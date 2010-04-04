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Постер к 1-му сезону сериала Держись, Чарли!
Киноафиша Сериалы Держись, Чарли! Сезоны Сезон 1

Good Luck Charlie 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Держись, Чарли!»

В 1-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» в семье Дункан растут трое детей-подростков. Старший сын Пи-Джей – уже семнадцатилетний юноша, который встречается с девушками и мечтает о самостоятельной жизни. Средней Тедди пятнадцать, она зациклена на своей внешности. А младшему Гейбу недавно исполнилось десять. Их мама Эми работает медсестрой в клинике, где врачи не могут обойтись без нее и дня. А отец Боб с головой погружен в свой бизнес-проект. Но неожиданно Эми понимает, что она беременна четвертым ребенком. На свет появляется малютка Чарли, забота о которой сваливается на плечи старших братьев и сестры.

Список серий 1-го сезона сериала «Держись, Чарли!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дата исследования Study Date
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2010
Малыш, вернись Baby Come Back
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2010
Загадочная история мистера Дабни The Curious Case of Mr.Dabney
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2010
Двойной удар Double Whammy
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2010
Танцевать Dance Off
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2010
Чарли сделал это! Charlie Did It!
Сезон 1 Серия 6
9 мая 2010
Набираем Дунканов Butt Dialing Duncans
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2010
Чарли 1 Charlie is 1
Сезон 1 Серия 8
23 мая 2010
Вверх по дереву Up a Tree
Сезон 1 Серия 9
6 июня 2010
Отведи Мела на игру с мячом Take Mel Out to the Ball Game
Сезон 1 Серия 10
13 июня 2010
Мальчики встречают девочек Boy Meet Girls
Сезон 1 Серия 11
27 июня 2010
Кит и Кабудл Kit and Kaboodle
Сезон 1 Серия 12
11 июля 2010
Маленький помощник Тедди Teddy's Little Helper
Сезон 1 Серия 13
1 августа 2010
Бланки, иди, пока, пока Blankie Go Bye-Bye
Сезон 1 Серия 14
15 августа 2010
Чарли становится вирусным Charlie Goes Viral
Сезон 1 Серия 15
29 августа 2010
У Дункана есть талант Duncans Got Talent
Сезон 1 Серия 16
12 сентября 2010
Квикки Чик Kwikki Chick
Сезон 1 Серия 17
19 сентября 2010
Чарли главный Charlie in Charge
Сезон 1 Серия 18
17 октября 2010
Бессонница в Денвере Sleepless in Denver
Сезон 1 Серия 19
24 октября 2010
Девушка кусает собаку Girl Bites Dog
Сезон 1 Серия 20
14 ноября 2010
Группа клуба разбитых сердец Тедди Teddy's Broken Heart Club Band
Сезон 1 Серия 21
21 ноября 2010
Тедди подборы Teddy Rebounds
Сезон 1 Серия 22
28 ноября 2010
Нажатие кнопок Pushing Buttons
Сезон 1 Серия 23
12 декабря 2010
Снежное шоу: Часть 1 Snow Show (1)
Сезон 1 Серия 24
16 января 2011
Снежное шоу: Часть 2 Snow Show (2)
Сезон 1 Серия 25
23 января 2011
Вождение миссис Дабни Driving Mrs. Dabney
Сезон 1 Серия 26
30 января 2011
График выхода всех сериалов
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