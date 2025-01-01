Меню
Сериалы
Держись, Чарли!
Цитаты
Цитаты из сериала Держись, Чарли!
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Эми Дункан
[повторяющаяся фраза] "Бам-бам!"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Leigh-Allyn Baker
