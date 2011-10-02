В 7-м сезоне сериала «Ван-Пис» Белоус стремится уничтожить весь Маринфорд и приказывает своей команде и другим пиратам бежать. Жуткая тишина окутывает поле битвы, когда Луффи и Эйс вынуждены вдвоем переживать душераздирающий финальный эпизод этого боя. У Луффи случается нервный срыв из-за эмоциональной травмы, вызванной смертью Эйса. Черная Борода и его пираты прибывают в Маринфорд. Черная Борода хочет утопить Маринфорд в океане после разрушения крепости, но Сэнгоку нападает на него, заявляя, что этот остров является символом справедливости в мире. Судьба Луффи висит на волоске...