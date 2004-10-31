В 4-м сезоне сериала «Ван-Пис» Луффи и Коби прибывают на остров Шелл, где встречают Ророноа Зоро, охотника за головами, арестованного капитаном Морганом. Луффи размышляет о своем прошлом и о том, как он завладел Соломенной Шляпой. Нами обманом заставляет Луффи столкнуться с Багги, после чего начинается бой. После поражения Багги Модзи и Ричи стремятся отомстить, а Луффи встречает маленькую собаку, охраняющую магазин своего хозяина. Мэр города спешит сразиться с Багги. Пираты Соломенной Шляпы не собираются оставаться в стороне. Зоро сражается с Каджаби, а Луффи – с самим Багги. Затем Луффи приходит в ярость, когда Багги срывает его шляпу.