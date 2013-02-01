Меню
Доктор Блейк 2013 - 2017, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Доктор Блейк
The Doctor Blake Mysteries 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
О чем 6-й сезон сериала «Доктор Блейк»

В 6-м сезоне сериала «Доктор Блейк» жизнь доктора Люсьена Блейка и Джин никогда не была легкой. Джин Блейк оказывается вовлечена в расследование нескольких странных убийств, единственной связью между которыми, по всей видимости, является серия статей, некоторое время назад напечатанных в газете «Курьер». Они посвящены самым печально известным неразгаданным секретам Балларата. Американский лидер Джон Ф. Кеннеди оказывается убит. Джин Блейк внезапно оказывается в эпицентре расследования нескольких преступлений. Никто не знает город лучше, чем Джин, и она планирует оказать помощь следствию.

