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Постер к 1-му сезону сериала Ван-Пис
Киноафиша Сериалы Ван-Пис Сезоны Сезон 1

One Piece 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 61
Продолжительность сезона 25 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ван-Пис»

В 1-м сезоне сериала «Ван-Пис» моряки пассажирского корабля извлекают из воды увесистую бочку. Они не успевают изучить добычу, поскольку на судно совершают нападение пираты под предводительством Альвиды, могущественной женщины, которая всегда имеет при себе большую дубину. Пираты грабят корабль. В их числе оказывается тщедушный паренек по имени Коби, которого пираты взяли в заложники и вынудили работать с ними. Коби обнаруживает в трюме ту самую бочку, из которой появляется голодный юноша по имени Манки Д. Луффи. Он заявляет, что отыщет сокровище Ван-Пис и станет предводителем пиратов.

Список серий сериала Ван-Пис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
I'm Luffy! The Man Who Will Become the Pirate King!
Сезон 1 Серия 1
20 октября 1999
The Great Swordsman Appears! Pirate Hunter Roronoa Zoro
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 1999
Morgan versus Luffy! Who's the Mysterious Pretty Girl?
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 1999
Luffy's Past! The Red-Haired Shanks Appears!
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 1999
A Terrifying Mysterious Power! Captain Buggy, the Clown Pirate!
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 1999
Desperate Situation! Beast Tamer Mohji vs. Luffy!
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 1999
Epic Showdown! Swordsman Zoro vs. Acrobat Cabaji!
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 1999
Who is the Victor? Devil Fruit Power Showdown!
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 1999
The Honorable Liar? Captain Usopp!
Сезон 1 Серия 9
12 января 2000
The Weirdest Guy Ever! Jango the Hypnotist!
Сезон 1 Серия 10
19 января 2000
Expose the Plot! Pirate Butler, Captain Kuro!
Сезон 1 Серия 11
26 января 2000
Clash with the Black Cat Pirates! The Great Battle on the Slope!
Сезон 1 Серия 12
2 февраля 2000
The Terrifying Duo! Meowban Brothers vs. Zoro!
Сезон 1 Серия 13
9 февраля 2000
Luffy Back in Action! Miss Kaya's Desperate Resistance!
Сезон 1 Серия 14
16 февраля 2000
Beat Kuro! Usopp the Man's Tearful Resolve!
Сезон 1 Серия 15
23 февраля 2000
Protect Kaya! The Usopp Pirates' Great Efforts!
Сезон 1 Серия 16
1 марта 2000
Anger Explosion! Kuro vs. Luffy! How it Ends!
Сезон 1 Серия 17
8 марта 2000
You're the Weird Creature! Gaimon and His Strange Friends!
Сезон 1 Серия 18
15 марта 2000
The Three-Sword Style's Past! Zoro and Kuina's Vow!
Сезон 1 Серия 19
22 марта 2000
Famous Cook! Sanji of the Sea Restaurant!
Сезон 1 Серия 20
12 апреля 2000
Unwelcome Customer! Sanji's Food and Ghin's Debt!
Сезон 1 Серия 21
12 апреля 2000
The Strongest Pirate Fleet! Commodore Don Krieg!
Сезон 1 Серия 22
26 апреля 2000
Protect Baratie! The Great Pirate, Red Foot Zeff!
Сезон 1 Серия 23
3 мая 2000
Hawk-Eye Mihawk! The Great Swordsman Zoro Falls At Sea!
Сезон 1 Серия 24
10 мая 2000
The Deadly Foot Technique Bursts Forth! Sanji vs. The Invincible Pearl!
