В 4-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» время идет, и дети семьи Дункан взрослеют буквально на глазах. Гейб встречает первую любовь – девочку из соседского дома, которая почему-то не обращает на него внимания. Тедди пытается смириться со своим разрывом со Спенсером. Чтобы отвлечься, она идет на свидание с другим парнем. Только вот выясняется, что она подсознательно выбрала юношу, как две капли воды похожего на Спенсера. Пи-Джей продолжает обучение в кулинарном техникуме, но у него возникают первые проблемы в учебе. Боб покупает для своих домочадцев новый диван, но выясняется, что все мужчины семьи Дункан не в состоянии его собрать.