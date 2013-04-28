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Постер к 4-му сезону сериала Держись, Чарли!
Киноафиша Сериалы Держись, Чарли! Сезоны Сезон 4

Good Luck Charlie 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Держись, Чарли!»

В 4-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» время идет, и дети семьи Дункан взрослеют буквально на глазах. Гейб встречает первую любовь – девочку из соседского дома, которая почему-то не обращает на него внимания. Тедди пытается смириться со своим разрывом со Спенсером. Чтобы отвлечься, она идет на свидание с другим парнем. Только вот выясняется, что она подсознательно выбрала юношу, как две капли воды похожего на Спенсера. Пи-Джей продолжает обучение в кулинарном техникуме, но у него возникают первые проблемы в учебе. Боб покупает для своих домочадцев новый диван, но выясняется, что все мужчины семьи Дункан не в состоянии его собрать.

 

Список серий 4-го сезона сериала «Держись, Чарли!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дом мечты Дункана Duncan Dream House
Сезон 4 Серия 1
28 апреля 2013
Двойная дата Doppel Date
Сезон 4 Серия 2
5 мая 2013
Снос Дабни Demolition Dabney
Сезон 4 Серия 3
12 мая 2013
Беги, Тедди! Go Teddy!
Сезон 4 Серия 4
19 мая 2013
Рок н Ролл Rock Enroll
Сезон 4 Серия 5
2 июня 2013
Необычные подозреваемые The Unusual Suspects
Сезон 4 Серия 6
8 июня 2013
Крыса-тедди Rat-a-Teddy
Сезон 4 Серия 7
23 июня 2013
Чарли 4, Тоби 1 Charlie 4, Toby 1
Сезон 4 Серия 8
14 июля 2013
Будущая драма Futuredrama
Сезон 4 Серия 9
28 июля 2013
Новый кавалер Тедди Teddy's New Beau
Сезон 4 Серия 10
4 августа 2013
Выбор Тедди Teddy's Choice
Сезон 4 Серия 11
11 августа 2013
Ошибка выпускного вечера Bug Prom
Сезон 4 Серия 12
15 сентября 2013
Выходные в Вегасе Weekend in Vegas
Сезон 4 Серия 13
22 сентября 2013
Рыцарь страха Fright Knight
Сезон 4 Серия 14
6 октября 2013
Сестра, сестра Sister, Sister
Сезон 4 Серия 15
13 октября 2013
Уходи Боб Bob's Beau-Be-Gone
Сезон 4 Серия 16
10 ноября 2013
Удачи, Джесси: Рождество в Нью-Йорке Good Luck Jessie: NYC Christmas
Сезон 4 Серия 17
29 ноября 2013
Принял Accepted
Сезон 4 Серия 18
19 января 2014
Вниз по дереву Down a Tree
Сезон 4 Серия 19
26 января 2014
До свидания Чарли Часть 1 Good-Bye Charlie (1)
Сезон 4 Серия 20
16 февраля 2014
До свидания Чарли Часть 2 Good-Bye Charlie (2)
Сезон 4 Серия 21
16 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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