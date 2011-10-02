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Постер к 7-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 7

One Piece 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 2 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 58
Продолжительность сезона 24 часа 10 минут
О чем 7-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 7-м сезоне сериала «Ван-Пис» Белоус стремится уничтожить весь Маринфорд и приказывает своей команде и другим пиратам бежать. Жуткая тишина окутывает поле битвы, когда Луффи и Эйс вынуждены вдвоем переживать душераздирающий финальный эпизод этого боя. У Луффи случается нервный срыв из-за эмоциональной травмы, вызванной смертью Эйса. Черная Борода и его пираты прибывают в Маринфорд. Черная Борода хочет утопить Маринфорд в океане после разрушения крепости, но Сэнгоку нападает на него, заявляя, что этот остров является символом справедливости в мире. Судьба Луффи висит на волоске...

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
A New Chapter Opens - The Straw Hat Pirates Regather!
Сезон 7 Серия 1
2 октября 2011
An Explosive Situation! Luffy vs Fake Luffy
Сезон 7 Серия 2
9 октября 2011
The Navy Has Set Out! The Straw Hats In Danger!
Сезон 7 Серия 3
16 октября 2011
Big Guns Assembled! The Danger Of The Fake Straw Hats!
Сезон 7 Серия 4
23 октября 2011
The Battle Is On! Show Them What You Got From Training!
Сезон 7 Серия 5
30 октября 2011
Everyone Together! Luffy, Setting Out For The New World!
Сезон 7 Серия 6
6 ноября 2011
A Suprising Fact! The Man Who Guarded The Sunny!
Сезон 7 Серия 7
13 ноября 2011
Deadly Combat Under The Sea! The Demon Of The Ocean Strikes!
Сезон 7 Серия 8
20 ноября 2011
Lost In The Deep Sea! The Straw Hats Get Seperated!
Сезон 7 Серия 9
27 ноября 2011
Undersea Volcanic Eruption! Drifting To The Fishman Island!
Сезон 7 Серия 10
4 декабря 2011
Landing at The Fishman Island! Beautiful Mermaids!
Сезон 7 Серия 11
11 декабря 2011
Excitement Blow-Out! Sanji's Life Under Threat!
Сезон 7 Серия 12
18 декабря 2011
Fish-Man Island Collapses?! Shyarly's Prediction
Сезон 7 Серия 13
25 декабря 2011
The King of The Fishman Island!, Neptune, The God Of The Sea!
Сезон 7 Серия 14
8 января 2012
The Ryugu Palace! Taken By The Shark That They Saved!
Сезон 7 Серия 15
15 января 2012
A Coward and a Crybaby! The Princess in the Hard Shell Tower
Сезон 7 Серия 16
22 января 2012
It's An Emergency! The Ryugu Palace Is Occupied!
Сезон 7 Серия 17
29 января 2012
The Ryugu Palace In Shock! The Kidnapping Of Shirahoshi!
Сезон 7 Серия 18
5 февраля 2012
Hordy's Onslaught! The Retaliatory Plan Set into Motion!
Сезон 7 Серия 19
12 февраля 2012
The Battle In The Ryugu Palace! Zoro Vs. Hordy!
Сезон 7 Серия 20
19 февраля 2012
Keep Shirahoshi Safe! Decken Close Behind!
Сезон 7 Серия 21
26 февраля 2012
The Crew Falls?! Hody Conquers Ryuuguu Palace
Сезон 7 Серия 22
4 марта 2012
The Haunting Ties! Nami And The Fishmen Pirates!
Сезон 7 Серия 23
18 марта 2012
A Hero Who Freed The Slaves! An Adventurer Tiger!
Сезон 7 Серия 24
25 марта 2012
Kizaru Appears! A Trap To Catch Tiger!
Сезон 7 Серия 25
1 апреля 2012
Toriko x One Piece Special: Team Formation! Save Chopper!
Сезон 7 Серия 26
8 апреля 2012
The Death Of The Hero! A Shocking Truth Of Tiger!
Сезон 7 Серия 27
15 апреля 2012
The Sun Pirates Split! Jimbe Vs. Arlong!
Сезон 7 Серия 28
22 апреля 2012
Shaking Fishman Island! A Celestial Dragon Drifts In!
Сезон 7 Серия 29
29 апреля 2012
A Sudden Tragedy! A Gunshot Shuts Down The Future!
Сезон 7 Серия 30
6 мая 2012
Back To The Present! Hordy Makes A Move!
Сезон 7 Серия 31
13 мая 2012
The Kingdom In Shock! An Order To Execute Neptune Issued!
Сезон 7 Серия 32
20 мая 2012
A Rift Opens Up! Luffy Vs. Jimbei!
Сезон 7 Серия 33
27 мая 2012
Something Has Happened To Hordy! The True Power Of The Evil Drug!
Сезон 7 Серия 34
3 июня 2012
The Battle Is On! At Conchcorde Plaza!
Сезон 7 Серия 35
10 июня 2012
A Surprising Confession! The Truth Behind The Assassination Of Otohime!
Сезон 7 Серия 36
17 июня 2012
Shirahoshi's Tears! Luffy Finally Shows Up!
Сезон 7 Серия 37
24 июня 2012
A Big Clash! The Straw Hats Vs. A Hundered Thousand Enemies!
Сезон 7 Серия 38
1 июля 2012
Deadly Attacks! Zoro And Sanji Join The Battle!
Сезон 7 Серия 39
8 июля 2012
Unveiled! The Secret Weapons Of The Sunny!
Сезон 7 Серия 40
15 июля 2012
Iron Pirate! Here Comes General Franky!
Сезон 7 Серия 41
29 июля 2012
The Noah Closing In! The Fishman Island Facing Destruction!
Сезон 7 Серия 42
5 августа 2012
Hurry Up Luffy! Shirahoshi's Life In Jeopardy!
Сезон 7 Серия 43
12 августа 2012
The Fierce Fight Begins! Luffy Vs. Hordy!
Сезон 7 Серия 44
19 августа 2012
A Massive Confused Fight! The Straw Hats Vs. The New Fishmen Pirates!
Сезон 7 Серия 45
26 августа 2012
Luffy Loses The Fight! Hordy's Long-Awaited Revenge!
Сезон 7 Серия 46
2 сентября 2012
A Shocking Fact! The True Identity Of Hordy!
Сезон 7 Серия 47
9 сентября 2012
Back To Zero! Ernest Wishes For Luffy!
Сезон 7 Серия 48
16 сентября 2012
Luffy's All Out Attack! Red Hawk Blasts!
Сезон 7 Серия 49
23 сентября 2012
Coming To An End! The Final Decisive Battle Against Hordy!
Сезон 7 Серия 50
30 сентября 2012
Stop Noah! Desperate Elephant Gatling!
Сезон 7 Серия 51
7 октября 2012
To The Future! The Path To The Sun!
Сезон 7 Серия 52
14 октября 2012
The Secret Revealed! The Truth About The Ancient Weapon!
Сезон 7 Серия 53
21 октября 2012
The Straw Hat's Stunned! The New Fleet Admiral Of The Navy!
Сезон 7 Серия 54
28 октября 2012
She Loves Sweets! Big Mom Of The Four Emporers!
Сезон 7 Серия 55
4 ноября 2012
Many Problems Lie Ahead! A Trap Awaiting In The New World!
Сезон 7 Серия 56
11 ноября 2012
Finally Time To Go! Goodbye Fishman Island!
Сезон 7 Серия 57
18 ноября 2012
To the New World! Heading For The Ultimate Sea!
Сезон 7 Серия 58
25 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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