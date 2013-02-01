Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей

Лучшей экранизацией Агаты Кристи по сей день считается этот фильм 1974 года: новинки даже рядом не стояли

Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке

«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»

«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)

Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)

Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1

«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)

Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)

«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян