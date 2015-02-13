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Постер к 3-му сезону сериала Доктор Блейк
Киноафиша Сериалы Доктор Блейк Сезоны Сезон 3

The Doctor Blake Mysteries 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Блейк»

В 3-м сезоне сериала «Доктор Блейк» после окончания соревнования по гребле представитель команды, которая одержала победу, неожиданно погибает. Его тело выбрасывают в озеро Вендури во время торжества. Блейк намерен распутать дело. Когда фермера из Балларата обнаружили мертвым в коровнике, местные жители сочли, что в его гибели виновны животные. Но доктор Блейк уверен, что скотина тут ни при чем. Во время Ночи костров кто-то нападает на социального служащего и убивает его. Главным подозреваемым становится трудный подросток. Но когда доктор Блейк берется за дело, он выясняет, что в ту ночь убийство могли совершить несколько человек. 

Список серий 3-го сезона сериала «Доктор Блейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Король озера King of the Lake
Сезон 3 Серия 1
13 февраля 2015
Сторож моего брата My Brother's Keeper
Сезон 3 Серия 2
20 февраля 2015
В это время и в этом месте This Time and This Place
Сезон 3 Серия 3
27 февраля 2015
Южный Крест By the Southern Cross
Сезон 3 Серия 4
6 марта 2015
Ночь, которую запомнишь A Night to Remember
Сезон 3 Серия 5
13 марта 2015
Женщины и дети Women and Children
Сезон 3 Серия 6
20 марта 2015
Номер без вида Room Without a View
Сезон 3 Серия 7
27 марта 2015
Видимая тьма Darkness Visible
Сезон 3 Серия 8
3 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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