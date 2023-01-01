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Держись, Чарли!
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Держись, Чарли!, список сезонов
Good Luck Charlie
6+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Disney Channel
Список сезонов сериала «Держись, Чарли!»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
4 апреля 2010 - 30 января 2011
Сезон 2 / Season 2
30 эпизодов
20 февраля 2011 - 27 ноября 2011
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
6 мая 2012 - 20 января 2013
Сезон 4 / Season 4
21 эпизод
28 апреля 2013 - 16 февраля 2014
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