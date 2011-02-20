Во 2-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» второй день рождения Чарли оказывается абсолютно незабываемым для всего семейства Дункан. Дети и их родители в полном составе оказываются под арестом в ближайшем следственном изоляторе. Боб и Эми берут в аренду для праздника игрушечную лошадку, но выясняется, что они связались с мошенником, который сдает краденые аттракционы. Тедди пытается достать билеты на любимое шоу Чарли – Gurgle. Однако она не успевает их купить, и ребятам приходится проникнуть в зал нелегально. В довершение Пи-Джей пытается познакомиться с одной из актрис шоу, которая вовсе не горит желанием с ним общаться.