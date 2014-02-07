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Постер к 2-му сезону сериала Доктор Блейк
Киноафиша Сериалы Доктор Блейк Сезоны Сезон 2

The Doctor Blake Mysteries 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доктор Блейк»

Во 2-м сезоне сериала «Доктор Блейк» Люсьен Блейк возвращается из путешествия в Китай в поисках известий о своей дочери. Он прибывает в Балларат, чтобы вновь оказаться вовлеченным в убийства. На этот раз в деле замешаны представители местного городского совета. Проповедник, который приехал в город, хранит тайны своего темного прошлого. Доктор Блейк намерен разобраться с этим. Затем в местном парке находят таинственный труп. После темной и ненастной ночи в старом Балларате Сек Друри оказывается шокирован из-за того, что свалилось с неба перед Клубом колонистов. По всей видимости, это еще одно расследование для доктора Блейка.

Список серий 2-го сезона сериала «Доктор Блейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Суть дела The Heart of the Matter
Сезон 2 Серия 1
7 февраля 2014
Пища любви The Food of Love
Сезон 2 Серия 2
14 февраля 2014
Чужое поле A Foreign Field
Сезон 2 Серия 3
21 февраля 2014
Дым и зеркала Smoke and Mirrors
Сезон 2 Серия 4
28 февраля 2014
Пересекать линию Crossing the Line
Сезон 2 Серия 5
7 марта 2014
Смертельная катушка Mortal Coil
Сезон 2 Серия 6
14 марта 2014
Тишина The Silence
Сезон 2 Серия 7
21 марта 2014
Узы прошлого The Ties of the Past
Сезон 2 Серия 8
28 марта 2014
Небо пусто The Sky is Empty
Сезон 2 Серия 9
4 апреля 2014
Непобедимое лето An Invincible Summer
Сезон 2 Серия 10
11 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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