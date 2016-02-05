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Постер к 4-му сезону сериала Доктор Блейк
Киноафиша Сериалы Доктор Блейк Сезоны Сезон 4

The Doctor Blake Mysteries 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут
О чем 4-й сезон сериала «Доктор Блейк»

В 4-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Люсьен Блейк возвращается домой и обнаруживает, что в Балларате его ожидает множество новых расследований. Два брата, являющиеся предпринимателями, объявляют о своей идее создать тематический парк, чтобы прославить прошлое золотой лихорадки Балларата. На следующее утро тело одного из бизнесменов обнаруживают в местной бане. Доктор Блейк спустя некоторое время понимает, что кто-то постарался, желая выдать его смерть за несчастный случай. Похищение людей, одержавших победу в лотерее, заставляет Блейка погрузиться в темный мир жадности и зависти.

Список серий 4-го сезона сериала «Доктор Блейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Открытая дорога The Open Road
Сезон 4 Серия 1
5 февраля 2016
Золотые годы Golden Years
Сезон 4 Серия 2
12 февраля 2016
Счастливые числа Lucky Numbers
Сезон 4 Серия 3
19 февраля 2016
Вопреки всему Against the Odds
Сезон 4 Серия 4
26 февраля 2016
Цена любви The Price of Love
Сезон 4 Серия 5
4 марта 2016
Сложная ложь A Difficult Lie
Сезон 4 Серия 6
11 марта 2016
Для кого звонит колокол For Whom the Bell Tolls
Сезон 4 Серия 7
18 марта 2016
Видимый мир The Visible World
Сезон 4 Серия 8
25 марта 2016
График выхода всех сериалов
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