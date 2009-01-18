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Постер к 6-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 6

One Piece 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 18 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 132
Продолжительность сезона 55 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 6-м сезоне сериала «Ван-Пис» пираты Соломенной Шляпы вот-вот достигнут Красной Линии, но ужасный шторм задерживает их. Кейси и Паппаг сталкиваются с Пиратами Соломенной Шляпы, которые впоследствии выясняют, кто похитил их друга-рыбака. Таинственный Дюваль взволнован, когда выясняет, что команда, которая спасла Кейми, является пиратами Соломенной Шляпы. Пираты Соломенной Шляпы сражаются с Наездниками Летучих Рыб и Пиратами Макро Рыболюдей. Ставки повышаются, когда Дюваль раскрывает себя. Дюваль рассказывает, что когда-то он был мелким бандитом, но известие о розыске Санджи все изменило.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Arriving at Halfway Through the Grand Line! The Red Line
Сезон 6 Серия 1
18 января 2009
Hatred of the Straw Hat Crew - Enter Iron Mask Duval
Сезон 6 Серия 2
25 января 2009
The Fated Reunion! Save the Imprisoned Fishman
Сезон 6 Серия 3
1 февраля 2009
Tragedy! The Truth of the Unmasked Duval
Сезон 6 Серия 4
8 февраля 2009
Explosion! The Sunny's Super Secret Weapon: Gaon Cannon
Сезон 6 Серия 5
15 февраля 2009
Landing to Get to Fishman Island - The Sabaody Archipelago
Сезон 6 Серия 6
22 февраля 2009
Tyranny! The Rulers of Sabaody, the Celestial Dragons
Сезон 6 Серия 7
1 марта 2009
New Rivals Gather! The 11 Supernovas
Сезон 6 Серия 8
8 марта 2009
The Target Is Camie!! The Looming Clutches Of A Professional Kidnapper
Сезон 6 Серия 9
15 марта 2009
Rescue Caimie - The Dark History of the Archipelago
Сезон 6 Серия 10
29 марта 2009
Time Limit - The Human Auction Begins
Сезон 6 Серия 11
5 апреля 2009
The Exploding Fist! Destroy the Auction
Сезон 6 Серия 12
12 апреля 2009
Huge Panic! Struggle in the Auction Hall
Сезон 6 Серия 13
19 апреля 2009
Admiral Kizaru Moves! The Sabaody Archipelago in Chaos
Сезон 6 Серия 14
26 апреля 2009
Break Through the Encirclement! Marines vs. Three Captains
Сезон 6 Серия 15
3 мая 2009
Roger and Rayleigh - The Pirate King and His Right Hand
Сезон 6 Серия 16
10 мая 2009
No Escape!? Admiral Kizaru's Light Speed Kick!!
Сезон 6 Серия 17
17 мая 2009
Overwhelming! The Marine Combat Weapon Pacifista
Сезон 6 Серия 18
24 мая 2009
Another Strong Enemy Appears! Broadaxe-Wielding Sentomaru
Сезон 6 Серия 19
31 мая 2009
Admiral Kizaru's Fierce Attack. The Straw Hat Crew's Desperate Situation!
Сезон 6 Серия 20
7 июня 2009
Disappearing Crewmates - The Final Day of the Straw Hat Crew
Сезон 6 Серия 21
14 июня 2009
Special Historical Arc - Boss Luffy Appears Again
Сезон 6 Серия 22
21 июня 2009
Special Historical Arc - Destroy! Thriller Company's Trap
Сезон 6 Серия 23
28 июня 2009
Landing! Young Men Forbidden Island Amazon Lily
Сезон 6 Серия 24
5 июля 2009
Hurry! Get back to your friends. Adventure on the Island of Women.
Сезон 6 Серия 25
12 июля 2009
Everyone is Lovestruck! Pirate Empress Hancock
Сезон 6 Серия 26
19 июля 2009
The Secret Hidden on Their Backs, Luffy Encounters The Princess
Сезон 6 Серия 27
2 августа 2009
The Heartless Judgment! Margaret Turned to Stone!!
Сезон 6 Серия 28
9 августа 2009
Luffy's Hard Trial! The Power of the Snake Sisters' Willpower!
