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Киноафиша Сериалы Доктор Блейк Сезоны

Доктор Блейк, список сезонов

The Doctor Blake Mysteries 12+
Год выпуска 2013
Страна Австралия
Эпизод длится 57 минут
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Доктор Блейк»
Доктор Блейк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 1 февраля 2013 - 5 апреля 2013
 
Доктор Блейк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 7 февраля 2014 - 11 апреля 2014
 
Доктор Блейк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 13 февраля 2015 - 3 апреля 2015
 
Доктор Блейк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 5 февраля 2016 - 25 марта 2016
 
Доктор Блейк - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов 17 сентября 2017 - 5 ноября 2017
 
Доктор Блейк - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
TBA
 
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