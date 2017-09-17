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Постер к 5-му сезону сериала Доктор Блейк
Киноафиша Сериалы Доктор Блейк Сезоны Сезон 5

The Doctor Blake Mysteries 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут
О чем 5-й сезон сериала «Доктор Блейк»

В 5-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Блейк принимает участие в расследовании подозрительной гибели боксера на ринге, где он исполняет обязанности медицинского сотрудника. Убийство привлекательной гадалки переносит Блейка в интригующий и необычный мир цыганских кочевников, которые проезжают через Балларат. Затем полицейские находят труп в морозильной камере кухни заведения общественного питания. По всей видимости, труп находился там весь день, поскольку никто не открывал морозильную камеру. Затем знаменитую писательницу находят мертвой, а ее сестру – лишенной сознания...

Список серий 5-го сезона сериала «Доктор Блейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Смертельная комбинация A Lethal Combination
Сезон 5 Серия 1
17 сентября 2017
Песни скорби Sorrow Songs
Сезон 5 Серия 2
24 сентября 2017
Зов Пустоты The Call of the Void
Сезон 5 Серия 3
1 октября 2017
Все, что она оставляет позади All She Leaves Behind
Сезон 5 Серия 4
8 октября 2017
Измерь дважды Measure Twice
Сезон 5 Серия 5
15 октября 2017
Первый танец First Dance
Сезон 5 Серия 6
22 октября 2017
Хорошая капля A Good Drop
Сезон 5 Серия 7
29 октября 2017
Услышь, как поют ангелы Hear the Angels Sing
Сезон 5 Серия 8
5 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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