Cross the Ocean! The Dream Ship's Magnificent Completion!
Сезон 4 Серия 115
26 августа 2007
Goodbye my Lovable Followers! Franky Departs
Сезон 4 Серия 116
2 сентября 2007
Departing the Water Metropolis! Distinction of the Manly Usopp's Duel
Сезон 4 Серия 117
9 сентября 2007
The World-Wide Bounties! The Hometowns Dance as the Ship Sails Forward!
Сезон 4 Серия 118
16 сентября 2007
The Most Evil Ability! Blackbeard's Darkness Attacks Ace
Сезон 4 Серия 119
23 сентября 2007
График выхода всех сериалов
Related video
Добронравов ни при чем: этому мужчине Пахмутова обязана своим главным хитом
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссер нарушил приказ, чтобы сохранить ленту
Тест: кто вы из героев "Спанч Боба"?
«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
«Хочется забыть эту историю»: Яковлева раскрыла подробности своего изнасилования
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше