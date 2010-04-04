В 1-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» в семье Дункан растут трое детей-подростков. Старший сын Пи-Джей – уже семнадцатилетний юноша, который встречается с девушками и мечтает о самостоятельной жизни. Средней Тедди пятнадцать, она зациклена на своей внешности. А младшему Гейбу недавно исполнилось десять. Их мама Эми работает медсестрой в клинике, где врачи не могут обойтись без нее и дня. А отец Боб с головой погружен в свой бизнес-проект. Но неожиданно Эми понимает, что она беременна четвертым ребенком. На свет появляется малютка Чарли, забота о которой сваливается на плечи старших братьев и сестры.