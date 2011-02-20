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Постер к 2-му сезону сериала Держись, Чарли!
Киноафиша Сериалы Держись, Чарли! Сезоны Сезон 2

Good Luck Charlie 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 30
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Держись, Чарли!»

Во 2-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» второй день рождения Чарли оказывается абсолютно незабываемым для всего семейства Дункан. Дети и их родители в полном составе оказываются под арестом в ближайшем следственном изоляторе. Боб и Эми берут в аренду для праздника игрушечную лошадку, но выясняется, что они связались с мошенником, который сдает краденые аттракционы. Тедди пытается достать билеты на любимое шоу Чарли – Gurgle. Однако она не успевает их купить, и ребятам приходится проникнуть в зал нелегально. В довершение Пи-Джей пытается познакомиться с одной из актрис шоу, которая вовсе не горит желанием с ним общаться.

Список серий 2-го сезона сериала «Держись, Чарли!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чарли 2! Charlie is 2!
Сезон 2 Серия 1
20 февраля 2011
Что-то подозрительное Something's Fishy
Сезон 2 Серия 2
27 февраля 2011
Давайте горшок Let's Potty
Сезон 2 Серия 3
6 марта 2011
Дни приложений Appy Days
Сезон 2 Серия 4
13 марта 2011
Дункан против Дункана Duncan vs. Duncan
Сезон 2 Серия 5
20 марта 2011
Л.А.Р.П. в парке A L.A.R.P. in the Park
Сезон 2 Серия 6
27 марта 2011
Битва групп Battle of the Bands
Сезон 2 Серия 7
3 апреля 2011
Поющие танцующие Дунканы The Singin' Dancin' Duncans
Сезон 2 Серия 8
10 апреля 2011
Мишка Тедди Teddy's Bear
Сезон 2 Серия 9
17 апреля 2011
Встреть родителей Meet the Parents
Сезон 2 Серия 10
1 мая 2011
День рождения Гейба 12-1/2 Gabe's 12-1/2 Birthday
Сезон 2 Серия 11
8 мая 2011
Расставание The Break Up
Сезон 2 Серия 12
15 мая 2011
Чарли встряхивает Charlie Shakes It Up
Сезон 2 Серия 13
5 июня 2011
Новая обувь для малышки Baby's New Shoes
Сезон 2 Серия 14
12 июня 2011
До свидания видеодневник Bye Bye Video Diary
Сезон 2 Серия 15
19 июня 2011
Бессмысленная работа Monkey Business
Сезон 2 Серия 16
26 июня 2011
ПиДжей в городе PJ in the City
Сезон 2 Серия 17
10 июля 2011
Солнечное шоу: Часть 1 Sun Show (1)
Сезон 2 Серия 18
24 июля 2011
Солнечное шоу: Часть 2 Sun Show (2)
Сезон 2 Серия 19
31 июля 2011
Удивительная Грейси Amazing Gracie
Сезон 2 Серия 20
7 августа 2011
Королева термитов Termite Queen
Сезон 2 Серия 21
21 августа 2011
Опыт Боба Дункана The Bob Duncan Experience
Сезон 2 Серия 22
28 августа 2011
День канавы Ditch Day
Сезон 2 Серия 23
11 сентября 2011
Аллея Alley Oops
Сезон 2 Серия 24
25 сентября 2011
У страха был маленький ягненок Scary Had a Little Lamb
Сезон 2 Серия 25
9 октября 2011
Вернуться в Страну Супер Приключений Return to Super Adventure Land
Сезон 2 Серия 26
23 октября 2011
Вы можете держать в секрете? Can You Keep a Secret?
Сезон 2 Серия 27
6 ноября 2011
Время историй Story Time
Сезон 2 Серия 28
13 ноября 2011
Это День Благодарения Чарли Дункана It's a Charlie Duncan Thanksgiving
Сезон 2 Серия 29
20 ноября 2011
Тедди на льду Teddy on Ice
Сезон 2 Серия 30
27 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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