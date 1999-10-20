В 1-м сезоне сериала «Ван-Пис» моряки пассажирского корабля извлекают из воды увесистую бочку. Они не успевают изучить добычу, поскольку на судно совершают нападение пираты под предводительством Альвиды, могущественной женщины, которая всегда имеет при себе большую дубину. Пираты грабят корабль. В их числе оказывается тщедушный паренек по имени Коби, которого пираты взяли в заложники и вынудили работать с ними. Коби обнаруживает в трюме ту самую бочку, из которой появляется голодный юноша по имени Манки Д. Луффи. Он заявляет, что отыщет сокровище Ван-Пис и станет предводителем пиратов.