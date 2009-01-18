В 6-м сезоне сериала «Ван-Пис» пираты Соломенной Шляпы вот-вот достигнут Красной Линии, но ужасный шторм задерживает их. Кейси и Паппаг сталкиваются с Пиратами Соломенной Шляпы, которые впоследствии выясняют, кто похитил их друга-рыбака. Таинственный Дюваль взволнован, когда выясняет, что команда, которая спасла Кейми, является пиратами Соломенной Шляпы. Пираты Соломенной Шляпы сражаются с Наездниками Летучих Рыб и Пиратами Макро Рыболюдей. Ставки повышаются, когда Дюваль раскрывает себя. Дюваль рассказывает, что когда-то он был мелким бандитом, но известие о розыске Санджи все изменило.