Сезон 6 Серия 29
16 августа 2009
Battle with Full-Powered Abilities! Gomu Gomu vs. Hebi Hebi
Сезон 6 Серия 30
23 августа 2009
Hancock's Confession - The Sisters' Disgusting Past
Сезон 6 Серия 31
30 августа 2009
Rescue Ace! The New Destination is the Great Prison
Сезон 6 Серия 32
7 сентября 2009
Love is a Hurricane! Hancock Madly in Love
Сезон 6 Серия 33
13 сентября 2009
The Crew's Whereabouts - Weather Science and Karakuri Island
Сезон 6 Серия 34
20 сентября 2009
The Crew's Whereabouts - The Island of Giant Birds and the Pink Paradise!
Сезон 6 Серия 35
27 сентября 2009
The Crew's Whereabouts - The Bridge that Connects Islands and Man-Eating Plants
Сезон 6 Серия 36
4 октября 2009
The Crew's Whereabouts - The Negative Princess and the Devil King!
Сезон 6 Серия 37
11 октября 2009
A Life-threatening Break-in! The Underwater Prison Impel Down!
Сезон 6 Серия 38
18 октября 2009
A Reunion in Hell?! The Man Who Ate the Chop-Chop Fruit!
Сезон 6 Серия 39
25 октября 2009
Break through Crimson Hell! Buggys great Uproar Plan
Сезон 6 Серия 40
1 ноября 2009
The Prison's strongest Man! Introduction of the Poison-Man Magellan
Сезон 6 Серия 41
8 ноября 2009
A Special Presentation Related to the Movie! A Gold Lion's Ambition on the Move!
Сезон 6 Серия 42
15 ноября 2009
A Special Presentation Related to the Movie! Little East Blue in Danger!
Сезон 6 Серия 43
22 ноября 2009
A Special Presentation Related to the Movie! The Fierce Onslaught of the Amigo Pirates!
Сезон 6 Серия 44
29 ноября 2009
A Special Presentation Related to the Movie! Luffy vs. Largo - The Battle is On!
Сезон 6 Серия 45
6 декабря 2009
The Imprisoned Royal Shichibukai! Jinbei, Knight of the Sea
Сезон 6 Серия 46
13 декабря 2009
The Trap of Chief Guard Saldeath - Level 3 Starvation Hell
Сезон 6 Серия 47
20 декабря 2009
The Liberated Swan! Reunion! Bon Kurei
Сезон 6 Серия 48
27 декабря 2009
Chief Warden Magellan Moves - The Net to Trap Straw Hat Is Complete!
Сезон 6 Серия 49
10 января 2010
Preparations for War! A Decisive Battle in Level 4 - Inferno Hell
Сезон 6 Серия 50
17 января 2010
Magellan's Strength! Bon Kurei Flees Before His Enemy Out!
Сезон 6 Серия 51
24 января 2010
The Fight Finished! Luffy's Final Life-Risking Attack
Сезон 6 Серия 52
31 января 2010
Because He's Our Friend - Bon Kurei's Do-or-Die Rescue
Сезон 6 Серия 53
7 февраля 2010
A Paradise in Hell! Impel Down - Level 5.5!
Сезон 6 Серия 54
14 февраля 2010
Luffy's Treatment Begins! Ivan-san's Miraculous Power!
Сезон 6 Серия 55
21 февраля 2010
Believe in Miracles! Bon Clay's Cries From the Heart!
Сезон 6 Серия 56
28 февраля 2010
Luffy's Back! Ivan-san Begins the Breakout Plan!
Сезон 6 Серия 57
7 марта 2010
Ace's Convoy Begins! Battle on the Lowest Floor - Level 6!
Сезон 6 Серия 58
14 марта 2010
The Ultimate Team Has Formed! Shaking Impel Down!
Сезон 6 Серия 59
21 марта 2010
Even More Chaos! Blackbeard Teach Invades!
Сезон 6 Серия 60
28 марта 2010
A Dangerous Meeting! Blackbeard and Shiryu of the Rain
Сезон 6 Серия 61
4 апреля 2010
His Spirit Won't Break! Hannyabal Goes All Out
Сезон 6 Серия 62
11 апреля 2010
The Jet Pistol of Rage - Luffy vs. Blackbeard
Сезон 6 Серия 63
18 апреля 2010
Stop Magellan! Ivan-san Unleashes His Secret Attack
Сезон 6 Серия 64
25 апреля 2010
Magellan's Scheme! The Jailbreak is Obstructed
Сезон 6 Серия 65
2 мая 2010
The Jailbreak Team Driven Into a Corner - Forbidden Move 'Venom Demon'
Сезон 6 Серия 66
9 мая 2010
Create the Final Miracle - Break Through the Gate of Justice
Сезон 6 Серия 67
16 мая 2010
The Destination is Marine Headquarters - The Ship Sets Out to Rescue Ace!
Сезон 6 Серия 68
23 мая 2010
The Friends' Whereabouts! Weatheria Report and Cyborg Animals
Сезон 6 Серия 69
30 мая 2010
The Friends' Whereabouts! A Cheeper of Giant Birds and a Pink Showdown!
Сезон 6 Серия 70
6 июня 2010
The Friends' Whereabouts! The Revolutionary Army and the Trap of the Forest of Gluttony!
Сезон 6 Серия 71
13 июня 2010
The Friends' Whereabouts! The Giant Gravestone and Panties of Gratitude
Сезон 6 Серия 72
20 июня 2010
Flashback Special Before Marineford - The Brothers' Oath!
Сезон 6 Серия 73
27 июня 2010
Flashback Special Before Marineford - The Three Admirals
Сезон 6 Серия 74
11 июля 2010
Ticking Down to the Time of Battle! The Navy's Strongest Lineup in Position!
Сезон 6 Серия 75
18 июля 2010
An Enormous Fleet Appears - The Whitebeard Pirates Invade
Сезон 6 Серия 76
1 августа 2010
The Beginning of the War - Ace and Whitebeard's Past!
Сезон 6 Серия 77
8 августа 2010
The Force That Could Destroy The World! The Power of the Tremor-Tremor Fruit!
Сезон 6 Серия 78
15 августа 2010
An All-Consuming Inferno!! Admiral Akainu's Power!
Сезон 6 Серия 79
22 августа 2010
Descendant of the Devil! Little Oars Jr. Rushes!
Сезон 6 Серия 80
29 августа 2010
The Winner Will Be Justice - Sengoku's Strategy Is Put Into Action!
Сезон 6 Серия 81
5 сентября 2010
The Straw Hat Team Arrives - Tensions Grows on the Battlefield!
Сезон 6 Серия 82
12 сентября 2010
Even If It Means Death! Luffy Vs. The Navy - The Battle Starts!
Сезон 6 Серия 83
19 сентября 2010
Hard Battles, One After Another! Devil's Fruit Eaters vs. Devil's Fruit Eaters!
Сезон 6 Серия 84
26 сентября 2010
Kuma's Transformation! Ivan's Attack of Anger!
Сезон 6 Серия 85
3 октября 2010
The Great Swordsman Mihawk! Luffy Comes Under the Attack of the Black Sword!
Сезон 6 Серия 86
10 октября 2010
The Extermination Strategy in Action! The Power of the Pacifistas!
Сезон 6 Серия 87
17 октября 2010
Akainu's Plot! Whitebeard Trapped!
Сезон 6 Серия 88
24 октября 2010
The Encircling Walls Activated! The Whitebeard Pirates Backed into a Corner!!
Сезон 6 Серия 89
31 октября 2010
The Order to Perform the Execution is Given - Break Through the Encircling Wall!
Сезон 6 Серия 90
7 ноября 2010
Moving Into the Final Phase! Whitebeard's Trump Card for Recovery!
Сезон 6 Серия 91
14 ноября 2010
Luffy's Strength is Exhausted! All-Out War in the Oris Plaza!
Сезон 6 Серия 92
21 ноября 2010
Power that Reduces One's Life - Tension Hormones Return
Сезон 6 Серия 93
28 ноября 2010
For a Promise!! Luffy and Coby Clash!
Сезон 6 Серия 94
5 декабря 2010
The Scaffold At Last! The Way To Ace Has Opened!
Сезон 6 Серия 95
12 декабря 2010
Each On Different Paths! Luffy vs. Garp!
Сезон 6 Серия 96
19 декабря 2010
Ace is Rescued! Whitebeard's Final Captain's Orders!
