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Постер к 1-му сезону сериала Доктор Блейк
Киноафиша Сериалы Доктор Блейк Сезоны Сезон 1

The Doctor Blake Mysteries 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Блейк»

В 1-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Люсьен Блейк покинул Балларат в раннем возрасте. Но теперь он обнаруживает, что ему необходимо вернуться, чтобы унаследовать практику своего усопшего отца-медика. Он становится выездным медэкспертом в городском полицейском управлении. Когда на озере Вендури обнаруживают тело своенравной девочки из местной исправительной школы, доктор Люсьен Блейк сразу находит первых подозреваемых. Он приводит в шок своих коллег из полиции нестандартными методами расследования. Накануне Дня Анзака доктора Люсьена Блейка вызывают в морг, где он обследует тело дежурного. 

Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Блейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Тихие воды Still Waters
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2013
Высшее благо The Greater Good
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2013
Смерть коммивояжера Death of a Travelling Salesman
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2013
Братская любовь Brotherly Love
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2013
Сердца и цветы Hearts and Flowers
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2013
Если обувь подходит If the Shoe Fits
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2013
Бедлам Bedlam
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2013
Игра чемпионов Game of Champions
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2013
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 1 Серия 9
29 марта 2013
Чей-то сын, чья-то дочь Someone's Son, Someone's Daughter
Сезон 1 Серия 10
5 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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