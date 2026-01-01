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Фильмография
Надин Гарнер
Nadine Garner
Киноафиша
Персоны
Надин Гарнер
Надин Гарнер
Nadine Garner
Дата рождения
14 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Knoxfield, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Доктор Блейк
(2013)
7.5
Моя жизнь - убийство
(2019)
6.5
Умысел
(2021)
Фильмография Надин Гарнер
6.5
Дикая река
триллер, криминал, мини-сериал
2022, Австралия
6.5
Умысел
драма, триллер, мини-сериал
2021, Австралия
7.5
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал
2019, Австралия
7.9
Доктор Блейк
драма, криминал, мистика
2013, Австралия
6.5
Шик, блеск, красота
Razzle Dazzle: A Journey Into Dance
комедия
2007, Австралия
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