Сезон 6 Серия 97
26 декабря 2010
The Power that Burns Fire - Akainu's Final Move
Сезон 6 Серия 98
9 января 2011
Looking for the Answer! Fire Fist Ace Dies on the Battlefield!
Сезон 6 Серия 99
16 января 2011
Marine Headquarters Crumbles! Whitebeard's Silent Rage!
Сезон 6 Серия 100
23 января 2011
Settling the Score - Whitebeard vs. The Blackbeard Pirates
Сезон 6 Серия 101
30 января 2011
The Start of the Show - Blackbeard's Plot Revealed
Сезон 6 Серия 102
6 февраля 2011
The Insatiable Akainu! Lava Fists Pummel Luffy!
Сезон 6 Серия 103
13 февраля 2011
A Desperate Cry - Seconds of Valor that Change Destiny
Сезон 6 Серия 104
20 февраля 2011
Enter Shanks! The Ultimate War Ends at Last
Сезон 6 Серия 105
6 марта 2011
Powerful Independent Rivals! The Beginning of the 'New Era'
Сезон 6 Серия 106
13 марта 2011
Arrival at the Island of Women - Cruel Reality Tortures Luffy
Сезон 6 Серия 107
20 марта 2011
The Strongest Tag-Team! Luffy and Toriko's Hard Struggle!
Сезон 6 Серия 108
3 апреля 2011
Luffy and Ace - The Story of the Brothers' Meeting!
Сезон 6 Серия 109
10 апреля 2011
Enter Sabo! The Boy From the Grey Terminal
Сезон 6 Серия 110
17 апреля 2011
I Won't Run! Ace's Desperate Rescue Operation!
Сезон 6 Серия 111
24 апреля 2011
One Day We'll Go Out to Sea! The Oath Cups of the Three Brats!
Сезон 6 Серия 112
1 мая 2011
Leaving the Dadan Family!? The Secret Base is Complete!
Сезон 6 Серия 113
8 мая 2011
Luffy Becoming an Apprentice?! A Man Who Fought Against the King of the Pirates!
Сезон 6 Серия 114
15 мая 2011
The Battle Against the Big Tiger! Who Will Be the Captain?!
Сезон 6 Серия 115
22 мая 2011
Stolen Freedom! The Nobles' Trap Draws Near the Three Brothers
Сезон 6 Серия 116
29 мая 2011
The Flames Are Lit - The Gray Terminal's Crisis
Сезон 6 Серия 117
5 июня 2011
Where Is Freedom? The Boy's Sad Departure
Сезон 6 Серия 118
12 июня 2011
I'm Counting On You! A Letter From a Brother!
Сезон 6 Серия 119
19 июня 2011
To Fulfill the Promise - Separate Departures!
Сезон 6 Серия 120
26 июня 2011
I Want to See Them! Luffy's Tearful Scream
Сезон 6 Серия 121
3 июля 2011
Straw Hats In Shock! The Bad News Has Reached Them!
Сезон 6 Серия 122
10 июля 2011
Reunited with Dark King Rayleigh! Decision Time For Luffy!
Сезон 6 Серия 123
17 июля 2011
Back to Our Captain! A Jail Break at the Sky Island and the Incident on the Winter Island!
Сезон 6 Серия 124
31 июля 2011
Encounter! The Great Swordsman Mihawk! Zoro's Self-Willed Deadly Struggle!
Сезон 6 Серия 125
7 августа 2011
Sanji's Suffering - The Queen Returns to His Kingdom
Сезон 6 Серия 126
14 августа 2011
An Unbelievable Return! Luffy at the Marine Headquarters!
Сезон 6 Серия 127
21 августа 2011
Delivered to Friends - The Big News Comes Through!
Сезон 6 Серия 128
28 августа 2011
The Pirates Move Out! The Earth Shattering New World
Сезон 6 Серия 129
4 сентября 2011
Live Through Hell - Sanji's Fight with Men at Stake
Сезон 6 Серия 130
11 сентября 2011
I Will Get Much, Much Stronger! Zoro's Pledge to his Captain!
Сезон 6 Серия 131
18 сентября 2011
Luffy's Training Begins - Meet Up at the Promised Place in Two Years
Сезон 6 Серия 132
25 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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