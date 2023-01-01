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Киноафиша Сериалы Держись, Чарли! Сезоны

Держись, Чарли!, список сезонов

Good Luck Charlie 6+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney Channel
Список сезонов сериала «Держись, Чарли!»
Держись, Чарли! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 4 апреля 2010 - 30 января 2011
 
Держись, Чарли! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
30 эпизодов 20 февраля 2011 - 27 ноября 2011
 
Держись, Чарли! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 6 мая 2012 - 20 января 2013
 
Держись, Чарли! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
21 эпизод 28 апреля 2013 - 16 февраля 2014
 
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