Сезон 1 Серия 25
17 мая 2000
Zeff and Sanji's Dream! The Illusory All Blue!
Сезон 1 Серия 26
24 мая 2000
The Coldhearted Devil-man. Gin, the Pirate Fleet Battle Commander
Сезон 1 Серия 27
31 мая 2000
I Won't Die! Conclusion: Luffy vs. Krieg
Сезон 1 Серия 28
7 июня 2000
Outcome of a Deadly Battle! The Spear Inside!
Сезон 1 Серия 29
21 июня 2000
Departure! Sea Chef and Luffy Travel Together!
Сезон 1 Серия 30
28 июня 2000
The Most Wicked Man of East Blue, Fishman Pirate Arlong
Сезон 1 Серия 31
12 июля 2000
The Witch of Cocoyashi Village, Arlong's Female Officer
Сезон 1 Серия 32
19 июля 2000
Usopp Dead?! When is Luffy Going to Make Landfall?!
Сезон 1 Серия 33
19 июля 2000
Reunited! Usopp Tells Nami's True Story
Сезон 1 Серия 34
26 июля 2000
The Hidden Past! Female Fighter Bellemere!
Сезон 1 Серия 35
2 августа 2000
Survive! The Mother Bellemere and Nami's Family!
Сезон 1 Серия 36
9 августа 2000
Luffy Stands Up! End of a Broken Promise!
Сезон 1 Серия 37
16 августа 2000
Luffy in Trouble! Fishmen vs. Luffy Pirates!
Сезон 1 Серия 38
23 августа 2000
Luffy Drowning! Zoro vs. Octopus Hatchan!
Сезон 1 Серия 39
30 августа 2000
Proud, Tall Warriors! Dramatic Battle of Sanji and Usopp!
Сезон 1 Серия 40
6 сентября 2000
Luffy's Best! Nami's Courage and the Straw Hat
Сезон 1 Серия 41
13 сентября 2000
Bursting Out! Fishman Arlong, Fearsome Attack From The Sea!
Сезон 1 Серия 42
27 сентября 2000
End of the Fishman Empire! Nami's My Friend!
Сезон 1 Серия 43
27 сентября 2000
Setting Out with a Smile! Farewell, Hometown Cocoyashi Village!
Сезон 1 Серия 44
11 октября 2000
Bounty! Straw Hat Luffy Becomes World Famous!
Сезон 1 Серия 45
25 октября 2000
Following the Straw Hat! Little Buggy's Big Adventure
Сезон 1 Серия 46
1 ноября 2000
You've Been Waiting For It! The Return of Captain Buggy!
Сезон 1 Серия 47
8 ноября 2000
The Town of the Beginning and the End - Arrival at Loguetown
Сезон 1 Серия 48
22 ноября 2000
Sandai Kitetsu and Yubashiri! Zoro's New Swords, and the Female Sergeant Major
Сезон 1 Серия 49
22 ноября 2000
Usopp vs. Daddy The Father! Showdown at High Noon!
Сезон 1 Серия 50
29 ноября 2000
A Burning Culinary Battle? Sanji vs. The Gorgeous Chef
Сезон 1 Серия 51
6 декабря 2000
Buggy's Revenge! The Man who Smiles at the Execution Platform!
Сезон 1 Серия 52
13 декабря 2000
The Legend has Begun! Head to the Grand Line
Сезон 1 Серия 53
10 января 2001
Foreboding of a New Adventure! The Puzzling Girl, Apis
Сезон 1 Серия 54
17 января 2001
The Holy Beast! Apis' Secret and the Legendary Island
Сезон 1 Серия 55
24 января 2001
Erik's Raid! Great Escape from Gunkan Island!
Сезон 1 Серия 56
31 января 2001
Lone Island in a Distant Sea! The Legendary Lost Island
Сезон 1 Серия 57
7 февраля 2001
Duel in the Ruins! Strained Zoro vs. Erik
Сезон 1 Серия 58
21 февраля 2001
Luffy, Completely Surrounded! Admiral Nelson's Secret Plan
Сезон 1 Серия 59
21 февраля 2001
Those who Soar in the Open Skies! Revival of the 1000 Year Legend
Сезон 1 Серия 60
28 февраля 2001
Angry Finale! Cross the Red Line!
Сезон 1 Серия 61
7 марта 2001
График выхода всех сериалов
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