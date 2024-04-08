Меню
«Магическая битва» перехватила у «Атаки титанов» статус самого популярного аниме в мире
В последние годы наблюдается бум аниме по всему миру.
Написать
8 апреля 2024 13:28
Netflix готовит ремейк аниме-сериала «Ван-Пис»
Им занимается автор оригинальной манги.
Написать
18 декабря 2023 11:56
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»?
Пират «Соломенной шляпы» или блюститель закона?
Написать
14 сентября 2023 16:47
